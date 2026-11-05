Sport

Nuno Campos, ultimele informații înainte de FC Argeș – Dinamo. Toate declarațiile în timp real

Ciprian Păvăleanu
05.11.2026 | 12:47
Nuno Campos ultimele informatii inainte de FC Arges Dinamo Toate declaratiile in timp real
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Toate declarațiile lui Nuno Campos din conferința de presă premergătoare partidei FC Argeș - Dinamo. Foto: Sport Pictures
Nuno Campos și Dean Zandbergen prefațează meciul dintre FC Argeș și Dinamo București! Iată toate declarațiile celor doi de la conferința de presă premergătoare partidei
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Chiar dacă sezonul trecut acesta era un duel de play-off, în această ediție de campionat meciul direct le găsește pe cele două echipe în părți opuse ale clasamentului. Dinamo București este liderul SuperLigii, cu 33 de puncte, în timp ce FC Argeș se află pe poziție de baraj în acest moment, cu doar 12 puncte adunate. Nuno Campos va explica la conferința de presă cum va aborda această întâlnire.

Conferința de presă a lui Nuno Campos înainte de FC Argeș – Dinamo

Deși Zeljko Kopic a fost văzut ca salvatorul echipei și un antrenor fără de care Dinamo nu ar mai fi fost în aceeași poziție în momentul de față, Nuno Campos a schimbat fața echipei în acest tur de campionat. „Câinii” au devenit o formație redutabilă care chiar poate impune pretenții la campionat.

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În ultima etapă din turul campionatului, formația din Ștefan cel Mare o va întâlni pe FC Argeș, una dintre surprizele plăcute din ediția precedentă de SuperLiga României, dar care în prezent întâmpină mari dificultăți, aflându-se în zona roșie. De la ora 13:00, antrenorul portughez Nuno Campos și atacantul olandez Dean Zandbergen vor prefața partida de la Mioveni împotriva formației lui Bogdan Andone.

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În cel mai slab punct al ei, Dinamo a retrogradat în Liga a 2-a, acolo unde a stat doar un an. După play-off, „câinii” au ocupat locul 4, care duce la barajul de promovare, acolo unde au întâlnit-o pe FC Argeș, formație ce s-a clasat pe locurile de baraj în SuperLiga României.

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De obicei, în astfel de partide formațiile din prima divizie pleacă din postura de favorite, având jucători mai experimentați în lot. Totuși, „câinii” au realizat atunci o surpriză uriașă, învingându-i pe piteșteni cu scorul de 6-1. Chiar dacă în retur „vulturii violeți” au învins cu 4-2, Dinamo a promovat în SuperLiga României după un scor general de 8-5, trimițând-o astfel pe FC Argeș în Liga a 2-a. De la revenirea piteștenilor pe prima scenă, cele două și-au împărțit rezultatele. Din patru întâlniri, două în sezonul regulat și două în play-off, fiecare a obținut câte o victorie în timp ce două dintre partide s-au terminat la egalitate.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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