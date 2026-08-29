Sport

Dinamo vrea să transfere un „killer”! Cine este Dean Zandbergen, atacantul pe care a pus ochii Nuno Campos

Dinamo caută să se întărească în atac. Dean Zandbergen este vârful care se află pe lista antrenorului Nuno Campos pentru un transfer pe final de mercato.
Mihai Dragomir
29.08.2026 | 17:14
Dinamo vrea sa transfere un killer Cine este Dean Zandbergen atacantul pe care a pus ochii Nuno Campos
ULTIMA ORĂ
Atacantul pe care Nuno Campos a pus ochii pentru transferul la Dinamo. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dinamo încă se mișcă în mercato estival. Echipa antrenată de Nuno Campos vrea să se întărească în zona ofensivă cu transferul unui atacant. Dean Zandbergen se află pe lista „câinilor”. În vârstă de 24 de ani, jucătorul olandez este legitimat în prezent la VVV-Venlo, în al doilea eșalon fotbalistic din Olanda.

Dean Zandbergen, atacantul care se află pe lista lui Dinamo

Pe fondul unui start excelent de sezon, Dinamo, care a prezentat un nou vârf în ziua meciului cu Corvinul, vrea să continue să își îmbunătățească valoarea lotului. Cea mai nouă țintă a alb-roșiilor este Dean Zandbergen, conform presei olandeze. VVV-Venlo, clubul de unde Petrolul l-a adus în România pe portarul Lukas Zima, se află deja în discuții cu Dinamo, iar o altă echipă stă la pândă, FC Dordrecht, care ar urma să încaseze bani de pe urma transferului.

ADVERTISEMENT

Dean Zandbergen mai are contract cu echipa batavă până în iunie 2027. În cazul în care va ajunge în „Ștefan cel Mare”, Dean Zandbergen va bifa prima experiență în afara granițelor Țărilor de Jos. Căpitan la VVV-Venlo, Dean Zandbergen este jucător de picior drept.

Dean Zandbergen, golgheterul lui VVV-Venlo

Măsurând 1,88 metri înălțime, el nu excelează prin viteză, dar forța, poziționarea și jocul aerian îl ajută enorm. În sezonul anterior din eșalonul secund al Olandei, vârful de 24 de ani a marcat 15 goluri și a oferit 3 pase decisive în 34 de meciuri. Actualul sezon a început la fel de bine, trecându-și în cont 2 goluri în 3 meciuri.

ADVERTISEMENT
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum...
Digi24.ro
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum a ajuns un escroc de talie mondială crucial pentru Putin

Format la juniori de cluburi precum Excelsior, Barendrecht, Excelsior Maassluis și Sparta Rotterdam, el a mai îmbrăcat tricourile celor de la TOGB (al patrulea eșalon din Olanda) și la FC Dordrecht înainte să facă pasul la VVV-Venlo în februarie 2025.

ADVERTISEMENT
Becali a dat lovitura, după ce a bătut palma cu primarul Craiovei:
Digisport.ro
Becali a dat lovitura, după ce a bătut palma cu primarul Craiovei: "Nu-i venea să creadă că vede atâția bani"
  • 500.000 de euro este cota de piață a lui Dean Zandbergen
  • 19 goluri a marcat în total la actuala echipă
Tănase și Crețu au primit „interzis” la antrenament! Culisele atmosferei tot mai tensionate...
Fanatik
Tănase și Crețu au primit „interzis” la antrenament! Culisele atmosferei tot mai tensionate de la FCSB
Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Liverpool, surpriză pe Anfield cu Nottingham!...
Fanatik
Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Liverpool, surpriză pe Anfield cu Nottingham! ACUM se joacă alte două meciuri
Csikszereda – CFR Cluj 2-2, în SuperLiga, etapa 7. Haos în defensiva oaspeților!...
Fanatik
Csikszereda – CFR Cluj 2-2, în SuperLiga, etapa 7. Haos în defensiva oaspeților! Eppel face „dubla”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Zeljko Kopic a fost ofertat de două echipe din România, dar croatul le-a...
iamsport.ro
Zeljko Kopic a fost ofertat de două echipe din România, dar croatul le-a dat un răspuns-bombă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!