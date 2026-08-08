Nuno Campos, greu de impresionat după Dinamo – FC Voluntari 4-0. Ce a spus despre primul gol al lui Mazilu în ultimele 1084 de zile: „Eu caut altceva”

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Dinamo nu a avut emoții în meciul contra lui FC Voluntari, iar „câinii roșii” au trecut de ilfoveni cu scorul de 4-0. Cel ce a închis tabela a fost Adrian Mazilu (20 de ani), care a înscris primul său gol într-un meci oficial pentru o echipă de club după 1084 de zile. Cu toate acestea, Nuno Campos, portughezul de pe banca lui Dinamo, nu s-a arătat impresionat.

Nuno Campos nu a vrut să vorbească despre reușita lui Adrian Mazilu

În sezonul 2023/2024, Adrian Mazilu era vândut de Farul în Premier League, iar el se anunța o piesă importantă pentru viitorul fotbalului românesc. și nici în cel olandez, unde a fost împrumutat la Vitesse.

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Revenit în România, , iar în meciul cu Voluntari a înscris primul gol într-un meci oficial pentru o echipă club din ultimii 3 ani. Ultima reușită venea într-o înfrângere a Farului pe 20 august 2023, în fața Rapidului, cu scorul de 1-3. Întrebat despre reușita tânărului jucător, Nuno Campos nu a dorit să comenteze, ba chiar a părut că este ușor nemulțumit de ceea ce face Mazilu pe teren:

„(n.r. – cum vi s-a părut Mazilu) Mă uit la fiecare jucător în parte, la tot ceea ce face atât timp cât este pe teren. Și când are mingea, și când nu o are. Unii jucători mai au foarte mult de lucrat și duc lipsă de mai multe aspecte pentru a deveni fotbaliști compleți. Trebuie să înțeleagă ce să facă și atunci când nu au mingea la picior, nu doar atunci când o au”, a explicat Nuno Campos la

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Nuno Campos, vrăjit de suporterii lui Dinamo

Nuno Campos și-a început conferința de presă cu un mesaj de mulțumire adresat suporterilor, despre care spune că au un aport foarte important în rezultatele echipei. Totodată, el a explicat că deși echipa sa a câștigat cu 4-0, procesul pentru a închega o echipă adevărată este unul îndelungat: „Suporterii noștri sunt nemaipomeniți. Mereu când avem nevoie de ei, sunt cu noi. Datorită lor reușim să marcăm atât de mult. Cred că și jocul nostru îi aduce alături de noi. Trebuie să facem lucrurile bine când nu avem mingea, iar când câștigăm posesia trebuia să marcăm. Vrem să fim o adevărată echipă în toate momentele jocului.

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Avem nevoie să fim mai constanți în timpul meciului, iar asta durează. Este un întreg proces. Asta nu se observă, deoarece câștigăm, dar e un drum lung. La finalul meciului pare că a fost ușor, dar de fapt a fost un meci foarte greu. (n.r. – Despre starea lui Pascual) Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Martin Pascual este bine”, a spus Nuno Campos pentru sursa citată.