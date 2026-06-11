Nuno Campos, prezentat oficial la Dinamo: „Trebuie să creăm o identitate şi o bază puternică!” Deranjat de o întrebare: „Discutăm mai târziu!”

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Joi, 11 iunie, Nuno Campos a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui Dinamo București. Antrenorul portughez a fost deranjat de întrebarea privind detaliile negocierilor cu Dinamo şi a spus că pot fi discutate şi altă dată. El a declarat că trebuie să fie creată o identitate a clubului şi a anunţat ce obiective are. Președintele Andrei Nicolescu, dar și

FANATIK vă prezintă cele mai tari declaraţii ale noului antrenor: „Este o plăcere şi o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo, un club cu o istorie uriaşă. Înainte de a vorbit despre viitor, respect foarte mult trecutul acestui club. Îmi aduc aminte când Dinamo a câştigat în faţa Sportingului lui Figo. Eram copil şi a însemnat mult. Nu este o surpriză să fiu aici, la un club de o asemenea amploare. Ştiu ce am făcut în trecut.

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Sunt foarte fericit să fiu aici, dar pentru moment trebuie să fiu onorat că sunt aici. Pe viitor, putem vorbi despre detaliile mutării, acum sunt aici pentru prezentare (n.r. deranjat de întrebarea reporterului despre detaliile mutării la Dinamo) Ştiu mulţi portughezi din România. Nu spun nume că s-ar putea să îi uit pe câţiva. Pentru mine nu contează de unde venim, cine suntem, contează munca pe care o depunem.

Dacă încep să vorbesc foarte mult despre viitor, o să uităm ce lucrăm zi de zi. Trebuie să fim ambiţioşi, să ne dorim din ce în ce mai mult, să creăm o identitate a echipei. Aşa, vom putea obţine lucruri mai importante. Trebuie să creăm o bază puternică şi să obţinem mai multe lucruri în viitor. Vorbele nu înseamnă nimic, trebuie să trecem la treabă. Fanii sunt una cu noi, fără ei nimic nu va fi uşor.

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Ştiu că vor fi alături de noi. Cu rezultate bune, cu un joc bun, fanii vor fi alături de noi. Trebuie să găsim soluţii, jucătorii să se pregătească foarte bine, este un lucru foarte important. Trebuie să fim atenţi ce jucători aducem în acest club. Nu doar pentru acum, ci şi pentru viitor. Cel mai important pentru mine este să construiesc un proiect cu oamenii lângă mine, un proiect pentru club. Putem construi împreună ceva important. Toţi trebuie să fim o familie şi să construim ceva important şi să ne menţinem identitatea.

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Nu am vorbit cu domnul Kopic. Am văzut multe meciuri, pe toţi jucătorii, dar nu trebuie să îmi spun public opinia despre ei. Am discutat, trebuie să înţelegem caracteristicile jucătorilor. Nu se împart în jucători buni sau răi. Trebuie să vedem care sunt caracteristicile. Cred că trecutul meu vorbeşte pentru mine. Îl ştiu pe Marius Niculae, atacantul. Nu sunt atât de bătrân.

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Sunt un antrenor disciplinat, organizat şi care cere mult de la jucătorii săi. Nu am vorbit cu antrenorul Craiovei. Sunt prieten cu Paulo Bento, i-a fost asistent. Pentru moment, nu vorbesc despre individualităţi (n.r. dacă rămâne Gnahore). Cred că în fiecare zi putem construi o bază din ce în ce mai puternică. Pe Boateng trebuie să îl înlocuim, a fost jucătorul meu, îl ştiu bine. Aşa e viaţa, merge înainte. Trebuie să vedem cine poate să îl înlocuiască”, a spus Nuno Campos la prezentare.

Nuno Campos, prezentat oficial la Dinamo

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că iar acum antrenorul portughez este gata să fie prezentat oficial. Fostul secund al lui Paulo Fonseca nu se află la prima experiență ca antrenor principal,

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Alături de Zalaegerszeg, portughezul a reușit cea mai bună clasare de la revenirea clubului pe prima scenă a fotbalului maghiar. Mai exact, el s-a clasat pe poziția a cincea și a fost la doar câteva puncte de calificarea în cupele europene. În mandatul său la Dinamo, o nouă ratare a cupelor europene nu va mai fi permisă, iar

Portughezul a scos bani din buzunar pentru a veni la Dinamo

Nuno Campos mai avea contract cu Zalaegerszeg, iar FANATIK a aflat că suma pe care portughezul trebuia să o plătească în cazul în care își dorea rezilierea era de 180.000 de euro. Maghiarii au redus-o până la 100.000 de euro, drept recunoștință pentru rezultatele foarte bune de la club.

Din informațiile FANATIK, el a acceptat să plătească pe cont propriu cei 100.000 de euro către Zalaegerszeg, care vor veni din bonusurile câștigate la clubul bucureștean în timpul contractului semnat pe doi ani. pe care i-a avut și în Ungaria, Gonçalo Gil Cruz și João Pedro Bagão, dar și preparatorul fizic.