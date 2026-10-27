Nuno Campos, acuzat pentru modul cum face primul „11” la Dinamo: „Trebuie să joace titular!”

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După 11 meciuri cu rezultate pozitive în SuperLiga, Dinamo a fost aproape de a nu scoate niciun punct în deplasarea cu CFR Cluj. După remiza din Gruia, scor 2-2, Nuno Campos a fost criticat pentru modul în care alcătuiește echipa de start. Un analist de la FANATIK SUPERLIGA a ajuns la concluzia că un jucător care a fost decisiv la Cluj merită să joace titular.

Jucătorul de la Dinamo care a schimbat față jocului cu CFR Cluj și a contribuit la remiză

În urma unui meci extrem de spectaculos, CFR Cluj și Dinamo au remizat în Gruia, scor 2-2, în cel mai important duel de duminică din etapa a 13-a de SuperLiga. Elevii lui Marius Șumudică (55 de ani) au condus cu 2-0 până în minutul 78. Au marcat pentru gazde, Cordea 26 și Ignat 61. Pe final, în doar trei minute, Cîrjan 78 și Zandbergen 81, au salvat un punct pentru echipa lui Nuno Campos (51 de ani). Remiza din Ardeal îi garantează lui Dinamo locul 1 la finalul etapei, indiferent de rezultatul meciului Sepsi – U Craiova.

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Un rol esențial în punctul scos de „câini” în partida cu CFR Cluj l-a jucat tânărul de 20 de ani Ianis Tarbă. Aruncat în luptă în minutul 73, în locul lui Danny Armstrong (29 de ani), acesta a dat un suflu nou atacului dinamovist, iar în minutul 81 a oferit o centrare de mare jucător pentru colegul său din avanposturi, Dean Zandbergen (25 de ani), .

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (66 de ani) a scos în evidență forma modestă arătată la Cluj-Napoca de mai multe piese de bază din angrenajul lui Nuno Campos (51 de ani). I-a enumerat pe Karamoko, Mărginean, Opruț, Bellaarouch, Armstrong și Irimia. În momentul în care a vorbit de David Irimia, fundașul dreapta de 20 de ani, analistul FANATIK a spus că acesta joacă doar pentru că antrenorul e obligat de regula U21.

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În acest context, Marcel Pușcaș s-a întrebat de ce nu este introdus mai des Ianis Tarbă. „Nu înțeleg de ce nu i se găsește loc acestui Tarbă, care mi-a plăcut în 25 de minute cât a jucat. Este mult mai de perspectivă, din punctul meu de vedere, pentru club și pentru banii clubului, dacă vor să-l vândă sau să realizeze un transfer bun”, afirmă Pușcaș. Cu CFR, Tarbă a intrat în locul lui Danny Armstrong, unul dintre cei mai buni și în formă jucători din SuperLiga. Întrebat unde l-ar vedea pe Tarbă în aceste condiții, Pușcaș a spus: „Campos ar trebui să-l mute pe Armstrong în partea cealaltă a terenului”.

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Pușcaș, săgeți directe către Nuno Campos: „Vezi că diferența valorică este net în favoarea lui Tarbă? Atunci el trebuie să joace titular”

În discursul său de la FANATIK SUPERLIGA, folosirii în echipa de start a „câinilor” a lui Ianis Tarbă. Fostul mare jucător nu îl menajează pe Nuno Campos, pe care îl acuză că observă diferența uriașă ca valoare între Tarbă și Irimia, însă nu-l folosește pe atacant mai des. „Poți să-l acuzi și pe Campos în acest caz. Vezi că diferența valorică este net în favoarea lui Tarbă? Da! Atunci Tarbă trebuie să joace titular și nu altcineva. Din punctul meu de vedere, dacă vrei ceva în perspectivă”.

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„Rivalul” lui Ianis Tarbă în această luptă pentru titularizare din postura de jucător Under 21, David Irimia, este fundașul de bază al lui Dinamo în acest sezon. El a jucat în 20 de partide și a oferit o pasă de gol. Tarbă, la rândul său, a bifat 9 prezențe, dar din postura de rezervă, oferind două assist-uri.