Nuno Campos a dat cărțile pe față despre posibila plecare a lui Alex Musi de la Dinamo: ”Încearcă să înțeleagă”

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Dinamo are un start de sezon excelent și s-a instalat în fruntea clasamentului din SuperLiga. Înaintea partidei cu Corvinul, antrenorul Nuno Campos a fost întrebat despre posibilitatea plecării lui Alex Musi.

Cum a comentat Nuno Campos posibila plecare a lui Alex Musi de la Dinamo

În conferința de presă premergătoare meciului din etapa a 7-a a SuperLigii, tehnicianul portughez nu a dorit să intre în amănunte privind o posibile despărțire de Musi și a precizat că jucătorul s-a pregătit excelent în ciuda faptului că nu va putea juca din cauza unei suspendări.

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”Musi este cu noi, nu poate juca în acest meci, dar s-a antrenat bine. Încearcă să înțeleagă cât mai bine ceea ce ne dorim și a îmbunătățit anumite detalii. Musi este un jucător bun și este cu noi”, a declarat Nuno Campos.

Ofertă de 1,8 milioane de euro pentru Musi

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Dinamo a primit o pentru transferul lui Alex Musi. La scurt timp, impresarul jucătorului, Cristian Cernodolea, a confirmat informația.

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Jurnaliștii din Statele Unite ale Americii au scris că în acest moment există o . Conform acestora, conducătorii liderului din SuperLiga ar vrea să obțină 3.000.000 de euro.

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Avertisment lansat înaintea duelului cu Corvinul

Referitor la întâlnirea de la Arad cu nou promovata Corvinul, programată sâmbătă, 29 august, de la ora 21:30, Nuno Campos a admis că urmează un duel extrem de dificil împotriva unui adversar care are cea mai bună defensivă după șase etape.

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”Va fi un meci foarte dificil. Corvinul nu a pierdut încă acasă și are cea mai bună apărare din campionat. Asta înseamnă că ne așteaptă un meci dificil. Credem în identitatea noastră, în ceea ce facem. Vom lupta pentru a câștiga meciul, așa gândim întotdeauna.

Pentru noi, istoria este foarte importantă. Ne concentrăm pe fiecare meci în parte. Este momentul să continuăm forma bună și să câștigăm meciul. Avem stilul nostru de joc și este foarte important ca mulți jucători să apară în situații ofensive. Cel mai important este să fim o echipă care se apără și atacă bine.

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Creăm multe ocazii și vrem să continuăm așa. Jucătorii înțeleg tot mai bine ceea ce le cerem. Cel mai important este să ne concentrăm pe următorul meci. Dacă nu o facem, putem avea probleme.

Cel mai important pentru noi este să ne îmbunătățim jocul, să fim o echipă cu o identitate proprie, care poate juca oriunde și împotriva oricărui adversar. Că jucăm în deplasare sau acasă, trebuie să fie același lucru pentru noi atunci când intrăm pe teren.

Pentru noi este important să avem o atmosferă bună la echipă. Muncim pentru asta, suntem împreună și încercăm să jucăm un fotbal bun. Când câștigăm, o facem pentru suporteri. Cel mai important este să îi facem fericiți. Simțim asta când jucăm acasă, dar și în deplasare. Focusul meu este pe echipa mea”, a spus Nuno Campos.