Sport

Nuno Campos a numit principala favorită la titlu din SuperLiga: „Cu siguranță”

Bogdan Mariș
13.11.2026 | 09:42
Nuno Campos a numit principala favorita la titlu din SuperLiga Cu siguranta
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Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, e de părere că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu. FOTO: Sport Pictures
Nuno Campos a avut o primă jumătate de sezon excelentă pe banca lui Dinamo, iar antrenorul „câinilor” a numit principala favorită la câștigarea titlului în SuperLiga.
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Dinamo a avut un parcurs impresionant în turul campionatului sub comanda lui Nuno Campos (51 de ani). „Câinii” au un bilanț de 10 victorii, 3 remize și doar două eșecuri în campionat și se află momentan pe locul 2, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova. Tehnicianul portughez e de părere că gruparea pregătită de conaționalul său, Filipe Coelho, este principala favorită la titlu.

Nuno Campos a numit principala favorită la titlu în SuperLiga

Dinamo a condus clasamentul SuperLigii pentru o lungă perioadă, însă „câinii” au fost depășiți de campioana Universitatea Craiova chiar înainte de finalul turului. Echipa pregătită de Nuno Campos a suferit un eșec surprinzător pe terenul lui FC Argeș, 1-2, golul victoriei fiind înscris în prelungiri de Mendy după o mare eroare a lui Stoinov.

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Oltenii au profitat și au urcat pe primul loc după remiza înregistrată pe terenul lui CFR Cluj, 0-0. Cele două echipe au câte 33 de puncte, însă Universitatea Craiova este avantajată de golaveraj (+24 față de +21). Nuno Campos este de părere că gruparea din Bănie este principala favorită la titlu, chiar dacă Dinamo a avut o serie de 13 meciuri fără eșec.

„Ei sunt favoriți, chiar și ei recunosc asta. E evident că sunt favoriți, ei sunt campioni, au luat Cupa, Supercupa și cu siguranță ei sunt favoriți”, a afirmat antrenorul lui Dinamo pentru sport.ro. Meciul direct dintre cele două formații, disputat în iulie pe „Arcul de Triumf”, s-a încheiat cu o victorie clară a „câinilor”, scor 5-1.

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Dinamo va juca două meciuri pe „Ion Oblemenco” în decurs de o săptămână

În etapa a 16-a, prima programată după pauza internațională, Dinamo va juca pe teren propriu contra Petrolului, sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:30. Mai apoi, „câinii” vor disputa două partide contra Universității Craiova, ambele pe „Ion Oblemenco”. Mai întâi, cele două formații se vor întâlni în runda cu numărul 17 din SuperLiga, cel mai probabil în weekend-ul 28-29 noiembrie.

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Apoi, Dinamo și Universitatea Craiova se vor înfrunta și în ultima etapă a grupei D din Cupa României Betano. Partida care se va disputa pe 1, 2 sau 3 decembrie va fi una decisivă pentru cele două formații, care luptă pentru calificarea în sferturi. După primele două etape, echipa „roș-albă” ocupă primul loc în grupă, cu 6 puncte, în timp ce oltenii se află pe poziția secundă, cu 4 puncte. Gruparea pregătită de Nuno Campos are nevoie de o remiză pentru a-și asigura primul loc în grupă, însă în cazul unui eșec, ar putea fi eliminată din competiție. De cealaltă parte, Universitatea are doar varianta victoriei pentru a nu depinde de alte rezultate.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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