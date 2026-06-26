Sport

Nuno Campos, debut „horror” pe banca lui Dinamo. Derby-uri „de foc” pentru „câini” în primele 8 etape

Program infernal pentru Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo, în primele 8 etape ale noului sezon din SuperLiga. Ce îi așteaptă pe „câini”.
Mihai Dragomir
26.06.2026 | 16:38
Nuno Campos debut horror pe banca lui Dinamo Derbyuri de foc pentru caini in primele 8 etape
SPECIAL FANATIK
Infern! Ce adversare întâlnește Dinamo în primele 8 etape ale noului sezon din SuperLiga sub comanda portughezului Nuno Campos. Foto: Colaj FANATIK.
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SuperLiga se pregătește de sezonul 2026-2027. Vineri, 26 iunie, a avut loc tragerea la sorți a țintarului, astfel că echipele au aflat când, unde și cu cine se vor duela în noua stagiune. Portughezul Nuno Campos vede nori „cenușii” în privința primelor 8 etape. Cine vor fi adversarele care îi ies în cale lui Dinamo.

Program dificil pentru Nuno Campos la Dinamo în primele opt etape ale noului sezon din SuperLiga

Dinamo trage tare în cantonamentul din Polonia din această vară. „Câinii” au bifat un prim amical, câștigat cu 2-1 contra celor de la Gornik Leczna. Conducerea muncește din greu la rândul său, încercând să rezolve transferurile care să întărească lotul. Cea mai recentă și sonoră lovitură dată de formația din „Ștefan cel Mare” este aducerea lui Alaa Bellaarouch, portarul marocan a cărui mutare a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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Până la duelul următor, tot amical, cu cei de la Motor Lublin, formația bucureșteană a aflat programul din SuperLiga pentru noul sezon. Portughezul Nuno Campos va întâlni, în primele 8 etape, adversari dificili precum Universitatea Craiova, Oțelul, Rapid, U Cluj sau FCSB.

Adversarele lui Dinamo în primele opt etape

Dinamo debutează în noul sezon cu un derby în deplasare contra Petrolului Ploiești, unde Nuno Campos îl va avea adversar, pe banca tehnică, pe compatriotul Ricardo Sousa. Reveniți „acasă”, bucureștenii dau peste Universitatea Craiova, campioana României. Redăm mai jos primele 8 adversare ale „câinilor”:

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  • Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo
  • Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3 (1-2 august): Oțelul – Dinamo
  • Etapa 4 (8-9 august): Dinamo – FC Voluntari
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj
  • Etapa 7 (29-30 august): Corvinul – Dinamo
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB

Pentru a consulta întreg programul SuperLigii pentru sezonul următor, ACCESAȚI ACEST LINK. Pentru cele mai tari detalii și declarații de la tragerea la sorți a țintarului, INTRAȚI PE LINKUL ACESTA.

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Când joacă Dinamo derby-urile în sezonul 2026-2027

Un alt aspect important pentru suflarea dinamovistă sunt datele/etapele în care echipa lor favorită va juca meciuri de „foc” cu adversare precum U Craiova, U Cluj, CFR Cluj, Petrolul, Rapid, și, bineînțeles, FCSB. Redăm mai jos etapele în care Dinamo își întâlnește dușmanii fie de tradiție, fie deveniți recent:

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  • Etapa 1 (18-19 iulie): Petrolul – Dinamo
  • Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid – Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): Dinamo – U Cluj
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo – FCSB
  • Etapa 13 (24-25 octombrie): CFR Cluj – Dinamo

 

  • 4 este locul pe care Dinamo a încheiat play-off-ul sezonului 2025/2026
  • 6 este locul pe care Dinamo a finalizat play-off-ul sezonului 2024/2025
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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