Nuno Campos anunţă o absenţă de marcă înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: „Cu el este o situaţie diferită!” Ce spune de Coelho

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Dinamo întâlneşte Universitatea Craiova în a doua etapă din SuperLiga. şi speră să obţină trei puncte din confruntarea cu campioana en-titre.

Nuno Campos cheamă fanii la stadion: „Vrem să avem un stadion plin!”

Nuno Campos a lăudat adversara de sâmbătă, spunând că Universitatea Craiova merită să fie campioană, mai ales că a câştigat toate trofeele interne. Antrenorul lui Dinamo spune că jucătorii lui trebuie să aibă energie şi echipa are nevoie de aportul publicului:

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„Fanii sunt cei mai importanţi pentru club. Ne dau foarte multă energie, acasă şi în deplasare. Este un meci mare şi vrem să avem un stadion plin. Fanii ne dau energie şi încredere în faţa unui meci dificil. Universitatea Craiova este campioana şi merită acest statut. Au câştigat cupa, Supercupa. Au un antrenor bun, jucători foarte buni.

Trebuie să avem o energie bună, să ne arătăm nivelul împotriva unei echipe de top. Mereu e un moment bun să joci. Este o oportunitate să demonstreze forţa pe care o au jucătorii. Pregătim meciul împotriva celui mai bun „11” pe care îl are Craiova. Da, mai pot apărea schimbări. Au jucători foarte buni şi cu siguranţă vor băga cea mai bună echipă”, a spus Campos.

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George Puşcaş, absenţă de marcă pentru Dinamo

Antrenorul lui Dinamo a spus că toţi jucătorii sunt apţi, . Atacantul a fost operat în luna iunie de hernie inghinală şi speră să fie apt de joc la mijlocul lunii august. În schimb, Karamoko este apt de joc:

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„Concentrarea noastră trebuie să fie pe Dinamo, nu pe meciurile pe care le are Craiova. Când avem mingea trebuie să ştim ce facem ca să marcăm, când nu avem mingea, trebuie să facem totul să o recuperăm. În meciul cu Petrolul am avut mai multe ocazii şi a fost un sentiment de frustrare la final. Se întâmplă, trebuie să îmbunătăţim lucurile. Puşcaş are o situaţie diferită, nu este apt pentru joc. Karamoko a jucat.

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Pe Filipe Coelho nu îl ştiu personal, am o relaţie bună cu Paulo Bento (n.r. al cărui secund a fost Coelho). Este o întâlnire interesantă între Dinamo şi Craiova, între mine şi Coelho este parte a job-ului. Am văzut şi meciul FCSB-ului, dar noi jucăm cu Craiova. Nu avem timp să analizăm alte meciuri”, a spus Campos la conferinţă.