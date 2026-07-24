Sport

Nuno Campos anunţă o absenţă de marcă înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: „Cu el este o situaţie diferită!” Ce spune de Coelho

Nuno Campos a prefaţat derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova, programat sâmbătă, de la ora 20:30. Antrenorul lusitanilor anunţă o absenţă de marcă la Dinamo şi cheamă suporterii la stadion pentru duelul cu campioana.
Marian Popovici
24.07.2026 | 13:08
Nuno Campos anunta o absenta de marca inainte de Dinamo Universitatea Craiova Cu el este o situatie diferita Ce spune de Coelho
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Nuno Campos anunţă o absenţă de marcă înainte de Dinamo - Universitatea Craiova: "Cu el este o situaţie diferită!" Ce spune de Coelho. Sursa: sportpictures.eu
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Dinamo întâlneşte Universitatea Craiova în a doua etapă din SuperLiga. „Câinii” au pierdut surprinzător în prima etapă, scor 0-1, cu Petrolul Ploieşti şi speră să obţină trei puncte din confruntarea cu campioana en-titre.

Nuno Campos cheamă fanii la stadion: „Vrem să avem un stadion plin!”

Nuno Campos a lăudat adversara de sâmbătă, spunând că Universitatea Craiova merită să fie campioană, mai ales că a câştigat toate trofeele interne. Antrenorul lui Dinamo spune că jucătorii lui trebuie să aibă energie şi echipa are nevoie de aportul publicului:

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Fanii sunt cei mai importanţi pentru club. Ne dau foarte multă energie, acasă şi în deplasare. Este un meci mare şi vrem să avem un stadion plin. Fanii ne dau energie şi încredere în faţa unui meci dificil. Universitatea Craiova este campioana şi merită acest statut. Au câştigat cupa, Supercupa. Au un antrenor bun, jucători foarte buni. 

Trebuie să avem o energie bună, să ne arătăm nivelul împotriva unei echipe de top. Mereu e un moment bun să joci. Este o oportunitate să demonstreze forţa pe care o au jucătorii. Pregătim meciul împotriva celui mai bun „11” pe care îl are Craiova. Da, mai pot apărea schimbări. Au jucători foarte buni şi cu siguranţă vor băga cea mai bună echipă”, a spus Campos.

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George Puşcaş, absenţă de marcă pentru Dinamo

Antrenorul lui Dinamo a spus că toţi jucătorii sunt apţi, mai puţin George Puşcaş. Atacantul a fost operat în luna iunie de hernie inghinală şi speră să fie apt de joc la mijlocul lunii august. În schimb, Karamoko este apt de joc:

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„Concentrarea noastră trebuie să fie pe Dinamo, nu pe meciurile pe care le are Craiova. Când avem mingea trebuie să ştim ce facem ca să marcăm, când nu avem mingea, trebuie să facem totul să o recuperăm. În meciul cu Petrolul am avut mai multe ocazii şi a fost un sentiment de frustrare la final. Se întâmplă, trebuie să îmbunătăţim lucurile. Puşcaş are o situaţie diferită, nu este apt pentru joc. Karamoko a jucat.

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Pe Filipe Coelho nu îl ştiu personal, am o relaţie bună cu Paulo Bento (n.r. al cărui secund a fost Coelho). Este o întâlnire interesantă între Dinamo şi Craiova, între mine şi Coelho este parte a job-ului. Am văzut şi meciul FCSB-ului, dar noi jucăm cu Craiova. Nu avem timp să analizăm alte meciuri”, a spus Campos la conferinţă.

  • 30 de ani are George Puşcaş
  • 24.08.2024 este data la care a câştigat ultima dată Dinamo cu Craiova (2-1)
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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