Sport

Nuno Campos i-a băgat în priză pe jucătorii lui Dinamo. Doi titulari s-au antrenat separat

Dinamo și-a reluat pregătirile de la finalul săptămânii trecute, iar Nuno Campos (51 de ani) a început să crească cu fiecare zi intensitatea ședințelor. Care sunt cei doi titulari care s-au antrenat separat.
Traian Terzian
17.06.2026 | 18:34
Nuno Campos ia bagat in priza pe jucatorii lui Dinamo Doi titulari sau antrenat separat
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Doi titulari de la Dinamo s-au antrenat separat de restul lotului. Sursă foto: colaj Fanatik
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Tehnicianul Nuno Campos și-a intrat în pâine la Dinamo și antrenamentele sunt din ce în ce mai tari. Însă, portughezul sosit în locul lui Zeljko Kopic nu se poate baza deocamdată pe doi titulari care se pregătesc separat.

Antrenament separat pentru doi titulari de la Dinamo

Nuno Campos a programat miercuri, 17 iunie, un nou antrenament la baza de la Săftica și a avut la dispoziție 29 de jucători. Dintre aceștia, mulți sunt tineri care abia își caută drumul în carieră sau fotbaliști reveniți la Dinamo după împrumuturi.

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Astfel, la ședința de pregătire au participat frații Alex și David Irimia, Alex Musi, Matei Marin, Casian Soare, Mihnea Toader, Adrian Caragea, Ianis Doană, Adriano Manole, Luca Bărbulescu, Raul Rotund, Nikita Stoinov, Godwin Udosen, Matteo Duțu, Adrian Mazilu, Cătălin Cîrjan, Mamoudou Karamoko, Peter Believe Maapia, Alberto Soro, Antonio Bordușanu, Alex Pop, Danny Armstrong, Cristian Licsandru, Maxime Sivis, Vadym Kiricenko.

La capitolul portari, staff-ul ”câinilor i-a avut la pregătire pe consacrații Devis Epassy și Alexandru Roșca, dar și doi tineri de la juniori. În schimb, fundașul stânga Raul Opruț și atacantul George Pușcaș s-au pregătit separat, ei fiind în plin proces de recuperare după accidentările suferite în finalul sezonului precedent.

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Ce schimbări pregătește Nuno Campos la Dinamo

Nuno Campos și-a propus să facă anumite schimbări la Dinamo după cei doi ani și jumătate în care echipa a fost pregătită de Zeljko Kopic. Antrenorul portughez a explicat la prezentarea oficială ce îmbunătățiri vrea să aducă.

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”Pentru mine nu contează de unde venim, cine suntem, contează munca pe care o depunem. Dacă încep să vorbesc foarte mult despre viitor, o să uităm ce lucrăm zi de zi. Trebuie să fim ambiţioşi, să ne dorim din ce în ce mai mult, să creăm o identitate a echipei.

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Aşa, vom putea obţine lucruri mai importante. Trebuie să creăm o bază puternică şi să obţinem mai multe lucruri în viitor. Vorbele nu înseamnă nimic, trebuie să trecem la treabă. Fanii sunt una cu noi, fără ei nimic nu va fi uşor”, a declarat Campos.

Cine sunt colaboratorii lui Nuno Campos la Dinamo

Odată cu plecarea lui Zeljko Kopic și instalarea lui Nuno Campos în funcția de antrenor principal, la Dinamo s-a schimbat și componența staff-ului tehnic. Portughezul a venit cu oamenii săi, care au fost prezentați oficial.

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”Goncalo Cruz (antrenor secund) vine cu experiență acumulată în Portugalia, Brazilia și Ungaria. A lucrat alături de Nuno Campos la Flamengo și ZTE, iar colaborarea dintre ei continuă acum la București. Joao Bagao (antrenor secund) a activat în Portugalia, Brazilia și Ungaria și a făcut parte din staff-ul lui Nuno Campos la ZTE.

Brian Van der Steen (preparator fizic) a lucrat în Olanda, China și Ungaria, iar la ZTE a colaborat pentru prima dată cu Nuno Campos. Revine acum alături de el pentru a se ocupa de pregătirea fizică a lotului nostru. Filipe Peralta (antrenor cu portarii) aduce în staff experiență din Portugalia, Arabia Saudită și China”, a precizat clubul Dinamo.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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