Sport

Nuno Campos îi dă replica lui Marius Șumudică: „Sunt un om educat!”

Flaviu Popa
27.10.2026 | 15:19
Nuno Campos ii da replica lui Marius Sumudica Sunt un om educat
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Nuno Campos i-a dat replica lui Șumudică
Nuno Campos i-a răspuns lui Marius Șumudică, după ce antrenorul lui CFR Cluj îl „înțepase” pe portughez la finalul meciului CFR - Dinamo, scor 2-2. Replica lui Campos a fost la fel de tăioasă.
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În urmă cu câteva zile, Dinamo remiza la CFR, scor 2-2. Imediat după meci, Nuno Campos se plângea că CFR „s-a apărat cu toată echipa” și a comparat-o pe Dinamo cu Barcelona, care a avut o posesie net superioară cu formația din Gruia. Statistica îi dă dreptate lui Campos: o posesie de 77% pentru Dinamo și 624 de pase reușite față de 141 ale CFR Cluj. Cu toate acestea, Marius Șumudică nu a gustat comparația.

Marius Șumudică a fost deranjat pe declarațiile lui Nuno Campos, care a comparat-o pe Dinamo cu Barcelona

Antrenorul celor de la CFR Cluj a dat din casă și susține că portughezul s-a plâns pe culoarul spre vestiare că nu are la Dinamo condiții pentru a câștiga titlul. „Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol, ai marcat dintr-un clinci în careu și dintr-o centrare extraordinară a lui Tarbă. Nu e OK declarația. Un pic să călcăm frâna cu Barcelona, nu dă frumos să spui că tu ești Barcelona

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I-am strâns mâna și i-am zis că îmi doresc să câștige campionatul. El mi-a răspuns: «Conducerea trebuie să facă mai mult, eu nu pot să iau campionatul pentru că nu pot să dau salariile pe care le dau ceilalți». Nu înțelegeam ce vrea să spună. Se plângea de condițiile de la Dinamo, că alte echipe au condiții mai bune, că dau salarii mult mai mari, ceva de genul acesta”, „explica” Șumudică la FANATIK.

Nuno Campos a oferit astăzi o replică tăioasă pentru Marius Șumudică în conferința de presă

Confruntat cu aceste declarații, Nuno Campos a oferit astăzi o replică tăioasă în conferința de presă premegătoare partidei dintre Dinamo și Chindia. Cu toate că a menționat de mai multe ori că-l „respectă mult” pe Șumudică, Campos a fost deranjat de modul în care antrenorul de la CFR Cluj a pus problema.

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„Felul meu de a fi, ca educație, este ca atunci când vorbesc cu cineva în privat, ca acele lucruri să rămână între noi. Apoi, dacă vreau să dezvălui ceva, dezvălui ce am spus eu, nu ce a spus celălalt. Revenind, în primul rând nu m-am plâns. Îl respect mult, mi-l amintesc din Portugalia, unde a jucat, și îi respect mult cariera. Asta i-am spus.

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Despre meci, i-am spus ceea ce am zis și înainte. Despre pase, am oferit un exemplu, pentru ca oamenii să înțeleagă identitatea echipei mele. Dar pentru a fi și mai limpede, ca să nu avem nicio polemică, am explicat totul”, a explicat Nuno Campos.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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