Nuno Campos prezintă o statistică de coșmar înainte de CFR Cluj – Dinamo: „N-avem cum să fim favoriți!”

ADVERTISEMENT

Nuno Campos a susținut o conferință de presă extrem de interesantă înaintea deplasării de foc pe care Dinamo o va efectua pe terenul celor de la CFR Cluj în etapa cu numărul 13. Antrenorul portughez a analizat cu pragmatism șansele echipei sale, recunoscând superioritatea netă a ardelenilor în disputele directe recente și punctând aspectele tactice decisive ale duelului.

Statistica de coșmar din meciurile directe CFR Cluj – Dinamo: „Istoria spune totul despre cât de greu va fi”

Întrebat despre calibrul adversarului, tehnicianul alb-roșilor a oferit o perspectivă realistă, invocând cifrele de-a dreptul zdrobitoare ale ultimilor ani din confruntările directe cu formația din Gruia. Campos refuză să își asume statutul de favorit, dar promite o abordare curajoasă.

ADVERTISEMENT

„E o echipă puternică. Dacă vedem istoria, în ultimele 20 de meciuri directe Dinamo a câștigat o singură dată, iar asta spune totul despre cât de greu va fi meciul. Nu suntem favoriți cu toți adversarii, dar suntem focusați să câștigăm toate meciurile. Dacă din 20 de meciuri cu ei am câștigat doar unul, nu avem cum să fim favoriți! Totuși, avem încredere ca de fiecare dată și mergem acolo să câștigăm”, a declarat ferm Nuno Campos.

Punctul forte al clujenilor și teama de starea gazonului

Lusitanul a identificat rapid principala armă a fostei campioane și a subliniat că atitudinea elevilor săi va fi crucială pentru obținerea unui rezultat pozitiv. În plus, absența lui Martin Pascual și starea terenului reprezintă alte două coordonate importante ale partidei. „Cei de la CFR au mult suflet, luptă mereu pentru fiecare minge, iar asta ne poate crea mari probleme dacă nu avem atitudinea corectă. Trebuie să nu le lăsăm spații. Martin este un jucător important pentru noi, dar am deplină încredere în lotul pe care îl am și nu sunt îngrijorat. Sper doar ca gazonul să nu fie afectat de ploaie”, a analizat antrenorul dinamovist.

ADVERTISEMENT

Fără gândul la El Clásico sau FCSB – Rapid: „Focusul este doar pe CFR Cluj!”

Întrebat dacă va urmări marele derby din Spania sau confruntarea dintre , Nuno Campos a fentat elegant subiectul și a precizat că monitorizează meciurile din SuperLiga strict din rațiuni profesionale, fără să îl intereseze rezultatul rivalelor direct. „Mă uit la meciurile din campionatul intern pentru că este parte din meseria mea, însă nu mă interesează în mod special rezultatul de acolo. Pentru mine contează doar ce vom face cu CFR Cluj, acolo este întregul nostru focus”, a tranșat lusitanul.

ADVERTISEMENT

În finalul intervenției sale, Nuno Campos a ținut să tempereze entuziasmul din jurul echipei și a stabilit coordonatele reale pentru finalul de sezon, precizând că lupta la titlu nu reprezintă o presiune imediată pentru vestiarul din Ștefan cel Mare. „Suntem încă departe de finalul sezonului. Obiectivul nostru principal a fost și este încă de la începutul sezonului calificarea în cupele europene, nu câștigarea titlului. Pe asta ne concentrăm toate resursele”, a încheiat tehnicianul portughez.