Nuno Campos vrea să scape de el urgent! Dinamo și-a pus golgheterul pe lista de transferuri. Exclusiv

Mamoudou Karamoko (26 de ani) a intrat în dizgrația lui Nuno Campos (51 de ani). Golgheterul lui Dinamo nu este deloc pe placul tehnicianului portughez și a fost pus pe lista de transferuri.
Mamoudou Karamoko a jucat doar 22 de minute în acest sezon la Dinamo, iar FANATIK a aflat că vârful francez are zilele numărate la gruparea din „Ștefan cel Mare”. Din informațiile FANATIK, Karamoko a fost pus pe lista de transferuri a roș-albilor. Motivul? Vârful născut la Paris nu este deloc pe placul noului antrenor, Nuno Campos.
FANATIK a aflat și cauzele pentru care Mamadou Karamoko a intrat în dizgrația lui Nuno Campos. Lusitanul consideră că atacantul francez este indolent la antrenamente și nu este disciplinat din punct de vedere tactic. Astfel, Dinamo vrea să scape cât mai repede de Karamoko și de aceea l-a scos la vânzare. Dn informațiile FANATIK, până acum nu a venit nicio ofertă pe adresa clubului pentru fotbalistul din Hexagon.
În acest sezon, Mamadou Karamoko a evoluat doar 22 de minute. A făcut-o în prima etapă, când roș-albii au pierdut la Ploiești, scor 0-1, cu Petrolul. În stagiunea trecută, francezul a fost unul dintre golgheterii lui Dinamo în SuperLiga. A marcat 7 goluri, la fel ca Alexandru Musi și Cătălin Cîrjan.
Mamadou Karamoko a venit la Dinamo în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de FC Copenhaga. Actuala sa înțelegere cu gruparea din „Ștefan cel Mare” expiră la finalul sezonului 2026-2027. De aceea, Dinamo ar vrea să obțină o sumă de transfer în schimbul francezului și să nu îl piardă gratis, având în vedere că după 31 decembrie 2026 va intra în ultimele șase luni de contract.