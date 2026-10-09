Nuno Campos, discurs surprinzător după Sepsi – Dinamo 0-2: ”Trebuie să fim mai buni”

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”Câinii” și-au mărit avansul în clasament după ce s-au impus în partida Sepsi – Dinamo 0-2. În ciuda acestui fapt, Nuno Campos a atras atenția că nu este decât o victorie și drumul este lung până la realizarea unui obiectiv important.

Reacția lui Nuno Campos după Sepsi – Dinamo 0-2

Imediat după , antrenorul lui Dinamo a ținut să-și felicite jucătorii pentru atitudine, însă a explicat că este nevoie ca toată lumea să muncească la antrenamente pentru a atinge un nivel și mai bun.

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”Dinamo nu a mai câștigat din 2019 aici, ne bucurăm că am făcut-o acum. Remarca munca depusă de jucători, se pun în slujba echipei și muncesc pentru a ne crea această identitate. Încet, încet, continuăm să înțelegem detaliile privind ceea ce vrem să joace Dinamo.

Trebuie să ne gândim la cum ne putem antrena și mai bine pentru a ajunge la obiectivele. Cum să fim mai buni pe parcursul celor 90 de minute și să nu dăm șanse adversarilor. Important este ca la fiecare meci să ne gândim doar la victorie. Am câștigat cel 3 puncte, sunt foarte importante”, a declarat Nuno Campos, la flash interviu.

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Fotbaliștii lui Dinamo pe care i-a remarcat Nuno Campos

Tehnicianul portughez s-a arătat mulțumit de cum se lucrează la Dinamo și este încântat de stilul de joc pe care a reușit să-l imprime echipei. Nuno Campos a ținut să-i laude pe portarul Alaa Bellaarouch și pe fundașul Nikita Stoinov și a vorbit despre . ”Am făcut o partidă grozavă, am obținut toate cele trei puncte și simțim că am avut o prestație bună. Trebuie să înțelegem că Sepsi este o echipă bună, e dificil de jucat aici, nu jucăm singuri. E dificil după pauză, nu mai ai același ritm. Am venit aici, ne-am creat multe șanse, dar și ei ar fi putut marca. Am făcut o partidă grozavă și meritam să câștigăm.

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Musi și Pușcaș sunt în proces de recuperare. Jucăm ca o echipă, știm ce avem de făcut. E greu pentru celelalte echipe să ne preseze, așa cum am văzut și astăzi. Alaa (n.r. – Alaa Bellaarouch) are multă calitate, dar și ceilalți se mișcă foarte bine. Când avem mingea, e frumos să te uiți la jocul nostru. E o părere unanimă, oamenii spun asta, chiar și cei de la alte echipe.

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Creăm ceva cu un stil frumos, cu o identitate clară. Lucrăm din greu, însă și jucătorii ne ajută enorm de mult prin calitatea lor. Lucrăm și la fazele fixe, la fel ca la celelalte detalii ale jocului. Stoinov este complet cu gândul aici. După patru meciuri la echipa națională, a jucat 90 de minute. Cred că este clar că e cu gândul aici”, a spus el.

Dinamo, 5 puncte avans în SuperLiga

În urma victoriei obținute la Sfântu Gheorghe, Dinamo și-a mărit avansul în fruntea clasamentului din SuperLiga. ”Câinii” au acum cinci puncte peste Rapid și șase peste Universitatea Craiova, formații care urmează să joace în runda cu numărul 11.