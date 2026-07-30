Noi transferuri la Dinamo! Nuno Campos anunță ce se întâmplă cu Pușcaș: „Poate pe viitor!”

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Dinamo joacă în etapa a 3-a din SuperLiga în deplasare cu Oțelul. Confruntarea are loc vineri, 31 iulie, de la ora 21:30 și o regăsește pe formația bucureșteană într-o ascensiune din punct de vedere al moralului după 5-1 cu Universitatea Craiova în runda precedentă. Ce anunț a făcut Nuno Campos despre transferuri și cine este jucătorul care l-a uimit.

Nuno Campos a spus la ce se așteaptă de la meciul contra Oțelului

Dinamo vine pe cai mari la Galați, unde se va duela cu Oțelul. Chiar dacă , „câinii” sunt conștienți că Oțelul nu va da înapoi fără să lupte, , dar mai ales în stagiunea precedentă. Nuno Campos a spus că se așteaptă la un meci dificil. „Cred că suntem pregătiți pentru acest meci. Au o echipă bună, sunt puternici acasă, dar cred că suntem pregătiți. Mereu după o victorie avem mai multă încredere, cel mai important este să ne îmbunătățim jocul de echipă și să știm ce avem de făcut pe teren. Mă aștept la un meci dificil cu Oțelul, au o echipă agresivă, este greu să joci împotriva lor. Cred că va fi un meci bun pentru noi. Vrem să câștigăm pentru a fi cât mai sus în clasament”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă premergătoare jocului.

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Nuno Campos, anunț ferm înainte de Oțelul – Dinamo. Ce a spus despre campania de achiziții

Portughezul de pe banca lui Dinamo a vorbit și despre transferuri. După ce l-a adus pe Imran Fetai, , formația din „Ștefan cel Mare” mai are și alte ținte în vizor. „Uneori este nevoie de timp pentru ca jucătorii în înțeleagă ideile noastre. Este un proces pe care l-am început. Pregătim lucrurile pentru ca echipa să devină mai bună. Căutăm în continuare jucători. Știm ce fel de profil dorim. Muncim împreună la asta. Vor mai sosi câțiva jucători. Dario Benavides a jucat câteva minute în ultimul meci. Încă are de muncit, pas cu pas va fi și mai pregătit. Veți vedea mâine dacă va juca sau nu!”, a mai spus Campos.

Verdictul lui Nuno Campos în privința lui George Pușcaș

George Pușcaș este accidentat și nu o poate ajuta pe Dinamo în acest start de sezon. Totuși, Nuno Campos a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului venit la Dinamo la începutul acestui an și a spus că se bazează în continuare pe serviciile sale. „Din primul moment am văzut că este un mare profesionist. Face absolut tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. În cazul lui, își dorește foarte mult să revină, dar situația este cea care este.

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Poate că pe viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a ajunge la 100% din punct de vedere fizic. Nu este însă partea mea de muncă, ci ține de departamentul medical și de el. Sunt convins că face tot posibilul pentru a reveni cât mai bine. Pușcaș este jucătorul lui Dinamo și mă bazez pe toți jucătorii care fac parte din lot”, a mai spus tehnicianul lui Dinamo.

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