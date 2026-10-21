Nuno Campos, secretul succesului de la Dinamo! Cum i-a apropiat pe jucători după un start tensionat în cantonament. Exclusiv

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Dinamo conduce clasamentul SuperLigii, după primele 12 etape, reuşind să adune 29 de puncte. Puţini credeau la începutul sezonului în echipa „câinilor” sub comanda lui Nuno Campos, dar portughezul a fost o revelaţie chiar şi pentru jucători, pe care i-a impresionat şi pe care a reuşit să şi-i apropie în cantonament, după un start tensionat.

Nuno Campos, început tensionat la Dinamo! Cum a reuşit să îşi apropie jucătorii încă din cantonament

Finalul sezonului a venit cu un anunţ şoc pentru fanii „câinilor”. , de comun acord, şi urma să plece cu doi ani înainte de expirarea contractului. Şefii echipei l-au numit ca antrenor pe portughezul Nuno Campos, care ultima dată dată a antrenat Zalaegerszeg din Ungaria.

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Lusitanul a fost primit cu scepticism, mai ales că Dinamo a pierdut şi câteva piese grele în această vară, printre care Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore. Odată cu aceste schimbări, puţină lume a crezut că Dinamo se poate bate la primele locuri, mai ales fără Kopic. FANATIK vă prezintă modul în care Nuno Campos i-a cucerit în timp record pe „câini”.

Începutul a fost tensionat. Nuno Campos a cerut foarte mult de la jucători şi antrenamentele au fost foarte dificile. Portughezul a avut de gestionat mai multe probleme în startul cantonamentului şi atmosfera din cadrul lotului nu a fost una armonioasă. Simţind tensiunea din cantonament, Nuno Campos a organizat mai multe activităţi care să unească grupul.

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Portughezul, apropiat de jucători! La antrenamente e atent la detalii şi foarte direct

Ideea a avut succes şi jucătorii au reacţionat excelent la iniţiativele antrenorului portughez. Chiar dacă au tras din greu în cantonament şi, iniţial, existau nemulţumiri legate de pregătire, fotbaliştii au asimilat rapid ideile lui Nuno Campos, care a impus încă din start un stil agresiv, perpendicular pe poartă, în care jucătorii să ducă balonul cât mai rapid în atac.

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Mai mult decât atât, antrenorul i-a determinat pe fiecare dintre ei să dea din ce în ce mai mult la antrenamente, chiar dacă şedinţele de pregătire erau, deseori, istovitoare. Pe lângă această exigenţă la nivelul antrenamentelor, Nuno Campos a avut o relaţie foarte caldă cu jucătorii.

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Din informaţiile noastre, antrenorul este glumeţ, foarte apropiat de jucătorii săi în afara antrenamentelor. Dar meritul pentru acest parcurs este şi al jucătorilor, care au încredere în sfaturile portughezului şi simt că progresează la fiecare antrenament cu Nuno Campos.

Tehnicianul e caracterizat de jucători ca fiind foarte atent la detalii, care nu lasă nimic la voia întâmplării. Faptul că e foarte direct a avut un impact pozitiv asupra grupului şi s-a remarcat ca un antrenor care ştie ce să ceară la elevii săi. În acelaşi timp, staff-ul condus de Nuno Campos este foarte implicat astfel încât jucătorii să aibă parte de tot ce au nevoie.

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Dinamo a început campionatul cu înfrângere, în meciul cu Petrolul Ploieşti, scor 0-1, după ce a dominat confruntarea. Eşecul nu a schimbat atmosfera din vestiar, ba din contră, iar în etapa a doua „câinii” au obţinut o victorie de efect, scor 5-1 cu Universitatea Craiova, campioana en-titre.

În primele 12 etape, eşecul de la Ploieşti este singurul suferit de Dinamo în acest sezon, „câinii” mai înregistrând alte două remize: 1-1 cu Oţelul şi Corvinul Hunedoara. Dinamo, sub comanda lui Nuno Campos a reuşit să învingă toate contracandidatele la titlu. a urmat 1-0 cu Rapid şi 2-1 cu FCSB. Pot „câinii” să ducă acest ritm până la final şi să câştige titlul după 20 de ani? Rămâne de văzut.