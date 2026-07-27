Nuno Campos, elogiat de jucători după Dinamo – U Craiova 5-1: „Băi, antrenorul ăsta ne învață fotbal!”

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Nuno Campos (51 de ani) nu a avut cel mai bun debut pe banca lui Dinamo, însă în al doilea său meci oficial echipa a strălucit. „Câinii roșii” au administrat o înfrângere usturătoare campioanei României, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului, a dezvăluit că mai mulți jucători sunt surprinși plăcut de înlocuitorul lui Zeljko Kopic.

Ce au spus starurile lui Dinamo despre Nuno Campos, noul antrenor al echipei

După ce Universitatea Craiova a câștigat campionatul alături de un antrenor portughez, mai multe echipe din România i-au luat exemplul. Una dintre ele este Dinamo, care l-a adus pe Nuno Campos drept înlocuitorul lui Zeljko Kopic, croatul ce a fost alături de „câini” în ultimii ani și care i-a adus din nou în lumina reflectoarelor.

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La primul meci, Dinamo a pierdut împotriva Petrolului, Bucureștenii s-au impus cu 5-1, iar Andrei Nicolescu a explicat că acest lucru nu a fost întâmplător. Mai mulți jucători de la Dinamo apreciază enorm felul în care lucrează Nuno Campos la echipă:

„Am multe feedback-uri de la jucători care spun: ‘Băi, antrenorul ăsta ne învață fotbal’. E greu după ce stai 2 ani și jumătate cu un alt antrenor să te adaptezi. E un proces lung, dar mai avem mult de muncă. Mai avem de îmbunătățit și la nivelul lotului.

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De exemplu, Musi era ezitant, dacă poate să facă diferența și în centru, nu doar din bandă, între fundașul central și fundașul lateral. Inclusiv la Musi, Soro și Cîrjan trebuie să dublăm, în momentele în care ei nu sunt inspirați”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la

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Care a fost secretul lui Nuno Campos în meciul cu Universitatea Craiova

Nuno Campos a stat pe banca lui Dinamo la un singur meci pe teren propriu, însă pentru formația bucureșteană. Portughezul este sigur că fanii sunt arma secretă a „câinilor”: „Trebuie să învățăm să atacăm și într-un sistem cu patru fundași, și cu cinci fundași. Trebuie să avem răbdare. Mai întâi este play-off-ul, să vedem cum ne descurcăm în următoarele meciuri. Jucătorii au încercat să facă ceea ce le-am cerut. Rezultatul poate nu reflectă în totalitate ceea ce s-a întâmplat în teren. Și la fazele fixe lucrăm mereu la antrenament, studiem adversarul pentru a ști cum trebuie să jucăm.

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Nu am făcut totul bine, la fel cum nici data trecută nu am făcut totul bine. Trebuie să fim echilibrați și să ne pregătim în același fel pentru următoarele meciuri. Am văzut multe meciuri înainte să vin aici, iar de când am ajuns am vorbit despre fani. Am spus că vor fi foarte importanți pentru noi și trebuie să îi tratăm mereu așa cum am făcut-o acum. Sunt foarte importanți pentru noi și este o mare plăcere să câștigăm în acest fel în fața lor. Vor fi foarte importanți pentru noi în acest sezon”, a spus Nuno Campos la , după ce echipa sa a învins-o cu 5-1 pe U Craiova.