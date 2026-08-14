Nuno Campos s-a făcut de râs înainte de Rapid – Dinamo. Nu și-a amintit numele lui George Pușcaș: „Mă scuzați, am uitat cum îl cheamă…”

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Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se joacă în etapa a 5-a. Sâmbătă, de la 21:30, cele două echipe își dau întâlnire pe Giulești pentru a face spectacol, iar Nuno Campos a prefațat acest duel cu mai bine de 24 de ore înainte. George Pușcaș este singurul fotbalist indisponibil pentru acest meci, însă portughezul nu și-a putut aminti prea ușor numele său.

Nuno Campos s-a făcut de râs la conferința de presă premergătoare meciului Rapid – Dinamo

După ce a vorbit despre cum vede partida dintre cele două rivale, Nuno Campos a fost întrebat despre jucătorii care nu vor putea evolua în derby. Portughezul a explicat că un singur fotbalist nu va putea ajuta echipa, fiind vorba despre George Pușcaș, doar că antrenorul lui Dinamo nu și-a putut aminti numele său.

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Lapsusul său poate fi de înțeles, având în vedere că „(n.r. – aveți jucători accidentați?) Da, cu siguranță. Atacantul nostru este în continuare indisponibil… (n.r. – după câteva secunde de gândire) mă scuzați, am uitat cum îl cheamă… George (n.r. – Pușcaș). Restul sunt 100%. Unii stau mai bine fizic decât ceilalți, dar trebuie ușor, ușor să le dăm minute tuturor, pentru a intra în ritm”, a spus Nuno Campos la conferința de presă.

Cum a prefațat Nuno Campos derby-ul de pe Giulești, dintre Rapid și Dinamo

Toate cele trei formații bucureștene au început destul de bine noul sezon, iar în acest moment FCSB, Rapid și Dinamo ocupă locurile 2, 3 și 4, în spatele liderului FC Argeș. Giuleștenii și „câinii roșii” au fost două dintre echipele care au oferit cel mai frumos fotbal în primele etape, iar :

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„Pentru noi, în teren, ar trebui să fie doar un alt meci pe care trebuie să-l câștigăm, chiar dacă pentru fani este unul dintre cele mai importante meciuri din sezon. Rapid este o echipă cu foarte multă calitate, dar avem și noi armele noastre. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ce facem noi, decât la ce fac ei.

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Chiar dacă se spune că noi am jucat cel mai bine în aceste 4 meciuri, clasamentul arată altceva. Trebuie să fim în cea mai bună formă a noastră pentru a câștiga acest meci. Și ei practică un fotbal foarte bun și cred că va fi un meci foarte frumos pentru spectatori”, a mai spus Campos.