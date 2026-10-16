Nuno Campos, în extaz după Dinamo – FC Botoșani 2-0: „Am făcut un meci mare. E dificil să joci cu ei”

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Dinamo continuă marșul triumfal din acest sezon de SuperLiga. Echipa lui Nuno Campos a învins-o și pe FC Botoșani, scor 2-0. Lusitanul este mândru de elevii săi și e convins că aceștia au obținut o victorie mare, în fața unui adversar extrem de dificil.

Nuno Campos, după Dinamo – FC Botoșani 2-0: „Suporterii au fost incredibili”

Dinamo e lider în SuperLiga și după Ambele goluri au fost înscrise din penalty, de Danny Armstrong și de Cătălin Cîrjan. Roș-albii au un avans de cinci puncte față de Rapid, care nu a jucat încă în această rundă împotriva Corvinului.

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„Așa cum am spus înainte de meci, este foarte dificil să joci contra lui FC Botoșani. Am făcut un meci mare. Mi-a plăcut foarte mult prima repriză, chiar și la 0-0 ne-am creat multe faze. În a doua repriză, credința noastră în faptul că vom înscrie a fost ceea ce mi-a plăcut și mai mult.

Cel mai important pentru noi a fost această identitate a echipei, am jucat la fel pe toată durata meciului. Simțim că echipa, tot timpul, a avut totul clar despre ceea ce face pe teren. Creăm din ce în ce mai mult. Suporterii au fost incredibili, au încurajat echipa până a înscris”, a declarat Nuno Campos, după Dinamo – FC Botoșani 2-0.

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Ce spune despre suspendarea lui Pascual

Pe lângă elogiile aduse fanilor, . Fundașul golgheter al „câinilor” a luat al 4-lea galben și va fi suspendat pentru următoarea partidă. În runda cu numărul 13, Dinamo o va înfrunta pe CFR Cluj. Duelul din Gruia va avea loc duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00.

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„Ei sunt cu noi tot timpul și este grozav. Noi ne facem partea, jucăm și avem ocazii și este minunat să îi avem alături de noi. Cred că toată lumea din stadion, dar și de acasă, a apreciat acest meci. Pregătim meciurile diferit, într-o manieră diferită. Strategic, sunt detalii pe care le mai schimbăm.

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Jucătorii care nu înscrie creează faze pentru cei care o fac. Uneori pare că nu marchează, deoarece vorbim de regulă despre atacanți, dar creează și blochează pentru alții. Am făcut un meci fantastic, unul dintre cele mai bune din acest sezon în opinia mea. O să avem soluții să îl înlocuim pe Pascual la următorul meci”, a adăugat antrenorul lusitan.