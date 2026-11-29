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Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni luni, 30 noiembrie, în etapa a 17-a din Liga 1, iar joi, 3 decembrie, cele două formații vor fi din nou față în față, în ultima rundă a fazei grupelor Cupei României. Ambele confruntări sunt programate de la ora 20:00.

Nuno Campos o vede favorită pe Craiova în ambele întâlniri

Nuno Campos este de părere că Universitatea Craiova are un plus de moral înaintea acestor dueluri. Oltenii sunt campionii en-titre, , în timp ce „câinii” sunt pe locul trei. Cu toate acestea, antrenorul portughez este sigur că jucătorii săi vor lupta în cele două dueluri.

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„Ambele meciuri sunt importante. Întâlnim o echipă foarte bună. Ei sunt campionii, sunt favoriți în acest meci. Este normal. Vom intra pe teren și vom lupta pentru obiectivul nostru principal, acela de a câștiga. Trebuie să fim competitivi și să luptăm pentru cele trei puncte. Asta vom face și de această dată.

De obicei, echipa care a câștigat ultimul titlu este favorită. Ei sunt pe primul loc, noi suntem pe locul al treilea. Trebuie să luptăm pentru victorie în fiecare meci, indiferent de adversar.

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Nu ne-am descurcat atât de bine în ultimele partide. Trebuie să lucrăm la mentalitatea noastră. Suntem la Dinamo și trebuie să abordăm fiecare meci cu gândul la victorie. Trebuie să înțelegem ce avem de făcut pe teren, să facem lucrurile mai bine decât în ultimele partide pentru a câștiga. Trebuie să lucrăm permanent la această mentalitate”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă.

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De ce a ales Dinamo să se cazeze la Slatina

Dinamoviștii au decis să nu se cazeze în Craiova înaintea celor două meciuri cu Universitatea, ci la Slatina, localitate aflată la aproximativ 50 de kilometri de Bănie. Decizia ar fi fost luată pentru a evita eventualele incidente și pentru a le asigura jucătorilor liniștea necesară înaintea partidelor.

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„Sunt decizii pe care le luăm după ce discutăm în interiorul clubului, cu toți cei implicați. Sunt decizii ale clubului, de obicei luate împreună cu mine. Nimic special”, a spus antrenorul lui Dinamo.

În plus, Nuno Campos a declarat că nu va putea conta pe mijlocașul Matthias Verreth în partida de luni seară.

Nuno Campos, despre antrenorii portughezi din România: „Nu este vorba despre naționalitate”

Nuno Campos consideră că valoarea unui antrenor nu trebuie judecată în funcție de naționalitate, ci de pregătirea sa, capacitatea de a găsi soluții și de a ridica nivelul echipei.

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„Cred că în toate țările există antrenori foarte buni și alții, poate, nu atât de buni. Ceea ce simt eu este că, în școala portugheză de antrenori, suntem pregătiți pentru multe lucruri, încercăm să găsim cele mai bune soluții și să ridicăm standardele.

Aici avem antrenori portughezi foarte buni, care obțin rezultate bune. Dacă vorbim despre alte țări, în Brazilia, pe primele trei locuri sunt echipe pregătite de antrenori portughezi. Nu este vorba despre naționalitate, ci despre a fi un antrenor bun. Înseamnă mai mult decât să cunoști tactică. Trebuie să conduci o echipă, să pregătești lucrurile din timp, să ridici standardele.

Cred că noi încercăm să facem asta la echipele noastre, dar cred că și antrenorii români încearcă să facă același lucru”, a completat lusitanul.

Nuno Campos cere implicarea Guvernului în fotbalul românesc

Tehnicianul portughez a identificat infrastructura drept una dintre marile probleme ale fotbalului românesc și consideră că dezvoltarea acesteia nu poate depinde exclusiv de antrenori și de conducerile cluburilor.

Nuno Campos a vorbit despre lipsa terenurilor de pregătire de calitate și a sugerat că ar fi nevoie inclusiv de implicarea Guvernului pentru găsirea unor soluții corecte și rapide.

„Nu cred că antrenorii români nu sunt și ei nemulțumiți atunci când nu au condițiile necesare pentru a se antrena. Noi, ca antrenori, nu putem face totul. Încercăm să le explicăm celor din jur cât de important este să avem un teren bun pentru antrenamente sau pentru meciuri. Sunt 100% sigur că și antrenorii români încearcă același lucru.

Este o problemă structurală și poate că avem nevoie și de implicarea Guvernului, nu doar a antrenorilor sau a conducerilor cluburilor. Poate că trebuie să ne gândim la fotbalul românesc în ansamblu și apoi la echipa națională.

Nu este o chestiune de naționalitate, ci de a privi în perspectivă și de a încerca să rezolvăm o problemă structurală. Este dificil, dar trebuie să încercăm cu toții. Dacă începem astăzi, poate peste un an sau mai mult vom găsi o soluție. Trebuie să construim ceva. Dacă nu încercăm niciodată, nu vom găsi niciodată soluția”, a conchis Nuno Campos.