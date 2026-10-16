Nuno Campos, informații de ultimă oră despre accidentații Pușcaș și Musi: ,,Trebuie să urmeze un protocol!”

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Antrenorul echipei Dinamo București, Nuno Campos, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre procesul de recuperare prin care trec atacanții George Pușcaș și Alexandru Musi înaintea meciului cu FC Botoșani. Tehnicianul portughez a explicat că ambii fotbaliști urmează protocoale medicale stricte și a cerut prudență din partea tuturor, precizând că nu poate garanta revenirea lor pe teren în următoarele două săptămâni.

Nuno Campos îndeamnă la răbdare în privința celor doi accidentați

Tehnicianul lusitan a subliniat că integritatea fizică a jucătorilor este prioritară și că nu dorește să grăbească reintegrarea lor în lot pentru a evita eventuale recidive. ,,Când vor fi pregătiți să joace, vor juca. Nu știu dacă vor fi gata în două săptămâni. Trebuie să urmeze un protocol, iar în cazul unor accidentări de acest gen este mai bine să fii prudent.”

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Așadar, reintroducerea celor doi atacanți în angrenajul echipei se va face treptat, doar după ce aceștia vor parcurge toate etapele de pregătire fizică alături de grup. Oficialul de pe banca tehnică a precizat că evoluția stării lor de sănătate este monitorizată zilnic de stafful medical. Atât Pușcaș, cât și Musi au nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul optim de ritm de joc înainte de a fi folosiți în partidele oficiale din campionat și cupă.

George Pușcaș și Alexandru Musi continuă recuperarea după intervențiile chirurgicale

Situația celor doi jucători de atac a afectat opțiunile ofensive ale roș-albilor în debutul acestui sezon. George Pușcaș nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna mai, de la un meci împotriva celor de la CFR Cluj. Acesta a suferit o operație la începutul verii, în timp ce Alexandru Musi a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc în luna septembrie, după un start excelent de campionat în care reușise să marcheze patru goluri în primele opt partide disputate.

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Dinamo este neînvinsă de 10 etape înaintea duelului cu Botoșani

Formația bucureșteană traversează o perioadă excelentă în campionatul intern, fiind „Câinii” au acumulat 26 de puncte după primele 11 etape și se află la 2, respectiv 3 puncte de principalele urmăritoare, mai precis Rapid și Universitatea Craiova. După meciul de pe Arena Națională împotriva celor de la Botoșani, pentru două deplasări, la Cluj și Mioveni, pentru a le întâlni pe CFR și pe FC Argeș și un meci pe teren propriu împotriva celor de la UTA Arad.