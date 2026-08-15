Nuno Campos i-a găsit un nou post lui Alberto Soro. Ce legături au Pușcaș și Karamoko. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul care a venit la Dinamo să-l facă uitat pe croatul Zeljko Kopic (48 de ani) a efectuat o serie de permutări tactice extrem de eficiente la echipa din „Ștefan cel Mare”. Alberto Soro, jucătorul „câinilor” cu cifre excelente în startul sezonului din SuperLiga, are un nou post. Ce legături au Pușcaș și Karamoko.

Ce post i-a găsit Nuno Campos lui Alberto Soro în formula tactică a lui Dinamo

În sezonul 2025 – 2026, ibericul Alberto Soro (27 de ani) a devenit o piesă de bază în echipa de start a lui Kopic. Și în mandatul lusitanului Nuno Campos, spaniolul începe din primul minut meci de meci. Iar Soro confirmă pe toate pozițiile în care este distribuit. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, spune că lui Soro i-a fost găsit un nou post în teren.

ADVERTISEMENT

Oficialul dinamovist a subliniat că, în această perioadă, Dinamo căuta un mijlocaș central. A apărut însă o confirmare a faptului că, introdus pe acest post, . „Era o discuție în ultimele zile despre faptul că ne trebuie un mijlocaș central. A apărut însă confirmarea că Soro are o evoluție foarte bună acolo și poate să fie cel puțin până în iarnă o variantă.

Și atunci n-am vrea să ne grăbim. Doar dacă apare ceva extraordinar și pe final de mercato, în niște condiții extraordinare. Dar acum opinia generală este că evoluțiile cu Alberto Soro în zona de acolo sunt mult peste așteptări și că cu el, cu Mărginean, cu Mihai și cu Matias suntem acoperiți”, explică Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Despre noul „transfer”, Soro, șeful lui Dinamo a mai spus: „E un tip care se adaptează foarte bine și cred că e mult mai eficient acolo în poziția aia. A jucat și anul trecut în poziția aceasta. Și din perspectiva asta și Mister confirmă evoluția și suntem mulțumiți. Plus că îl mai avem pe (Godwin) Udosen (18 ani) ca a cincea variantă acolo, deci cred că suntem destul de acoperiți la mijloc”.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Pușcaș și Karamoko

Andrei Nicolescu a mai oferit detalii despre situațiile lui George Pușcaș (30 de ani) și Mamoudou Karamoko (26 de ani). Primul are o relația bună cu noul tehnician al lui Dinamo, însă pentru ca acest lucru să se vadă, cei doi trebuie să colaboreze. Deocamdată, atacantul român este indisponibil și ar fi șanse să revină după pauză internațională din septembrie.

ADVERTISEMENT

În privința lui Karamoko, cel care în mandatul lui Kopic a impresionat, lucrurile sunt mai complicate. Nicolescu a vorbit despre standardul pe care Nuno Campos îl impune jucătorilor de pe această poziție. „Își dorește foarte mult la atacant să fie un jucător care să poată să se integreze jocului echipei. De obicei, atacanții care sunt de careu intră puțin în jocul echipei și sunt foarte buni sau eficienți în zona de ofensivă, dar sunt mai puțin eficienți în zona defensivă.

În primul rând, își dorește ca acel jucător să fie un jucător de echipă, să poată să facă ambele faze. E un lucru pe care și-l dorește oricum de la fiecare jucător care intră în primul 11. Apoi, își dorește de la un atacant de careu să fie un pic mai mobil decât un atacant clasic, un număr 9. Să poată să coboare, să intre în combinații, să fie un link-player (jucător de legătură) câteodată și, de asemenea, să fie foarte eficient la ultima atingere”, spune oficialul „câinilor”.

ADVERTISEMENT

în acest sezon, cu Petrolul. În rest, francezul a fost rezervă sau nu a apărut în lot. Întrebat dacă aceste standarde ale lui Campos îi fac viitorul incert lui Karamoko la Dinamo, Andrei Nicolescu a spus: „La Karamoko problema de adaptare este, evident, jocul. Este faza defensivă și jocul în zona defensivă, adică poziționarea lui și aportul lui în a ajuta echipa pe zona defensivă. Din punct de vedere al calităților, evident ele sunt acolo.

Din punct de vedere al capacității de a coborî și a intra în combinații, alea sunt acolo. Și de asemenea, ultima atingere în careul advers. De asemenea, o are. Ce trebuie să înțeleagă el e sistemul în care joacă Nuno și nevoia lui Nuno de a avea al 11-lea jucător tot timpul disponibil și pentru partea defensivă”.

Ar putea fi vândut Karamoko?

În sezonul trecut, Karamoko a marcat 7 goluri pentru Dinamo în 28 de apariții. A înscris inclusiv în finala pentru accederea în Conference League, contra lui FCSB (1-2). Cu Nuno Campos, francezul nu mai prinde aproape deloc minute.

Întrebat dacă atacantul ar putea pleca în această perioadă, Andrei Nicolescu a spus că orice jucător poate fi vândut pentru un preț corect. „(n.r. E posibil, dacă aveți ofertă, să-l lăsați să și plece pe Karamoko?) Asta e posibil pentru orice jucător de la Dinamo dacă oferta e corectă”.