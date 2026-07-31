Nuno Campos a luat foc după Oţelul – Dinamo 1-1: „Bineînțeles că oamenilor nu le pasă”

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Nuno Campos (51 de ani) nu a fost deloc mulțumit după ce Dinamo a făcut doar 1-1 în deplasarea de la Galați, cu Oțelul. După primele trei etape, echipa lusitanului are 4 puncte.

Nuno Campos, după Oțelul – Dinamo 1-1: „Puteam marca de 3-4 ori”

După 0-1 cu Petrolul și a venit și primul egal pentru Dinamo. . Nuno Campos e extrem de dezamăgit de rezultat. Tehnicianul este de părere că formația sa ar fi putut pleca cu toate cele trei puncte dacă ar mai fi marcat o dată înainte de golul egalizator al moldovenilor.

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Lusitanul explicat și motivul pentru care Karamoko nu a făcut parte din lot pentru confruntarea de la Galați. Totodată, întrebat despre prestația lui Alex Musi, portughezul a subliniat că atacantul încearcă să se implice cât mai mult în joc, însă are nevoie de timp pentru ca toate acțiunile pe care le încearcă să îi iasă așa cum își dorește. Nuno Campos a vorbit și despre transferuri, precizând că speră ca roș-albii să se întărească în perioada următoare

„Am dat totul ca să câștigăm meciul. Trebuia să facem 2-0. E greu să pleci de aici doar cu un punct. Am fost aproape să câștigăm acest meci. Bineînțeles că oamenilor nu le pasă, dar Pascual nu a prins toată pregătirea. Noi dăm tot ce avem mai bun pentru a crește.

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Ne-am creat multe șanse, dar am ratat ultima pasă. Puteam marca de 3-4 ori. Ne-am apărat și bine. Karamoko nu s-a antrenat, a fost o chestiune minoră și n-a putut să se antreneze. Benavides abia a venit. Eu cred că echipa crește. E începutul unui proces. Știm cu toții foarte bine de ce avem nevoie. Cei din conducere încearcă să aducă jucători. Astfel de meciuri îl ajută pe Musi. El încearcă să facă multe. Lucrurile bune durează până se realizează”, a spus Nuno Campos, la flash-interviu