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Nuno Campos, încântat după ce Dinamo a rupt „blestemul” și a bătut Rapidul în Giulești: „Am știut să suferim!”

Nuno Campos a tras concluziile după ce Dinamo a reușit să se impună în Giulești contra Rapidului. „Câinii” au urcat pe primul loc al SuperLigii după acest succes.
Bogdan Mariș
16.08.2026 | 00:09
Nuno Campos incantat dupa ce Dinamo a rupt blestemul si a batut Rapidul in Giulesti Am stiut sa suferim
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Nuno Campos (51 de ani), prima reacție după victoria obținută de Dinamo în Giulești. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
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Dinamo a urcat pe primul loc în SuperLiga după ce a obținut un succes foarte important în Giulești contra Rapidului, scor 1-0. Mamoudou Karamoko, fotbalist intrat pe teren în repriza secundă, a fost eroul „câinilor”, marcând unicul gol al întâlnirii. Antrenorul Nuno Campos (51 de ani) a tras concluziile la finalul partidei.

Nuno Campos, prima reacție după Rapid – Dinamo 0-1

Nuno Campos a analizat succesul obținut de Dinamo în Giulești. „E o victorie importantă, pentru că e un derby, e foarte important pentru suporteri. I-am ascultat în timpul meciului, în momentele în care am avut dificultăți. Cu ajutorul lor și cu munca băieților, ne-am atins obiectivul. Karamoko a intrat foarte bine, credem în toți jucătorii.

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Uneori, cei de pe bancă sunt mai importanți decât titularii. Am demonstrat astăzi că putem conta pe ei. E greu să joci în același timp și cu inima și cu capul, trebuie să îi felicit, pentru că au reușit acest lucru. Am arătat aici că suntem în construcția unei mentalități puternice. Avem mult de lucru, dar devenim din ce în ce mai buni”, a declarat lusitanul, conform Digi Sport, după ce Dinamo a învins-o pe Rapid și a urcat pe primul loc.

Cum a câștigat Dinamo derby-ul cu Rapid

Antrenorul portughez a subliniat la final faptul că versatilitatea tactică a lui Dinamo a făcut diferența în Giulești. „Dinamo nu a mai câștigat aici de 12 ani, înseamnă că e foarte dificil să joci aici. Uneori, ca să câștigi, trebuie să ai un joc diferit față de celelalte meciuri, iar astăzi am demonstrat asta.

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A fost o muncă extraordinară pe gazon, toți au dorit să ofere fanilor această victorie. Au fost alături de noi când am suferit, iar în astfel de momente trebuie să știm cum să suferim cu toții. Am făcut-o și am obținut victoria”, a spus Nuno Campos după derby-ul câștigat de echipa sa pe terenul Rapidului. Omologul său, Daniel Pancu, a văzut ultimele 40 de minute ale jocului din tribună, după ce a fost eliminat.

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