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Dinamo a înregistrat a treia înfrângere din SuperLiga. Formația pregătită de Nuno Campos a cedat în fața Petrolului Ploiești, la Slobozia, scor 0-1, într-o partidă marcată de faze controversate și întâmplări greu de imaginat. La finalul partidei, tehnicianul lusitan și-a exprimat nemulțumirile.

Nuno Campos, după Dinamo – Petrolul 0-1: „Parcă jucam în deplasare”

A fost primul eșec înregistrat de roș-albi pe teren propriu în acest sezon. Din cauza eșecului cu „lupii galbeni”, Dinamo a ratat șansa de a urca provizoriu pe locul 1 în SuperLiga. La flash-interviu, Nuno Campos a căutat explicații pentru forma slabă a „câinilor” și nu a menajat pe nimeni.

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„În prima repriză nu am avut un joc bun, nici ei nu au avut mari ocazii. În repriza a doua, am jucat în preajma careului lor, uneori aceste meciuri se întâmplă, ne creem ocazii, dar nu marcăm. Trebuie să înțelegem că jucătorii au făcut un efort deosebit. Au încercat, au crezut, au luptat pentru a marca.

Suntem frustrați, dar câteodată se întâmplă și așa. Cred că cine este responsabil trebuie să vorbească despre astfel de întâmplări, pregătesc echipa să joace, să facă performanță. Încerc să împing oamenii din club, îmi fac treaba. Putem vorbi despre mai multe lucruri și când începem să numărăm cu degetele și ne oprim la jumătate”, a declarat Nuno Campos, după Dinamo – Petrolul 0-1.

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„Noi meritam măcar un punct!”

care s-a petrecut în finalul primei reprize, când arbitrul a întrerupt partida timp de 24 de minute. Atât a durat până s-a verificat la VAR faza de penalty din care Petrolul a dat gol. „Dacă aș fi câștigat poate aș fi putut să vorbesc mai mult, așa, lumea poate crede că eu caut scuze. Nu eram cea mai bună echipă din lume când câștigam cinci meciuri la rând. Trebuie să se concentreze alții la celelalte lucruri, eu mă concentrez la munca mea.

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Senzația pe care am avut-o înainte de meci era că jucăm în deplasare. De obicei, un meci în deplasare e mai dificil. Parcă totul îmi spunea că jucăm în deplasare. Îmi asum partea mea, rolul meu este echipa. Îmi asum că nu am reușit să învingem.

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Luptăm pentru toate punctele meci de meci. Noi meritam măcar un punct în această seară. Sunt mândru de jucătorii mei, au depus efortul de a da tot ce pot pe teren și sunt mândru de suporterii noștri. Au venit până aici să ne ajute, nu am reușit să câștigăm pentru ei, dar sunt mândru de ei.

În primul meci am avut o grămadă de ocazii, nu am marcat, ei și-au făcut treaba lor. Cred că rezultatul de azi nu e corect, dar trebuie să ne îmbunătățim jocul”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.