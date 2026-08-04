Nuno Campos vrea să scape de el urgent! Dinamo și-a pus golgheterul pe lista de transferuri. Exclusiv

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Mamoudou Karamoko (26 de ani) a intrat în dizgrația lui Nuno Campos (51 de ani). Golgheterul lui Dinamo nu este deloc pe placul tehnicianului portughez și a fost pus pe lista de transferuri.

Nuno Campos îl dă afară de la Dinamo pe Mamoudou Karamoko

Mamoudou Karamoko a jucat doar 22 de minute în acest sezon la Dinamo, iar FANATIK a aflat că vârful francez are zilele numărate la gruparea din „Ștefan cel Mare”. Din informațiile FANATIK, Karamoko a fost pus pe lista de transferuri a roș-albilor. Motivul? Vârful născut la Paris nu este deloc pe placul noului antrenor, Nuno Campos.

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FANATIK a aflat și cauzele pentru care Mamadou Karamoko a intrat în dizgrația lui Nuno Campos. Lusitanul consideră că atacantul francez este indolent la antrenamente și nu este disciplinat din punct de vedere tactic. Astfel, . Dn informațiile FANATIK, până acum nu a venit nicio ofertă pe adresa clubului pentru fotbalistul din Hexagon.

Karamoko a fost golgheterul lui Dinamo în sezonul trecut

În acest sezon, Mamadou Karamoko a evoluat doar 22 de minute. A făcut-o în prima etapă, când . În stagiunea trecută, francezul a fost unul dintre golgheterii lui Dinamo în SuperLiga. A marcat 7 goluri, la fel ca Alexandru Musi și Cătălin Cîrjan.

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Mamadou Karamoko a venit la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de FC Copenhaga. Actuala sa înțelegere cu gruparea din „Ștefan cel Mare” expiră la finalul sezonului 2026-2027. De aceea, Dinamo ar vrea să obțină o sumă de transfer în schimbul francezului și să nu îl piardă gratis, având în vedere că după 31 decembrie 2026 va intra în ultimele șase luni de contract.

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