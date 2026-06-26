Nuno Campos, debut „horror” pe banca lui Dinamo. Derby-uri „de foc” pentru „câini” în primele 8 etape

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SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027. Vineri, 26 iunie, a avut loc tragerea la sorți a țintarului, astfel că echipele au aflat când, unde și cu cine se vor duela în noua stagiune. Portughezul Nuno Campos vede nori „cenușii” în privința primelor 8 etape. Cine vor fi adversarele care îi ies în cale lui Dinamo.

Program dificil pentru Nuno Campos la Dinamo în primele opt etape ale noului sezon din SuperLiga

Dinamo trage tare în cantonamentul din Polonia din această vară. Conducerea muncește din greu la rândul său, încercând să rezolve transferurile care să întărească lotul. Cea mai recentă și sonoră lovitură dată de formația din „Ștefan cel Mare” este

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Până la duelul următor, tot amical, cu cei de la Motor Lublin, formația bucureșteană a aflat programul din SuperLiga pentru noul sezon. Portughezul Nuno Campos va întâlni, în primele 8 etape, adversari dificili precum Universitatea Craiova, Oțelul, Rapid, U Cluj sau FCSB.

Adversarele lui Dinamo în primele opt etape

Dinamo debutează în noul sezon cu un derby în deplasare contra Petrolului Ploiești, unde Nuno Campos îl va avea adversar, pe banca tehnică, pe compatriotul Ricardo Sousa. Reveniți „acasă”, bucureștenii dau peste Universitatea Craiova, campioana României. Redăm mai jos primele 8 adversare ale „câinilor”:

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Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo

Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova

Etapa 3 (1-2 august): Oțelul – Dinamo

Etapa 4 (8-9 august): Dinamo – FC Voluntari

Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo

Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj

Etapa 7 (29-30 august): Corvinul – Dinamo

Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB

Pentru a consulta întreg programul SuperLigii pentru sezonul următor, Pentru cele mai tari detalii și declarații de la tragerea la sorți a țintarului,

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Când joacă Dinamo derby-urile în sezonul 2026-2027

Un alt aspect important pentru suflarea dinamovistă sunt datele/etapele în care echipa lor favorită va juca meciuri de „foc” cu adversare precum U Craiova, U Cluj, CFR Cluj, Petrolul, Rapid, și, bineînțeles, FCSB. Redăm mai jos etapele în care Dinamo își întâlnește dușmanii fie de tradiție, fie deveniți recent:

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Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo

Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova

Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo

Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj

Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB

Etapa 13 (24-25 octombrie): CFR Cluj – Dinamo