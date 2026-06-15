Nuno Campos „i-a făcut vânt” lui Eddy Gnahore de la Dinamo. Prima reacție a fotbalistului după despărțire

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Francezul Eddy Gnahore (32 de ani) nu va continua la Dinamo. Noul antrenor al formației „roș-albe”, portughezul Nuno Campos (51 de ani), nu dorește să se bazeze pe mijlocaș, iar acesta îi va părăsi pe „câini” din postura de jucător liber, contractul său urmând să se încheie la finalul acestei luni. Ce a fost în spatele deciziei luate de antrenorul lusitan.

Eddy Gnahore, OUT de la Dinamo! Nuno Campos a luat decizia

Contractul lui Eddy Gnahore cu Dinamo expiră la finalul acestei luni, iar înțelegerea nu va fi prelungită, după ce noul antrenor Nuno Campos a transmis celor din conducere că francezul nu face parte din planul său tactic, conform . Plecarea lui Gnahore ar reprezenta o nouă despărțire în această vară, după cele patru anunțate deja de „câini”: Kennedy Boateng, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Jordan Ikoko.

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Numit la Dinamo după , , iar trei zile mai târziu . Cel mai probabil, în decizia lui Campos de a renunța la Eddy Gnahore a jucat un rol și salariul fotbalistului, de peste 20.000 de euro pe lună.

Mesajul transmis de Eddy Ghanore după despărțirea de Dinamo

Francezul Eddy Gnahore a confirmat că va pleca de la Dinamo și a postat un mesaj pentru suporteri pe rețelele de socializare „’Nu este vorba despre destinație, ci despre călătorie.’ Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie cu adevărat specială încă din prima zi, m-am bucurat foarte mult de fiecare moment petrecut la acest club minunat și nu ar fi fost posibil fără voi toți.

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Mulțumesc tuturor coechipierilor mei care au avut întotdeauna încredere în mine și m-au făcut să mă simt mereu important, staff-ului care muncește din greu și mai ales tuturor fanilor adevărați ai lui Dinamo care mi-au arătat cu adevărat dragostea și sprijinul lor încă din prima zi, nu vă voi uita niciodată. Veți avea un loc în inima mea. Odată un câine, mereu un câine”, a transmis mijlocașul.

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Eddy Gnahore, jucător de bază la Dinamo

Eddy Gnahore a semnat cu Dinamo în ianuarie 2024, după despărțirea de formația italiană Ascoli. Francezul a fost un jucător de bază în mandatul lui Zeljko Kopic, evoluând în 97 de jocuri în toate competițiile pentru „câini”. Gnahore a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive în cei doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo.

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În sezonul recent încheiat, francezul care are și cetățenie ivoriană a ocupat locul 3 într-un clasament al celor mai folosiți jucători de la Dinamo, cu peste 3.700 de minute, fiind depășit doar de fundașii centrali Kennedy Boateng și Nikita Stoinov. Trecut inclusiv prin academia lui Manchester City, Gnahore a mai evoluat în Italia, Franța și China înainte de a ajunge la Dinamo.