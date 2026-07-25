Sport

Nuno Campos dezvăluie secretele succesului Dinamo – Craiova 5-1: „Sunt foarte importanți pentru noi”

Dinamo a umilit Universitatea Craiova cu 5-1 în etapa a doua din SuperLiga, însă Nuno Campos nu a fost pe deplin mulțumit. Antrenorul portughez a explicat ce trebuie să îmbunătățească echipa
Alex Bodnariu
25.07.2026 | 23:47
Nuno Campos dezvaluie secretele succesului Dinamo Craiova 51 Sunt foarte importanti pentru noi
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Mesaj neașteptat după umilința aplicată campioanei! Ce a declarat Nuno Campos
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Dinamo a reușit o surpriză colosală sâmbătă seară, pe Arcul de Triumf. „Câinii roșii” au învins Universitatea Craiova, campioana României, cu scorul de 5-1. Antrenorul portughez al formației din Ștefan cel Mare, Nuno Campos, și-a lăudat elevii după meci, însă a precizat că încă sunt multe lucruri de pus la punct.

Dinamo a spulberat campioana U. Craiova!

„Câinii roșii” au strălucit în etapa a doua din Superliga României. Jucătorii lui Dinamo au făcut un meci excelent împotriva Universității Craiova. Formația din Ștefan cel Mare s-a impus în fața propriilor suporteri cu scorul de 5-1, după ce în runda precedentă pierduse surprinzător în fața Petrolului.

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Dinamo a fost echipa mai bună la toate capitolele. Elevii lui Nuno Campos au câștigat majoritatea duelurilor, au surprins defensiva oltenilor cu pase în profunzime și au controlat jocul pe tot parcursul partidei. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a făcut un meci dezastruos în apărare și nu a găsit soluții pentru a opri ofensiva gazdelor.

Mesaj neașteptat după umilința aplicată campioanei!

La finalul partidei de pe Arcul de Triumf, Nuno Campos și-a felicitat jucătorii pentru modul în care au pus în practică planul tactic pregătit înaintea confruntării. Tehnicianul portughez a subliniat însă că echipa mai are multe aspecte de îmbunătățit și că este nevoie de echilibru după un asemenea succes.

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„Trebuie să învățăm să atacăm și într-un sistem cu patru fundași, și cu cinci fundași. Trebuie să avem răbdare. Mai întâi este play-off-ul, să vedem cum ne descurcăm în următoarele meciuri. Jucătorii au încercat să facă ceea ce le-am cerut. Rezultatul poate nu reflectă în totalitate ceea ce s-a întâmplat în teren. Și la fazele fixe lucrăm mereu la antrenament, studiem adversarul pentru a ști cum trebuie să jucăm.

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Nu am făcut totul bine, la fel cum nici data trecută nu am făcut totul bine. Trebuie să fim echilibrați și să ne pregătim în același fel pentru următoarele meciuri. Am văzut multe meciuri înainte să vin aici, iar de când am ajuns am vorbit despre fani. Am spus că vor fi foarte importanți pentru noi și trebuie să îi tratăm mereu așa cum am făcut-o acum. Sunt foarte importanți pentru noi și este o mare plăcere să câștigăm în acest fel în fața lor. Vor fi foarte importanți pentru noi în acest sezon”, a declarat Nuno Campos la flash-interviu, conform Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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