Nuno Campos, debut „horror” pe banca lui Dinamo. Derby-uri „de foc” pentru „câini” în primele 8 etape

SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027. Vineri, 26 iunie, a avut loc tragerea la sorți a țintarului, astfel că echipele au aflat când, unde și cu cine se vor duela în noua stagiune. Portughezul Nuno Campos vede nori „cenușii” în privința primelor 8 etape. Cine vor fi adversarele care îi ies în cale lui Dinamo.
Dinamo trage tare în cantonamentul din Polonia din această vară. „Câinii” au bifat un prim amical, câștigat cu 2-1 contra celor de la Gornik Leczna. Conducerea muncește din greu la rândul său, încercând să rezolve transferurile care să întărească lotul. Cea mai recentă și sonoră lovitură dată de formația din „Ștefan cel Mare” este aducerea lui Alaa Bellaarouch, portarul marocan a cărui mutare a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.
Până la duelul următor, tot amical, cu cei de la Motor Lublin, formația bucureșteană a aflat programul din SuperLiga pentru noul sezon. Portughezul Nuno Campos va întâlni, în primele 8 etape, adversari dificili precum Universitatea Craiova, Oțelul, Rapid, U Cluj sau FCSB.
Dinamo debutează în noul sezon cu un derby în deplasare contra Petrolului Ploiești, unde Nuno Campos îl va avea adversar, pe banca tehnică, pe compatriotul Ricardo Sousa. Reveniți „acasă”, bucureștenii dau peste Universitatea Craiova, campioana României. Redăm mai jos primele 8 adversare ale „câinilor”:
Pentru a consulta întreg programul SuperLigii pentru sezonul următor, ACCESAȚI ACEST LINK. Pentru cele mai tari detalii și declarații de la tragerea la sorți a țintarului, INTRAȚI PE LINKUL ACESTA.
Un alt aspect important pentru suflarea dinamovistă sunt datele/etapele în care echipa lor favorită va juca meciuri de „foc” cu adversare precum U Craiova, U Cluj, CFR Cluj, Petrolul, Rapid, și, bineînțeles, FCSB. Redăm mai jos etapele în care Dinamo își întâlnește dușmanii fie de tradiție, fie deveniți recent: