Sport

Nuno Campos a oferit ultimele detalii despre George Pușcaș înainte de Sepsi – Dinamo! Verdict în scandalul Cristiano Ronaldo – Jorge Jesus: „Îl cunosc foarte bine”

Antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos, a prefațat meciul cu Sepsi și a oferit ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș. Portughezul a comentat și scandalul în care e implicat conaționalul său, Cristiano Ronaldo.
Bogdan Mariș
08.10.2026 | 14:45
Nuno Campos a oferit ultimele detalii despre George Puscas inainte de Sepsi Dinamo Verdict in scandalul Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Il cunosc foarte bine
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Nuno Campos (51 de ani) a prefațat meciul Sepsi - Dinamo și a vorbit despre scandalul în care e implicat conaționalul său, Cristiano Ronaldo. FOTO: Sport Pictures
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Liderul din SuperLiga, Dinamo, va evolua vineri, de la ora 21:00, pe terenul celor de la Sepsi în etapa a 11-a a campionatului. Antrenorul „câinilor”, Nuno Campos (51 de ani), a prefațat partida de la Sfântu Gheorghe și a dezvăluit în ce situație se află George Pușcaș. Tehnicianul a comentat și „războiul” de la naționala Portugaliei dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

Nuno Campos a oferit ultimele detalii despre George Pușcaș înainte de Sepsi – Dinamo

George Pușcaș s-a operat în această vară pentru o hernie inghinală, iar Nuno Campos a dezvăluit înainte de meciul cu Sepsi că atacantul se reface în continuare după intervenția chirurgicală. Portughezul a vorbit și despre meciul contra echipei pregătite de fostul antrenor al „câinilor”, Ovidiu Burcă. „Pușcaș se antrenează singur, procesul de recuperare se desfășoară. Trebuie să urmăm procesul și vom vedea ce se va întâmpla.

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Jucătorii care au evoluat la echipele naționale sunt concentrați pe ce au de făcut acum la Dinamo. Sunt mândri să reprezinte echipa națională, dar acum sunt concentrați pe Dinamo. Nu e același lucru să te antrenezi sau să joci meciuri, știm asta, am făcut anumite lucruri la antrenamente pentru a îmbunătăți unele detalii, dar cred că suntem pregătiți pe ce trebuie să facem în acest meci, care va fi dificil.

Ovidiu Burcă a făcut o muncă importantă aici, e parte din istoria clubului, îi respect pe cei care au făcut o treabă bună aici. Toată lumea vrea să învingă liderul, dar noi suntem concentrați pe ce avem de făcut”, a afirmat Nuno Campos la conferința de presă.

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Nuno Campos intervine în „cazul Cristiano Ronaldo”

Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul naționalei Portugaliei în timpul acțiunii desfășurate recent, din cauza unui dezacord cu selecționerul Jorge Jesus. Nuno Campos, care a lucrat sub comanda tehnicianului portughez în sezonul 2001-2002 la Vitoria Setubal, a comentat scandalul care a cutremurat fotbalul mondial. „Cristiano este și cred că va fi pentru totdeauna cel mai mare fotbalist portughez. Când avem un astfel de ambasador, trebuie să fim mândri că suntem portughezi. Asta e cel mai important.

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Îl cunosc foarte bine pe Jorge Jesus, mi-a fost antrenor, am învățat multe de la el. Nu am toate detaliile, dar pentru mine, cel mai important e ca Portugalia să câștige în continuare. Știu foarte bine cum să tratez jucătorii mari, pentru că am lucrat cu astfel de jucători. Cred că e cel mai ușor să te descurci cu jucătorii buni, e greu atunci când jucătorii cred că sunt foarte buni și nu sunt”, a afirmat antrenorul lui Dinamo.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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