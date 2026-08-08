Sport

Nuno Campos, greu de impresionat după Dinamo – FC Voluntari 4-0. Ce a spus despre primul gol al lui Mazilu în ultimele 1084 de zile: „Eu caut altceva”

1084 de zile au trecut de la ultimul gol al lui Adrian Mazilu pentru o echipă de club, iar tânăra speranță a lui Dinamo a spart gheața în meciul cu Voluntari. Nuno Campos nu a fost impresionat
Ciprian Păvăleanu
09.08.2026 | 00:43
Nuno Campos greu de impresionat dupa Dinamo FC Voluntari 40 Ce a spus despre primul gol al lui Mazilu in ultimele 1084 de zile Eu caut altceva
ULTIMA ORĂ
Nuno Campos nu s-a lăsat vrăjit de primul gol al lui Mazilu după 1084 de zile. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Dinamo nu a avut emoții în meciul contra lui FC Voluntari, iar „câinii roșii” au trecut de ilfoveni cu scorul de 4-0. Cel ce a închis tabela a fost Adrian Mazilu (20 de ani), care a înscris primul său gol într-un meci oficial pentru o echipă de club după 1084 de zile. Cu toate acestea, Nuno Campos, portughezul de pe banca lui Dinamo, nu s-a arătat impresionat.

Nuno Campos nu a vrut să vorbească despre reușita lui Adrian Mazilu

În sezonul 2023/2024, Adrian Mazilu era vândut de Farul în Premier League, iar el se anunța o piesă importantă pentru viitorul fotbalului românesc. El nu a confirmat în fotbalul englez și nici în cel olandez, unde a fost împrumutat la Vitesse.

ADVERTISEMENT

Revenit în România, Adrian Mazilu dă semne că ar putea să își reintre ușor, ușor în formă, iar în meciul cu Voluntari a înscris primul gol într-un meci oficial pentru o echipă club din ultimii 3 ani. Ultima reușită venea într-o înfrângere a Farului pe 20 august 2023, în fața Rapidului, cu scorul de 1-3. Întrebat despre reușita tânărului jucător, Nuno Campos nu a dorit să comenteze, ba chiar a părut că este ușor nemulțumit de ceea ce face Mazilu pe teren:

„(n.r. – cum vi s-a părut Mazilu) Mă uit la fiecare jucător în parte, la tot ceea ce face atât timp cât este pe teren. Și când are mingea, și când nu o are. Unii jucători mai au foarte mult de lucrat și duc lipsă de mai multe aspecte pentru a deveni fotbaliști compleți. Trebuie să înțeleagă ce să facă și atunci când nu au mingea la picior, nu doar atunci când o au”, a explicat Nuno Campos la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Nuno Campos, vrăjit de suporterii lui Dinamo

Nuno Campos și-a început conferința de presă cu un mesaj de mulțumire adresat suporterilor, despre care spune că au un aport foarte important în rezultatele echipei. Totodată, el a explicat că deși echipa sa a câștigat cu 4-0, procesul pentru a închega o echipă adevărată este unul îndelungat: „Suporterii noștri sunt nemaipomeniți. Mereu când avem nevoie de ei, sunt cu noi. Datorită lor reușim să marcăm atât de mult. Cred că și jocul nostru îi aduce alături de noi. Trebuie să facem lucrurile bine când nu avem mingea, iar când câștigăm posesia trebuia să marcăm. Vrem să fim o adevărată echipă în toate momentele jocului.

ADVERTISEMENT
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut...
Digisport.ro
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut o surpriză uriașă! ”Momentul va rămâne în istorie”

Avem nevoie să fim mai constanți în timpul meciului, iar asta durează. Este un întreg proces. Asta nu se observă, deoarece câștigăm, dar e un drum lung. La finalul meciului pare că a fost ușor, dar de fapt a fost un meci foarte greu. (n.r. – Despre starea lui Pascual) Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Martin Pascual este bine”, a spus Nuno Campos pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
Momente de panică pe Arcul de Triumf! Martin Pascual, făcut KO. Ce a...
Fanatik
Momente de panică pe Arcul de Triumf! Martin Pascual, făcut KO. Ce a făcut fundașul lui Dinamo după meci. Update
Darius Olaru a spart gheața! Primul gol în tricoul lui Royal Union Saint-Gilloise
Fanatik
Darius Olaru a spart gheața! Primul gol în tricoul lui Royal Union Saint-Gilloise
Dezastru pentru Dennis Man și PSV în prima etapă din Eredivisie! Gol încasat...
Fanatik
Dezastru pentru Dennis Man și PSV în prima etapă din Eredivisie! Gol încasat în prelungirile partidei. Video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Primul fotbalist pe care Șumudică vrea să îl aducă la CFR Cluj! Mutarea...
iamsport.ro
Primul fotbalist pe care Șumudică vrea să îl aducă la CFR Cluj! Mutarea se anunță dificilă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!