Sport

Nuno Campos s-a făcut de râs înainte de Rapid – Dinamo. Nu și-a amintit numele lui George Pușcaș: „Mă scuzați, am uitat cum îl cheamă…”

Cu doar o zi înainte de derby-ul Rapid - Dinamo, Nuno Campos a făcut o gafă în timpul conferinței de presă. Întrebat despre jucătorii accidentați, portughezul nu și-a adus aminte numele lui George Pușcaș
Ciprian Păvăleanu
14.08.2026 | 14:53
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Nuno Campos nu și-a adus aminte numele lui George Pușcaș la conferința de presă. Foto: Colaj FANATIK
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Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se joacă în etapa a 5-a. Sâmbătă, de la 21:30, cele două echipe își dau întâlnire pe Giulești pentru a face spectacol, iar Nuno Campos a prefațat acest duel cu mai bine de 24 de ore înainte. George Pușcaș este singurul fotbalist indisponibil pentru acest meci, însă portughezul nu și-a putut aminti prea ușor numele său.

Nuno Campos s-a făcut de râs la conferința de presă premergătoare meciului Rapid – Dinamo

După ce a vorbit despre cum vede partida dintre cele două rivale, Nuno Campos a fost întrebat despre jucătorii care nu vor putea evolua în derby. Portughezul a explicat că un singur fotbalist nu va putea ajuta echipa, fiind vorba despre George Pușcaș, doar că antrenorul lui Dinamo nu și-a putut aminti numele său.

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Lapsusul său poate fi de înțeles, având în vedere că internaționalul român nu s-a antrenat deloc cu echipa din momentul în care Campos a ajuns ca înlocuitor al lui Kopic: „(n.r. – aveți jucători accidentați?) Da, cu siguranță. Atacantul nostru este în continuare indisponibil… (n.r. – după câteva secunde de gândire) mă scuzați, am uitat cum îl cheamă… George (n.r. – Pușcaș). Restul sunt 100%. Unii stau mai bine fizic decât ceilalți, dar trebuie ușor, ușor să le dăm minute tuturor, pentru a intra în ritm”, a spus Nuno Campos la conferința de presă.

Cum a prefațat Nuno Campos derby-ul de pe Giulești, dintre Rapid și Dinamo

Toate cele trei formații bucureștene au început destul de bine noul sezon, iar în acest moment FCSB, Rapid și Dinamo ocupă locurile 2, 3 și 4, în spatele liderului FC Argeș. Giuleștenii și „câinii roșii” au fost două dintre echipele care au oferit cel mai frumos fotbal în primele etape, iar Nuno Campos se așteaptă la spectacol:

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„Pentru noi, în teren, ar trebui să fie doar un alt meci pe care trebuie să-l câștigăm, chiar dacă pentru fani este unul dintre cele mai importante meciuri din sezon. Rapid este o echipă cu foarte multă calitate, dar avem și noi armele noastre. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ce facem noi, decât la ce fac ei.

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Chiar dacă se spune că noi am jucat cel mai bine în aceste 4 meciuri, clasamentul arată altceva. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră pentru a câștiga acest meci. Și ei practică un fotbal foarte bun și cred că va fi un meci foarte frumos pentru spectatori”, a mai spus Campos.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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