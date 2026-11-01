Nuno Campos, mesaj ferm după Dinamo – UTA 2-0: „Mai este loc de progres. Urmează un nou campionat”

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Dinamo a dat replica Universității Craiova și a câștigat la câteva ore după ce oltenii luaseră cele trei puncte cu FC Botoșani. Echipa lui Coelho a fost lider provizoriu doar câteva ore, până ce „câinii” s-au impus cu 2-0 în fața celor de la UTA Arad. Chiar dacă pare cea mai în formă echipă din campionat, Nuno Campos este sigur că mai are multe lucruri de îmbunătățit și este conștient că mai sunt multe meciuri de jucat în acest sezon.

Nuno Campos rămâne cu picioarele pe pământ după o nouă victorie a lui Dinamo

Dinamo însă Nuno Campos știe că sezonul este lung și că adevărata luptă la titlu începe odată cu startul play-off-ului: „A fost un efort bun astăzi. Cred că echipa s-a descurcat foarte bine. Este important să simțim că jucătorii înțeleg ce se întâmplă pe teren și ce au de făcut. Toate golurile sunt importante. Noi muncim împreună. Danny a marcat din nou. Mă bucur pentru el, dar simt că echipa este puternică. Se pare că este greu să joci împotriva noastră. Noi trebuie să îmbunătățim în continuare anumite lucruri.

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Câteodată avem șanse mai mari să câștigăm puncte, alteori jocul nu arată la fel de bine. Trebuie să înțelegem, atât defensiv, cât și ofensiv, ce avem de făcut pentru a ne ridica și mai mult nivelul. Încercăm diferite tactici. Încercăm să-i împingem pe jucători la maximum. Mai este loc de progres. Eu analizez adversarul foarte bine. Mă uit la detalii. Cel mai important este însă ce se întâmplă în curtea noastră. Noi trebuie să știm ce avem de făcut în fiecare meci.

Avem șapte victorii din șapte pe teren propriu. Fiecare meci este important. Este ceva ce trebuie să le transmitem suporterilor. Avem nevoie de ei și îi vreau alături de echipă. Obiectivul nostru este să luăm trei puncte din fiecare meci. Putem să spunem orice, dar la final asta contează. Suntem abia în noiembrie. În câteva luni va începe un nou campionat, mă refer la play-off. Putem face lucruri frumoase pentru cei care consumă fotbal”, a declarat Nuno Campos la

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Eroul lui Dinamo, laude la scenă deschisă pentru Campos! Ce a spus Danny Armstrong după Dinamo – UTA

Scoțianul a recunoscut că din teren s-a simțit o repriză foarte dificilă, însă execuția sa a deblocat tabela, iar din acel moment misiunea „câinilor” a fost mult mai facilă. Cel ce este unul dintre cei mai buni oameni ai lui Nuno Campos s-a arătat extrem de bucuros de reușita sa, mai ales că a fost în fața fiicei sale, care s-a aflat în premieră la un meci de-al său. Totodată, el l-a lăudat cu fiecare ocazie pe antrenorul portughez.

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„Este un sentiment fantastic. Nu am făcut un joc foarte bun în prima repriză, dar mă bucur că am deblocat jocul. A fost o motivație specială pentru că este primul meci la care participă fiica mea. Trebuia să găsim spațiile, să avem răbdare. Jucam bine, dar trebuia să profităm de spații. Am văzut că am culoar și am tras. Din momentul în care am lovit mingea am știut că va fi gol.

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Suntem pe drumul cel bun pentru a ne califica în play-off. Jucăm foarte bine, ne antrenăm bine. Trebuie să ne adaptăm în funcție de adversari, pentru că uneori joacă în 5, alteori în 4. Este foarte important ce ne zice antrenorul, pentru că trebuie să știm împotriva cui jucăm. Trebuie să strângem puncte, dar știm că nimic nu este definitiv. Dacă voi continua așa, este clar cel mai bun sezon al carierei mele. Nu sunt departe de cele mai bune cifre ale carierei mele. Încerc să am cele mai bune prestații pentru echipă. Vor mai veni și alte meciuri, cu siguranță.

Nu cred că ne lipsește nimic. Apărătorii sunt buni, portarul este fantastic, mijlocul de asemenea. Ăsta este meritul antrenorului, felul în care ne antrenează. Ați văzut cu Pinto… a jucat bine în Cupa României, a intrat acum și a dat iarăși gol. Nu contează cine intră, jucătorii trebuie să aibă răbdare și să profite de fiecare dată când își primesc șansa. Trebuie să continuăm să construim pe asta”, a declarat Danny Armstrong la Prima Sport 1.

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Alberto Soro crede că Dinamo se poate bate la titlu

Deși este devreme, Alberto Soro crede că Dinamo se poate lupta la titlu. Momentan, formația antrenată de Nuno Campos se află pe prima poziție, însă adevărata luptă pentru trofeu începe odată cu startul play-off-ului: „Ne îmbunătățim echipa de la meci la meci și asta este cel mai bun lucru. Știm de unde venim și unde suntem acum. Sezonul acesta va fi foarte complicat, mai ales că în play-off se înjumătățesc punctele.

În acest moment suntem într-o poziție bună, dar de ce nu? Ne putem bate la titlu, dar mai sunt multe meciuri de jucat. Puteți vedea pe teren. Cred că ideea antrenorului este cea corectă și simt că la fiecare meci acumulăm câte ceva în plus. Craiova, Rapid, FCSB… ambele echipe din Cluj sunt bune. Va fi un sezon dificil”, a declarat Soro pentru sursa citată anterior.