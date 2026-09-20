Sport

Nuno Campos uimește după victoria la scor din Dinamo – Farul: „Trebuie să ne punem la punct”

Nuno Campos a reușit să facă o echipă letală la Dinamo București. Deși a trecut cu 4-0 de Farul Constanța, portughezul a declarat că elevii săi se expun la pericol și trebuie să se îmbunătățească
Ciprian Păvăleanu
20.09.2026 | 23:45
Nuno Campos uimeste dupa victoria la scor din Dinamo Farul Trebuie sa ne punem la punct
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Nuno Campos își ține elevii în priză după 4-0 cu Farul. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Chiar dacă plecarea lui Zeljko Kopic a adus multă tristețe în tabăra dinamovistă, Nuno Campos l-a făcut repede uitat. Portughezul a făcut-o pe Dinamo o formație redutabilă, iar pentru următoarele trei săptămâni va rămâne pe prima poziție. Chiar dacă a trecut fără probleme de Farul Constanța, cu scorul de 4-0, lusitanul a explicat că echipa sa mai are multe de îmbunătățit.

Nuno Campos nu se lasă dus de val! A găsit defectele chiar și după Dinamo – Farul 4-0

Chiar dacă Dinamo termină prima parte a campionatului în vârful clasamentului, Nuno Campos încearcă să-și țină elevii cu picioarele pe pământ. Chiar dacă a învins categoric în ultimul meci înaintea pauzei internaționale, portughezul a explicat la flash-interviu că echipa sa mai are foarte multe de îmbunătățit și chiar a explicat cum jucătorii săi se expun foarte ușor pericolului.

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„Energia venită din partea suporterilor este cea mai importantă pentru mine. Avem o familie cu foarte mulți membri, după cum puteți vedea pe stadion. Trebuie să mai punem la punct foarte multe detalii pentru că de multe ori ne punem singuri în pericol. Cred că rezultatul este nedrept un pic pentru Farul, pentru că este o echipă competitivă, dar ca echipa avem o energie foarte bună.

Chiar și momentele în care ne chinuim, rămânem uniți și ne luptăm împreună pentru rezultat. Este ceva deosebit, nu e ușor să obții așa ceva. Știți că nu vorbesc despre arbitraje. Important este că jucătorii simt că de fiecare dată când intră pe teren trebuie să câștige. Am controlat jocul și ne-am creat foarte multe ocazii”, a declarat Nuno Campos la Prima Sport 1.

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Prestația bună a lui Dinamo, eclipsată de incidentul de la pauză dintre Alibec și Armstrong

Dinamo a fost ajutată și de faptul că a jucat în superioritate numerică în a doua repriză, însă „câinii roșii” conduceau deja la două goluri diferență încă de la pauză. Scoțianul Danny Armstrong a reușit să-l enerveze pe Denis Alibec pe gazon, iar la pauză lucrurile s-au încins la vestiare.

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Căpitanul Farului a dezvăluit la finalul partidei că a fost înjurat de familie pe gazon, fapt pentru care a început scandalul la pauză. Alibec a explicat că Armstrong ar fi simulat un contact, lucru ce i-a atras internaționalului român cartonașul roșu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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