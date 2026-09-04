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Etapa a 8-a din SuperLiga programează sâmbătă, 5 septembrie, derby-ul Dinamo – FCSB. Pe „Arcul de Triumf” din Capitală se întâlnesc două echipe care vin după rezultate diametral opuse în întrecerea internă. „Câinii” au bătut pe „U” Cluj și au remizat cu Corvinul, în timp ce FCSB a pierdut cu CFR și cu UTA. Costel Orac (67 de ani) spune că duelul din weekend are o favorită certă.

Pe cine vede Costel Orac favorită clară în derby-ul Dinamo – FCSB: “După mulţi ani se întâmplă asta!”

După 7 runde scurse din acest sezon de SuperLiga, Dinamo este pe locul 1, cu 14 puncte acumulate. Elevii lui Nuno Campos (51 de ani) nu au mai pierdut din runda inaugurală (0-1) cu Petrolul. Dincolo, FCSB a început să „guste” din eșecuri de două runde. Elevii lui Marius Baciu (51 de ani) au pierdut cu CFR Cluj (0-1) și cu UTA Arad (1-3).

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Legenda celor de la Dinamo, Costel Orac, a făcut, la FANATIK SUPERLIGA, o „avancronică” a derby-ului campionatului. Fostul mare atacant dinamovist a ținut să sublinieze faptul că, după mulți ani, . Recunoaște că nu spune asta ca dinamovist, ci ca om care privește realitatea din teren.

„(n.r. Cum vedeți acest Dinamo – FCSB în condițiile actuale ale campionatului?) Păi cum să văd, după foarte mulți ani, Dinamo e favorită. Așa mi se pare mie. Și nu că mi se pare mie că sunt dinamovist, asta e realitatea la ora actuală. Asta e părerea mea. Dar știți și voi foarte bine că un derby e un derby. Sunt orgolii foarte mari și de cele mai multe ori nu prea contează poziția din clasament sau forma echipei. La asemenea jocuri se strâng cam toate energiile și jucătorii încearcă să dea ce au mai bun. Așa că eu sunt optimist în privința faptului că avem șanse mari să câștigăm acest derby, dar sigur va fi dificil”, este opinia lui Orac.

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Ce spune Orac despre noua față a lui Dinamo sub bagheta lui Nuno Campos

Un alt fost mare component al lui Dinamo, Ioan Andone (66 de ani) spunea, tot la FANATIK, că un mare bine lui Dinamo i-a făcut FCSB-ul. În urma eliminării „câinilor” din barajul de Europa, Kopic a plecat, iar . „Fălcosul” este de părere că, în prezent, Dinamo arată mult mai bine.

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Aceeași opinie o are și Orac. „Așa este. Sunt de acord cu Ando. Pentru că echipa joacă totuși altceva față de anul trecut. Dar asta nu înseamnă că (Zeljko) Kopic nu și-a făcut treaba. Ca să fiu bine înțeles, pentru că totuși Kopic a făcut niște rezultate și a scos echipa dintr-o situație foarte, foarte dificilă. Sigur că am ratat participarea în cupele europene, dar ținând cont de ce au făcut celelalte echipe ale noastre în cupele europene, până la urmă eu zic că a fost bine că n-am ajuns acolo”.

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Întrebat despre plusurile de la Dinamo din „era Campos”, același Costel Orac a enumerat o serie de schimbări: „Echipa are o atitudine mult mai dezinvoltă. Jucătorii își asumă mai multe riscuri, joacă mai pe poartă, cum se spune în limbaj fotbalistic. Nu mai e acea posesie prelungită care la un moment dat devenea plictisitoare. Echipa își asumă mult mai multe riscuri, pentru că dacă o echipă sau chiar amândouă nu își asumă riscuri, ajungem să asistăm la un joc anost și, din dorința de a nu pierde, uităm de faptul că totuși fotbalul trebuie să ofere spectacol”.

Cum vede Costel Orac pe FCSB înainte de derby-ul cu Dinamo

Costel Orac a făcut și o analiză a rivalilor lui Dinamo din weekend. În opinia acestuia, roș-albaștrii sunt slăbiți după plecările importante din ultimele luni. Important este, explică fostul mare om de gol din Ștefan cel Mare, ca Dinamo să exploateze la maximum situația grea în care se află rivalii.

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„Dacă ne uităm la ce jucători importanți au plecat, e clar că ei traversează un moment dificil. Acum depinde de cât vom fi noi în stare să exploatăm situația pe care o traversează ei, pentru că și noi am fost într-o situație de asta, e adevărat, într-o situație mai gravă decât sunt ei la ora actuală și nu prea ne ieșea nimic. Așa că depinde de jucători și de modul cum au pregătit jocul de sâmbătă, dacă vor fi în stare să speculeze momentul dificil pe care îl traversează cei de la FCSB”, punctează legenda dinamovistă.