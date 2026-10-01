Sport

Nuno Campos a antrenat în România și Ungaria și a dat verdictul: „Condiţiile sunt mult mai bune”

Înainte de a veni la Dinamo, Nuno Campos a antrenat în Ungaria, la Zalaegerszeg. Portughezul recunoaște că maghiarii au condiții mai bune, însă România câștigă la un alt capitol extrem de important
Ciprian Păvăleanu
01.10.2026 | 05:30
Nuno Campos a antrenat in Romania si Ungaria si a dat verdictul Conditiile sunt mult mai bune
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Nuno Campos a comparat fotbalul maghiar cu cel românesc. Care este concluzia la care a ajuns. Foto: Sportpictures.eu
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Nuno Campos face o treabă foarte bună în România, pe banca lui Dinamo București, deși fanii erau sceptici după despărțirea de Zeljko Kopic. Portughezul a comparat Ungaria, țara în care a activat înainte, cu România și a ajuns la o concluzie: condiții mai bune pentru maghiari, dar pasiune mai mare din partea fanilor români.

Nuno Campos a explicat diferența dintre fotbalul din Ungaria și cel din România

Antrenorul lusitan a venit la Dinamo de la Zalaegerszeg și recunoaște că în Ungaria condițiile de la cluburi sunt mult mai bune decât cele din România, însă fanii maghiari nu se pot compara cu cei de la noi din țară în ceea ce privește pasiunea și susținerea pentru echipe.

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„Fiecare campionat are lucrurile sale specifice. În Ungaria, condiţiile sunt mult mai bune decât cele de aici. Cred că este de crescut în tot fotbalul românesc, să fie îmbunătăţite condiţiile. Ştiu că este dificil, fiindcă vorbim de multe milioane, iar atunci când vorbim despre bani, întotdeauna nu sunt de ajuns.

Problema este că, pas cu pas, oamenii să înţeleagă că drumul pentru a ajunge să vinzi jucători pe bani mulţi, pentru a vinde cluburi, fiindcă multe sunt preluate de companii… este o globalizare şi totul se vinde. Se vând jucători, cluburi, antrenori, chiar şi directori sportivi, care pleacă în străinătate, chiar şi cluburi.

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Dar aici este ceva mult mai bun, în comparaţie cu Ungaria: pasiunea oamenilor de aici pentru fotbal este mult mai mare. Oamenii au o pasiune imensă aici, merg pe stadioane, arenele sunt pline mereu, pun presiune multă fiindcă îşi iubesc echipa. Nu sunt doar pentru echipele mari, ci sunt fani pentru fiecare echipă. Pentru noi este o plăcere să jucăm în deplasare şi să vedem stadionul plin”, a explicat Nuno Campos, conform Prima Sport.

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Marele Cornel Dinu, laude la adresa lui Nuno Campos și a staffului său

Nuno Campos l-a impresionat până și pe Cornel Dinu, una dintre cele mai emblematice figuri din istoria echipei Dinamo București. „Procurorul” este sigur că jocul bun al „câinilor” nu este o pură întâmplare și că tot ce se vede pe teren se pregătește cu minuțiozitate la antrenamente: „E o surpriză în măsura în care, pentru că ştiu foarte bine jocul de 4-4-2 pe care și eu l-am practicat când antrenam, cred că și această alegere, în concordanţă cu calitățile jucătorilor, a fost benefică pentru ceea ce se joacă în campionatul României, aducând multă capacitate ofensivă în jocul echipei.

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Am văzut și foarte multe scheme care probabil sunt pregătite la antrenament. Dacă vreți, în meciul acela cu Craiova la 5-1, am văzut foarte multe lucruri care se fac în 4-4-2: pase pe culoare, încrucișări, lansări, un-doi, un-doi pentru al treilea, lansări în spațiu liber. Deci este un joc pregătit cu siguranță în antrenamentele pe care echipa le face cu acest staff portughez la conducere”, a explicat Cornel Dinu pentru FANATIK.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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