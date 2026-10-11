Nuno Campos i-a surprins pe maghiari! Secretul succesului său și verdictul după mutarea la București: „Nu se așteptau”

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Nuno Campos (51 de ani), tehnicianul lui Dinamo, liderul din SuperLiga, a acordat un interviu pentru presa din Ungaria, în care a vorbit despre parcursul său de până acum în România. Antrenorul portughez a explicat motivele pentru care consideră că adaptarea și rezultatele au venit atât de repede, dar a oferit și câteva detalii despre viața sa în București.

Nuno Campos, interviu eveniment în presa din Ungaria

Dinamo e lider în SuperLiga. Echipa lui Nuno Campos conduce detașat clasamentul Roș-albii au 26 de puncte, cu trei mai multe decât U Craiova și cu cinci peste Rapid. Performanțele dinamoviștilor cu lusitanul la timonă au fost remarcate rapid în presa din„Motto-ul lui Nuno Campos la București: Nu ne temem de nimeni!” este titlul interviului acordat de Nuno Campos în .

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„Mă simt minunat alături de familia mea, capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta”, a transmis tehnicianul lusitan încă din startul interviului acordat lui Judi Adam.

„Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la centrul de antrenament (n.red cantonamentul de la Săftica), dar în timpul liber ne plimbăm mult prin centrul orașului, mergem la micul dejun și la cină. Sunt multe lucruri de văzut, parcul Herăstrău este minunat, e bine să te plimbi acolo și să te descarci. Totuși, desigur, performanța echipei este cea mai importantă”, a transmis Nuno Campos, în presa din Ungaria.

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Mesaj războinic al lusitanului: „Nu ne e frică de nimeni!”

În acest sezon, Dinamo a pierdut doar un meci. S-a întâmplat în prima etapă, la Ploiești, când Petrolul s-a impus cu 1-0. De atunci, echipa lui Nuno Campos a bifat 8 victorii și 2 rezultate de egalitate. Printre victimile „câinilor” s-au numărat echipele importante ale SuperLigii, cum ar fi FCSB (2-1), Rapid (1-0), U Cluj (2-1) sau campioana U Craiova (5-1).

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„Nimeni de la club nu se aștepta la asta. Lotul s-a schimbat oarecum, așteptările nu erau semnificative, dar am început sezonul excelent, victoriile au venit una după alta, suntem pe bună dreptate primii. Cu toate acestea, câștigarea medaliei de aur nu este încă o problemă.

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Încă mai avem multe de îmbunătățit pentru a fi amintiți ca o oportunitate de aur, în orice caz, suntem pe drumul cel bun, sezonul este încă lung. Funcționăm cu mai puțini bani decât mulți dintre rivalii noștri, dar asta ne face totuși să vrem să câștigăm fiecare meci. Nu ne este frică de nimeni – încercăm să dezvoltăm această mentalitate.

Am câștigat toate meciurile de până acum – Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, FCSB – în special lupta împotriva campioanei și câștigătoarei Cupei, Craiova (n.red scor 5-1), a fost dificilă, sunt mândru de băieți.

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A trebuit să construim o echipă care să poată apăra, ataca și juca fotbal împreună. Încă de la început, cel mai important lucru a fost că jucătorii au fost deschiși la ideile mele, le-au înțeles și au crezut în ceea ce ne doream să realizăm. Și au făcut-o. Avem în lot atât jucători experimentați, cât și tineri, se completează bine reciproc, fiecăruia i se dă o sarcină importantă”, a mai spus tehnicianul lusitan.

Primim multe laude și, având în vedere performanța noastră, nu e de mirare. Ultima dată când Dinamo a fost în fruntea clasamentului după atâtea etape a fost acum cincisprezece ani, iar aceasta este cea mai bună performanță a echipei de atunci. Oamenii apreciază mentalitatea noastră de câștigători” – Nuno Campos, antrenor Dinamo

Nuno Campos a făcut surpriza cu Zalaegerszeg

Nuno Campos nu impresionează doar în România, unde a făcut-o pe Dinamo să devina una dintre candidatele serioase la titlu. Portughezul a făcut furori și în Ungaria. Sezonul trecut a dus-o pe micuța Zalaegerszeg până pe locul 5. „La Zalaegerszeg, cel mai important lucru a fost dezvoltarea tinerilor jucători, pe care clubul îi poate vinde ulterior pe bani frumoși. Am făcut o treabă excelentă, deoarece ZTE a obținut venituri semnificative și am avut și succes: am terminat pe locul cinci în campionat, am jucat în finala Cupei.

Situația este puțin diferită la Dinamo, pentru că, deși încercăm și noi să dezvoltăm jucătorii de aici și, dacă este necesar, clubul îi va vinde, cel mai important lucru aici este rezultatul.

La Dinamo marcăm multe goluri și primim puține. Avem cel mai mare raport goluri așteptate din campionat și ne descurcăm bine și în ceea ce privește golurile așteptate primite, adică nu le permitem adversarilor să creeze multe ocazii. Aceste statistici arată, de asemenea, că facem o treabă excelentă, iar echipa noastră poate învinge pe oricine”, a povestit Campos.