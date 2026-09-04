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Etapa 8 din SuperLiga vine cu derby-ul Dinamo – FCSB, confruntare ce va avea loc sâmbătă, 5 septembrie, de la 20:30. Nuno Campos a prefațat partida de pe „Arcul de Triumf” și a spus cum poate echipa lui să se impună în fața rivalei.

Nuno Campos știe cum poate obține Dinamo victoria cu FCSB

Dinamo e gata de derby-ul cu FCSB după 4-1 cu Sporting Liești în „Câinii” au avut un start de sezon foarte bun în SuperLiga și vor să continue pe aceeași linie. Nuno Campos a vorbit înaintea duelului cu marea rivală și a spus că determinarea elevilor săi pe teren poate contribui decisiv la obținerea tuturor celor 3 puncte.

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„Toată lumea simte energia fanilor. E bine să avem astfel de jocuri. Pentru noi e important să înțelegem dimensiunea jocului, să jucăm bine, cu sufletul și să câștigăm toate cele trei puncte. Trebuie să ne menținem concentrarea și să aducem energie bună în meci. Genul acesta de meciuri este decis de mici detalii. Am pregătit meciul ca pe oricare meci, a fost o pregătire normală. FCSB este o echipă care își pregătește lotul să se lupte pentru titlu. Jucătorii lor au calitate, știm asta, dar noi suntem preocupați de identitatea noastră și ne pregătim pentru acest tip de meciuri. Ei sunt puternici cu jucătorii pe care îi au. Noi jucăm acasă, în fața fanilor noștri, și credem că putem să luăm cele trei puncte. Ne uităm la meci cu curaj și o energie bună cu care vom încerca să câștigăm”, a spus inițial antrenorul portughez.

Nuno Campos a văzut noile transferuri făcute de FCSB și a reacționat

Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș sunt cele 3 „bombe” pe care FCSB le-a detonat pe finalul perioadei de mercato din SuperLiga, iar pentru derby-ul cu Dinamo. Nuno Campos a văzut achizițiile „roș-albaștrilor” și crede că aceștia vor fi mult mai puternici.

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„Vor fi și mai puternici după noile transferuri. Important este să înțelegem ce vor face și să fim pregătiți contra lor. (n.r.- despre plecarea lui Bîrligea și despre „criza” de lideri de la FCSB) Noi am pregătit meciul uitându-ne la ce fac ca echipă și ținând cont de anumite individualități”, a mai spus Nuno Campos la conferința de presă.

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Ultimul succes al lui Dinamo în fața FCSB-ului datează de pe 2 august 2025, când „alb-roșii” se impuneau pe Arena Națională cu un 4-3 de poveste. Ultimul duel direct a fost câștigat însă de echipa lui Marius Baciu (2-1 în finala play-off-ului de Conference League).