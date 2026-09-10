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Dinamo merge la Miercurea Ciuc din postura de lider al SuperLigii. Cu toate acestea, Nuno Campos (51 de ani) nu e pe deplin mulțumit. Tehnicianul portughez s-a revoltat la conferința de presă premergătoare partidei cu Miercurea Ciuc.

Nuno Campos, înainte de Csikszereda – Dinamo: „Nu voi mai vorbi despre titlu”

Dinamo va juca la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, în etapa a 9-a din SuperLiga. Duelul este programat vineri, 11 septembrie, de la ora 21:00. Pentru roș-albi va fi primul meci după . Echipa lui Nuno Campos , la două lungimi de Rapid și Petrolul.

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„Vreau să clarific câteva dintre cuvintele mele de după derby. Am vorbit despre lotul nostru și vreau să nu existe nicio îndoială cu privire la ce am spus, pentru că engleza nu este limba mea maternă, după cum știți, iar uneori lucrurile pot lăsa loc de interpretări. Și vreau să fiu foarte, foarte clar în această privință.

Obiectivele pe care le-am stabilit când am început sezonul nu au fost lupta la titlu. Clar? Clar. Am încredere deplină în acest lot, încredere deplină în acest lot și încredere deplină în ceea ce facem împreună. De asemenea, cred că mai mulți jucători au crescut mult de la începutul sezonului și până acum, dar ei continuă să crească și să își facă treaba bine pentru a ajuta echipa să evolueze. Așa că eu cred că suntem pe drumul cel bun. Și aceasta va fi ultima dată când voi vorbi despre titlu. Cred că a fost foarte clar.

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Așa cum am stabilit la începutul sezonului. Așadar, situația a fost clară. Trecerea timpului nu a schimbat nimic; obiectivul a rămas același. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci în care intrăm. Când am vorbit despre lot, am vrut să spun că modul în care privim obiectivele trebuie să fie abordarea fiecărui meci la victorie, nu lupta pentru titlu. Nu vreau să existe neînțelegeri. Lotul de jucători și titlul sunt două lucruri diferite. Clarificarea este următoarea: ne-am definit obiectivul foarte clar – încercăm să luptăm pentru cele trei puncte în fiecare meci. Nimeni nu a vorbit niciodată despre titlu, încă de la început. Și nu vom vorbi niciodată despre titlu. Nu este obiectivul pe care l-am stabilit împreună.

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Cred că a fost clar ce am spus. Dacă o luăm pe ocolite, vom vorbi doar despre asta. Referitor la noi, a fost clar ce am definit la începutul sezonului și nu este corect să se impună un alt obiectiv. Cred că este clar: când intrăm pe teren, vrem să câștigăm, iar acesta trebuie să fie obiectivul echipei, luptând meci de meci.

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Cred că obiectivul stabilit la începutul sezonului a fost limpede. Vă respect întrebările – puteți pune mai multe întrebări, le respect pe toate –, dar nu voi mai vorbi absolut deloc despre titlu”, a declarat Nuno Campos, înainte de Csikszereda – Dinamo.

Dinamo a învins toți granzii

Dinamoviștii au un start de campionat excelent. Sub comanda lui Nuno Campos, trupa din „Ștefan cel Mare” a câștigat împotriva tuturor echipelor importante contra cărora au jucat: FCSB (2-1), Rapid (1-0), Universitatea Craiova (5-1) și U Cluj (2-1). „Atmosfera e bună. Așa e mereu când câștigăm. Am obținut o victorie importantă, acum ne concentrăm pe următorul meci, care va fi foarte greu. Acum e important să fim concentrați pe următorul adversar și pe ceea ce avem de făcut.

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Trebuie să luăm totul pas cu pas. După FCSB am avut o zi liberă, jucătorii au avut timp să se bucure, apoi obiectivul a fost să ne concentrăm pe acest meci. Toți vor da totul pentru a câștiga. Vom intra cu încredere și vom ști clar ce avem de făcut pentru a câștiga. Oricine poate câștiga orice meci în acest sezon. E un campionat puternic, competitiv și intens. E greu să câștigi meciuri.

Toate echipele au probleme să câștige când adversarul se apără foarte mult. Dar trebuie să găsim metoda de a câștiga. Trebuie să găsim modalitatea de a ne crea ocazii”, a adăugat antrenorul portughez al lui Dinamo.