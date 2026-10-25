Nuno Campos, acid după ce Dinamo a revenit de la 0-2: „O singură echipă a încercat să marcheze! Ne-am simțit ca Barcelona”

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Condusă cu 2-0 de CFR Cluj în meciul disputat în Gruia, Dinamo a reușit să marcheze de două ori în trei minute, prin Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen, și a obținut o remiză. Antrenorul „câinilor”, Nuno Campos (51 de ani), și elevii săi, Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Nikita Stoinov (21 de ani), au tras concluziile după egalul spectaculos înregistrat pe terenul „feroviarilor”.

Nuno Campos a criticat-o pe CFR Cluj după ce Dinamo a revenit de la 0-2 în Gruia

Dinamo a controlat clar meciul din Gruia din punct de vedere teritorial, însă cei care au reușit să înscrie au fost clujenii. în prima repriză cu un șut din afara careului, iar apoi Ignat a punctat cu o lovitură de cap după un corner. Aflați cu spatele la zid, „câinii” au replicat, iar doi dintre jucătorii introduși pe parcurs de Nuno Campos au făcut diferența. Mai întâi, Hintsa a deviat pentru Cîrjan, care a punctat cu un șut din careu, iar apoi Tarbă a centrat excelent în fața porții pentru Zandbergen, iar olandezul a înscris cu capul.

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Nuno Campos a tras concluziile la finalul jocului, iar tehnicianul a criticat modul în care adversarii au tratat partida. „Sunt foarte mândru de echipă, e dificil să joci împotriva unei echipe care se apără. Dar această echipă are un suflet mare, cred până în ultimul moment, dacă aveam mai mult timp cred că am fi câștigat. Mentalitatea jucătorilor a fost incredibilă. Cifrele au arătat clar că doar o echipă a încercat să marcheze, am avut de două ori mai multe șuturi, posesie mai mare, peste 600 de pase, ca Barcelona, asta am simțit astăzi.

Credem în toți jucătorii, am riscat mult cu schimbările, Tarbă a jucat fundaș dreapta. Am făcut tot ce am putut și merităm egalul, poate meritam chiar mai mult. Am jucat cu o echipă mare, dar au pregătit jocul doar din punct de vedere defensiv și sunt norocoși că au marcat două goluri. Felicitări suporterilor, am marcat la poarta la care au fost ei, ne-au sprijinit, efortul nostru a fost pentru ei”, a afirmat tehnicianul portughez la . Dinamo a ajuns la 30 de puncte după și va încheia această etapă pe primul loc, însă campioana Universitatea Craiova se va apropia la un singur punct dacă se impune în meciul pe care îl va disputa luni la Sfântu Gheorghe contra lui Sepsi.

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Ce au declarat Cătălin Cîrjan și Nikita Stoinov

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a dat semnalul revenirii cu golul de 1-2. „Aș vrea să încep prin a spune că astăzi am jucat acasă, le mulțumim suporterilor, ne-am simțit incredibil. Ne pare rău că am luat un singur punct, dar e important că am avut reacție. S-au apărat foarte bine, dar dacă deschideam noi scorul, ar fi arătat altfel meciul. Este un început de sezon foarte bun, dar trebuie să muncim în continuare, n-am realizat nimic până acum. Suntem pe primul loc, dar asta se poate schimba foarte ușor dacă nu suntem concentrați”, a spus internaționalul român.

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Stoinov a vorbit la rândul său după finalul jocului: „Nu suntem fericiți, pentru că nu am câștigat. Nu e ușor să joci aici și să revii de la 0-2. Din acest punct de vedere suntem mândri, dar pe de altă parte, ne-am trezit prea târziu. Cred că mentalitatea noastră a fost bună, ne-am menținut stilul de joc. Campionatul este foarte lung și foarte dificil, ne gândim doar la următorul meci, pe asta suntem concentrați”.

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