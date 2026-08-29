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Dinamo încă se mișcă în mercato estival. Echipa antrenată de Nuno Campos vrea să se întărească în zona ofensivă cu transferul unui atacant. Dean Zandbergen se află pe lista „câinilor”. În vârstă de 24 de ani, jucătorul olandez este legitimat în prezent la VVV-Venlo, în al doilea eșalon fotbalistic din Olanda.

Dean Zandbergen, atacantul care se află pe lista lui Dinamo

Pe fondul unui start excelent de sezon, Dinamo, care , vrea să continue să își îmbunătățească valoarea lotului. Cea mai nouă țintă a alb-roșiilor este Dean Zandbergen, conform . VVV-Venlo, clubul de unde Petrolul l-a adus în România pe , se află deja în discuții cu Dinamo, iar o altă echipă stă la pândă, FC Dordrecht, care ar urma să încaseze bani de pe urma transferului.

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Dean Zandbergen mai are contract cu echipa batavă până în iunie 2027. În cazul în care va ajunge în „Ștefan cel Mare”, Dean Zandbergen va bifa prima experiență în afara granițelor Țărilor de Jos. Căpitan la VVV-Venlo, Dean Zandbergen este jucător de picior drept.

Dean Zandbergen, golgheterul lui VVV-Venlo

Măsurând 1,88 metri înălțime, el nu excelează prin viteză, dar forța, poziționarea și jocul aerian îl ajută enorm. În sezonul anterior din eșalonul secund al Olandei, vârful de 24 de ani a marcat 15 goluri și a oferit 3 pase decisive în 34 de meciuri. Actualul sezon a început la fel de bine, trecându-și în cont 2 goluri în 3 meciuri.

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Format la juniori de cluburi precum Excelsior, Barendrecht, Excelsior Maassluis și Sparta Rotterdam, el a mai îmbrăcat tricourile celor de la TOGB (al patrulea eșalon din Olanda) și la FC Dordrecht înainte să facă pasul la VVV-Venlo în februarie 2025.

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