Nuno Campos a spus adevărul despre starul lui Dinamo: „Este imposibil să folosesc un jucător cu probleme”

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Dinamo suferă în centrul ofensivei în acest debut de sezon, avându-i indisponibili atât pe Mamadou Karamoko, cât și pe George Pușcaș. Deși Nuno Campos a jucat acolo cu Alex Musi și Alex Pop, absențele celor doi atacanți se simt, iar ei vor continua să lipsească și pentru meciul cu FC Voluntari.

Ce se întâmplă cu Karamoko și Pușcaș înainte de meciul cu FC Voluntari

Dinamo va avea probleme în atac și pentru meciul cu FC Voluntari, iar Nuno Campos trebuie să se bazeze în continuare pe Alex Musi, care nu joacă pe poziția sa principală, și pe Alex Pop. La conferința de presă premergătoare partidei, portughezul Nuno Campos

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„Trebuie să înţelegem un lucru, Karamoko a jucat câteva minute cu Petrolul. S-a antrenat fără restricţii până pe 21 iulie. După această dată, nu s-a mai antrenat în program normal. A avut probleme musculare de un fel sau altul. Asta înseamnă că după 21 iulie eu nu l-am mai avut pe Karamoko la sută la sută la antrenamente.

Dacă nu l-am putut avea fără restricţii la antrenamente, nu am putut să joc cu el. Este imposibil să foloseşti un jucător care are probleme. Cu toţii încercăm să găsim soluţia pentru a-l aduce pe Karamoko într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa. Nu pot să zic nimic altceva din moment ce nu am jucătorul la antrenamente. Vreau să îl am la sută la sută pentru a ajuta echipa, pe el şi pe ceilalţi.

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Puşcaş este un profesionist desăvârşit. El şi departamentul medical fac tot ce este posibil pentru a-l pune pe picioare. Avem nevoie de toţi jucătorii. Trebuie să respectăm protocolul pentru a putea avea toţi jucătorii într-o formă fizică bună. Încercăm să fim siguri că nu vom avea probleme în viitor”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă.

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Dinamo i-a prelungit contractul lui George Pușcaș

George Pușcaș mai avea contract cu Dinamo până în 2027, însă Andrei Nicolescu a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că Această decizie a fost făcută pentru ca George Pușcaș să se poată concentra pe revenirea la o formă maximă din punct de vedere fizic și pentru a nu-și face griji în privința viitorului. Astfel, Dinamo îl așteaptă pe internaționalul român să revină sănătos pe teren pentru a putea face diferența.

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„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an. Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.