Sport

Nuno Campos a condus primul antrenament la Dinamo! „Câinii” au prezentat staff-ul noului antrenor principal

Nuno Campos l-a înlocuit pe Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo, iar portughezul a condus deja primul antrenament din postura de „principal” al „câinilor”.
Bogdan Mariș
14.06.2026 | 12:30
Nuno Campos a condus primul antrenament la Dinamo Cainii au prezentat stafful noului antrenor principal
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Nuno Campos (51 de ani) a condus primul antrenament ca tehnician al lui Dinamo. FOTO: Dinamo București (Facebook) / colaj Fanatik
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Noul tehnician al lui Dinamo, Nuno Campos (51 de ani), a condus primul antrenament de la numirea pe banca formației „roș-albe”. Tehnicianul nu a avut la dispoziție întreg lotul, reunirea fiind programată la începutul săptămânii viitoare. „Câinii” i-au prezentat și pe cei care vor face parte din staff-ul antrenorului portughez.

Nuno Campos, primul antrenament la Dinamo

Nuno Campos a condus prima ședință de pregătire din postura de antrenor al lui Dinamo, aspect dezvăluit pe rețelele sociale chiar de clubul „roș-alb”. Lusitanul nu a avut la dispoziție întreg lotul, reunirea fiind programată pe 15 iunie, ci doar jucătorii tineri din lot și cei care au revenit la Dinamo după ce au fost împrumutați la alte formații în sezonul recent încheiat.

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Antrenorul portughez a fost prezentat oficial pe 11 iunie, fiind numit în locul lui Zeljko Kopic, care s-a despărțit de Dinamo după doi ani și jumătate pe banca echipei. „Câinii” vor efectua în această vară un cantonament în Polonia, unde vor disputa și 5 meciuri amicale pentru a pregăti noul sezon din SuperLiga. Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre numirea lui Nuno Campos.

Dinamo a prezentat noii membri ai staff-ului tehnic

Clubul „roș-alb” i-a prezentat pe noii membri ai staff-ului tehnic, care vor lucra sub comanda lui Nuno Campos. „Gonçalo Cruz (antrenor secund) vine cu experiență acumulată în Portugalia, Brazilia și Ungaria. A lucrat alături de Nuno Campos la Flamengo și ZTE, iar colaborarea dintre ei continuă acum la București. João Bagão (antrenor secund) a activat în Portugalia, Brazilia și Ungaria și a făcut parte din staff-ul lui Nuno Campos la ZTE.

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Brian Van der Steen (preparator fizic) a lucrat în Olanda, China și Ungaria, iar la ZTE a colaborat pentru prima dată cu Nuno Campos. Revine acum alături de el pentru a se ocupa de pregătirea fizică a lotului nostru. Filipe Peralta (antrenor cu portarii) aduce în staff experiență din Portugalia, Arabia Saudită și China”, a transmis clubul Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

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