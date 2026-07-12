Nuno Campos, mesaj pentru suporterii lui Dinamo și cerință specială pentru conducere după înfrângerea cu Farul: „Pun mare presiune pentru asta”. Video

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Nuno Campos (51 de ani) a vorbit despre mai multe subiecte de interes pentru suporterii lui Dinamo după înfrângerea din meciul amical cu Farul Constanța, scor 1-3. În primul rând, antrenorul portughez a transmis că a insistat ca această partidă să se joace cu spectatori, tocmai pentru a încerca să creeze o anumită legătură între echipă și fani în perspectiva startului noului sezon competițional.

Nuno Campos, mesaj special pentru suporterii lui Dinamo după amicalul cu Farul

Astfel, lusitanul și-a anunțat deja unul dintre cele mai importante obiective pe care le are la Dinamo, respectiv ca relația cu suporterii să fie una cât mai bună. „În primul rând, vreau să le adresez câteva cuvinte suporterilor noștri. Am deschis porțile pentru ei la acest meci de antrenament deoarece consider că acest gen de acțiuni este important pentru ca fanii să simtă echipa, iar echipa să le simtă sprijinul.

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Este esențial să transmitem căldura fanilor către vestiar. Așa va fi și chiar mai mult de atât pe parcursul sezonului, dar am vrut să facem acest pas înainte de startul campionatului. Primul meu gând se îndreaptă întotdeauna către ei”, a spus în primul rând Nuno Campos de după

Nuno Campos, solicitare specială pentru conducerea lui Dinamo

De asemenea, în contextul în care gazonul de pe „Arcul de Triumf” s-a prezentat într-o stare de degradare destul de avansată la această partidă, tehnicianul portughez le-a transmis oficialilor clubului că este mare nevoie ca de acum înainte acest lucru să nu se mai întâmple: „O spun mereu, iar cei din club știu asta: una dintre cele mai mari preocupări ale mele este starea gazonului, atât la antrenamente, cât și la meciuri.

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Pentru mine, terenul este instrumentul principal pentru a juca bine. Dacă nu avem un gazon de calitate, totul devine mai dificil. Uneori greșim multe pase, iar oamenii nu înțeleg că din cauza terenului se întâmplă asta. Pun mare presiune pentru a avea un gazon bun de antrenament și de joc, este un aspect extrem de important pentru mine. Pot cere acest lucru și public: toată lumea să facă tot posibilul pentru a ne asigura suprafețe de joc excelente”.

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Nuno Campos, ultimele detalii despre situația lui George Pușcaș

Cu această ocazie, Nuno Campos a vorbit și despre , aflat în prezent în plin proces de recuperare după operația la care a fost supus recent: „Situația lui Pușcaș reprezintă un proces, el se află în perioada de recuperare. A mers la Londra acum câteva zile pentru că este un profesionist desăvârșit și încearcă să facă tot posibilul pentru a se reface. Departamentul medical al clubului și noi toți suntem alături de el pentru a-l ajuta cu tot ce putem. Desigur, acest gen de probleme necesită timp și nu putem grăbi lucrurile, deoarece altfel riscăm să avem probleme mai mari ulterior”.

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Ce a spus Nuno Campos despre transferurile așteptate în continuare la Dinamo

Totodată, portughezul a subliniat și că , dar a și explicat că în prezent există anumite blocaje din acest punct de vedere, din diferite motive: „În ceea ce privește lotul și pozițiile care trebuie îmbunătățite, toată lumea din cadrul clubului cunoaște situația, deoarece avem ședințe zilnice și discutăm constant. Suntem în contact permanent pentru a defini clar caracteristicile de care avem nevoie. Uneori nu este ușor să aduci jucători, dintr-un motiv sau altul, dar fiecare dintre noi știe care sunt cerințele. Trebuie să avem răbdare. Știu că antrenorii își doresc jucătorii mai devreme, dar uneori nu se poate și este nevoie de calm

În fotbal nu există multă răbdare, însă acesta este un maraton, nu se rezumă totul la primul sau al doilea meci. Nimic nu se va schimba în abordarea noastră: trebuie să fim competitivi și să luptăm puternic în prima etapă pentru a câștiga. Dacă alți jucători vor veni mai târziu, chiar și aceia vor avea nevoie de timp pentru a se pregăti, pentru a înțelege echipa și pentru a fi la un nivel fizic optim.

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Noi am început devreme, în timp ce în unele campionate fotbaliștii sunt încă în vacanță. Prin urmare, trebuie să avem răbdare; cei din conducere ne cunosc nevoile. Toată lumea știe pe ce posturi căutăm întăriri. Nu este stilul meu să vorbesc despre aceste lucruri în presă. Le spun direct celor din club, discutăm, lucrăm împreună și așa va fi mereu în cadrul familiei noastre”.

Ce a spus Nuno Campos despre jocul din amicalul Dinamo – Farul 1-3

Despre meciul propriu-zis cu Farul, Campos a dorit să scoată în primul rând în evidență că și-a dorit foarte mult un rezultat bun, pentru ca moralul jucătorilor săi să fie unul optim la startul sezonului de SuperLiga: „Nu ne-am dorit acest rezultat, nu ne dorim niciodată un asemenea scor, deoarece mentalitatea noastră trebuie să fie aceea că ne aflăm la Dinamo pentru a câștiga fiecare partidă. Aceasta este mentalitatea unei echipe de talia lui Dinamo, iar în timp o vom consolida. Din cauza unor circumstanțe, rezultatul de astăzi a fost cel care a fost, deși toată lumea își dorea altceva. Nu schimbăm nimic din strategia noastră. Construim un stil de joc, o identitate și o mentalitate puternică. Pentru a obține lucruri importante la final, avem nevoie de o mentalitate de învingători. Trebuie să fim o echipă în toate situațiile”.

Ce își dorește Nuno Campos să construiască la Dinamo

Nu în ultimul rând, antrenorul lui Dinamo a explicat că încearcă să construiască pe termen lung la echipa din „Ștefan cel Mare”, iar acest proces este posibil să dureze și drumul să fie destul de anevoios în anumite momente. „A fost un meci de pregătire în care am încercat câteva lucruri diferite față de ceea ce fac de obicei, tocmai pentru a obține altceva de la jucători și pentru a le înțelege mai bine caracteristicile. În plus, în perioada de presezon se muncește extrem de mult, iar unii jucători sunt obosiți. Toată lumea își dorește să joace și să fie la 100%, dar este normal în acest moment ca mulți să nu fie la capacitate maximă, dintr-un motiv sau altul. De fiecare dată avem lucruri bune pe care să construim, dar și aspecte de corectat. Așa va fi la fiecare meci.

Multe lucruri sunt noi pentru jucători și este normal să apară dubii. Au făcut multe lucruri bune, dar au comis și greșeli pe care trebuie să le corectăm. Este firesc în acest moment. Cu timpul, veți vedea că lucrurile vor sta diferit. Cred că pe faza ofensivă, cu mingea la picior, s-au văzut lucruri foarte bune chiar și în acest amical; suntem o echipă cu apetit ofensiv. Suntem un club mare, așa că trebuie să atacăm. Am arătat aspecte pozitive în atac, însă trebuie să îmbunătățim alte zone, ceea ce este normal. Cu timpul, legăturile vor fi mai strânse, ne vom apăra mai bine, vom ataca mai bine, vom asambla toate piesele și vom crea o identitate și mai puternică”, a mai spus Nuno Campos la conferința de presă.