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Dinamo a fost nevoită să își schimbe planurile pentru meciul cu Petrolul, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă din cauza problemelor cu gazonul. Conducerea „câinilor” a găsit o soluție de avarie și a mutat partida pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, la peste 100 de kilometri de București. Decizia a provocat nemulțumiri în tabăra dinamovistă. Nuno Campos a criticat condițiile oferite echipei sale și timpul pierdut pe drum pentru un meci pe care Dinamo ar fi trebuit să îl dispute pe teren propriu.

Nuno Campos nu s-a mai abținut! Ce a spus despre stadionul pe care Dinamo joacă împotriva Petrolului

, după ce Arena Națională a fost închisă din cauza problemelor cu gazonul. Suprafața de joc s-a deteriorat la doar două luni de la montare, iar administratorii stadionului au decis să suspende activitatea până la începutul lunii decembrie, pentru lucrări de întreținere. Problemele au fost vizibile inclusiv la meciurile FCSB – Corvinul și România – Polonia. Decizia i-a dat peste cap planurile lui Dinamo, care începuse deja vânzarea biletelor și pregătirile pentru organizarea partidei pe cel mai mare stadion al țării.

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a fost nevoită să caute rapid o altă arenă. Varianta Târgoviște a picat după refuzul gazdelor, în timp ce stadionul „Arcul de Triumf” nu a putut fi folosit din cauza meciurilor de rugby și a stării gazonului. Oficialii au analizat și posibilitatea de a juca la Voluntari, însă, în cele din urmă, au ales stadionul „1 Mai” din Slobozia, modernizat recent și cu o capacitate de aproximativ 6.000 de locuri.

Ce l-a scos din sărite pe Nuno Campos înainte de Dinamo – Petrolul! „Nu cred că este normal”

Mutarea la Slobozia a stârnit și nemulțumirea lui Nuno Campos. Antrenorul lui Dinamo a criticat condițiile în care se dispută partida cu Petrolul și a reclamat faptul că echipa a fost nevoită să piardă timp pe drum pentru un meci considerat pe teren propriu. „Mă bucur că suporterii au făcut acest efort pentru a fi alături de noi, pentru că avem nevoie de ei. Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm.

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Trebuie să ne facem treaba. Petrolul este o echipă în formă, diferită față de cea pe care am întâlnit-o în tur, așa că trebuie să fim motivați și pregătiți. Eu încerc întotdeauna să-mi împing jucătorii la limită. Totuși, nu cred că este normal să jucăm aici. Vestiarul este foarte mic, nu avem suficient spațiu, iar noi am făcut o oră și 40 de minute până la stadion, în timp ce cei de la Petrolul sunt aici încă de aseară.

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Trebuie să fiu sincer. Atunci când încerc să-mi împing jucătorii la maximum, îmi fac datoria, dar avem nevoie de un stadion adecvat pentru a ne disputa meciurile de acasă. Nu este normal ca un asemenea meci, între echipele de pe locurile 2 și 4, să se joace pe un astfel de stadion. Nu este treaba mea să rezolv această situație, dar, în urmă cu o săptămână, credeam că vom juca pe Arena Națională, iar acum ne aflăm aici. Îmi pare rău, dar acesta este adevărul și prefer să fiu sincer”, a spus Nuno Campos.