Nuno Campos și Martin Pascual, conferință de presă înainte de Dinamo – UTA Arad. Veste uriașă pentru fani: „Se întoarce Musi!”

Nuno Campos, antrenorul liderului din SuperLiga, și fundașul Martin Pascual susțin conferința de presă premergătoare confruntării cu UTA Arad. FANATIK vă prezintă, în timp real, toate declarațiile celor doi și ultimele informații din tabăra „câinilor”

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Dinamo se pregătește pentru confruntarea cu UTA, care are loc duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Înaintea partidei din etapa a 14-a a SuperLigii, antrenorul Nuno Campos și fundașul Martin Pascual susțin conferința de presă în care vor prefața duelul cu formația arădeană.

Înaintea meciului cu UTA, liderul Dinamo a fost egalat la puncte de Rapid, care a învins-o cu 2-0 pe Csikszereda. Cu toate acestea, Nuno Campos nu resimte presiunea pusă de giuleșteni.

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„Nu avem niciodată presiune. Noi avem propria noastră presiune. Să intrăm pe teren să câștigăm, să ne antrenăm în fiecare zi, să construim ceva pentru viitor, să creștem ca și echipă. Asta e presiunea noastră. Noi suntem singura noastră presiune.

Eu am încredere că putem câștiga toate meciurile. Când vom pierde, vom vedea. Sper că nu va fi mâine, dar e important pentru noi să știm ce avem de îmbunătățit și să jucăm întotdeauna ca o echipă”, a mai spus Nuno Campos.

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Nuno Campos a vorbit la superlativ despre Adrian Mihalcea. Omologul lusitanului a scris istorie în tricoul lui Dinamo, pentru care a jucat în perioadele 1996-2001 și 2004-2005. Ca jucător, Mihalcea a cucerit un titlu și trei cupe în „Ștefan cel Mare”. „Este un antrenor bun, a dovedit asta deja. Se vede din modul în care pregătește echipa. E o legendă a acestui club și ne bucurăm să îl primim aici în casa noastră”, a declarat Nuno Campos.

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Apoi, Nuno Campos a revenit la situația lui Alexandru Musi și a dezvăluit care sunt șansele să apară pe teren în meciul cu UTA. „Să vedem cum va fi cu Musi. Trebuie să jucăm ca o echipă. Întotdeauna vom fi mai puternici doar dacă vom juca precum o echipă. Toți jucătorii sunt pregătiți și concentrați la acest meci.

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(n.r. – Poate juca Musi mâine?) Mai întâi trebuie să afle jucătorii cine o să joace. Nu voi spune aici cine joacă, dar cu siguranță va fi o opțiune pentru noi”, a mai spus portughezul de pe banca „câinilor”.

Înainte să prefațeze meciul cu UTA Arad, Nuno Campos a oferit o veste pe care o aștepta întreaga suflare dinamovistă. și va fi în lot pentru partida cu formația pregătită de Adrian Mihalcea.

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„Înainte să vorbesc despre meci, o să vă dau câteva știri. Musi se va întoarce. N-a mai în echipă dinaintea pauzei pentru echipele naționale, așa că ne bucurăm să îl avem din nou printre noi”, a dezvăluit Nuno Campos, la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA.

„Referitor la meciul cu UTA, va fi un meci foarte greu, au câștigat ultimele două meciuri de campionat. Sunt o echipă care se apără foarte bine și sunt foarte eficienți când atacă. Trebuie să pregătim bine acest meci. Trebuie să intrăm concentrați la acest meci. Trebuie să avem răbdare și să găsim spațiile de care am nevoie și trebuie să pregătim și momentul în care vom pierde mingea”, a mai spus lusitanul.

Nuno Campos și Martin Pascual, ultimele informații înainte de Dinamo – UTA Arad

Dinamo e într-o formă excelentă și ocupă primul loc în clasamentul SuperLigii. „Câinii” vin după remiza de pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-2, dar și după .

Formația pregătită de Nuno Campos își propune să continue seria rezultatelor pozitive și . De partea cealaltă, UTA Arad vine la București cu ascendent moral. Are două victorii consecutive în campionat, ambele obținute cu scorul de 1-0, împotriva celor de la CFR Cluj și FC Argeș.

Când are loc conferința de presă premergătoare meciului Dinamo – UTA

„Conferință de presă premergătoare meciului cu UTA Arad. Antrenorul nostru, Nuno Campos, alături de Martín Pascual, vor prefața meciul de mâine. Conferința va fi transmisă LIVE pe canalul oficial de YouTube al clubului, 48TV, începând cu ora 13:00”, a anunțat Dinamo, pe pagina oficială de Facebook.

Unul dintre subiectele care, în mod cert, va fi abordat la conferința de presă este situația lotului dinamovist. , este din nou disponibil pentru confruntarea cu UTA Arad. În același timp, Nuno Campos este așteptat să ofere informații despre starea jucătorilor accidentați, dar și despre concurența din compartimentul ofensiv, după ce Diogo Pinto a reușit un hattrick, iar Zandbergen a înscris de două ori în partida din Cupa României.