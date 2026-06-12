Sport

Nunta anului în fotbalul românesc! Fotbalistul de la FCSB e protagonist

Fotbaliști importanți, inclusiv de la națională și FCSB, sunt așteptați la petrecerea exclusivistă de la Iași
Ovidiu Minea
12.06.2026 | 08:30
Nunta anului in fotbalul romanesc Fotbalistul de la FCSB e protagonist
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Fotbalistul de la FCSB, nunta anului la Iași Foto: Instagram Loredana Târnovanu
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Fotbalul românesc va petrece vineri, 12 iunie la Iași, la Grand Ballroom by Le GaGa. Complexul amintit va găzdui petrecerea pe care o vor da portarul naționalei și al FCSB, Ștefan Târnovanu, și proaspăta sa soție, Loredana, fostă Țurcanu.

Cei doi s-au căsătorit sâmbăta trecută, la Iași, la puține ore după ce fotbalistul a apărat poarta României în repriza a doua a testului cu Țara Galilor. Cununia civilă a avut loc în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, locul în care se țin ședințele Consiliului Local Iași și cele mai importante evenimente organizate de municipalitatea din „Capitala Moldovei”.

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Primarul Iașului a oficiat cununia civilă a lui Târnovanu

Ceremonia din clădirea cunoscută sub numele de Palatul Roznovanu a fost oficiată de primarul Iașului, Mihai Chirica. Acesta a primit din partea fotbalistului o minge pe care scria „Forța Poli!”. Născut la Iași, Târnovanu a fost format de Politehnica, de unde a plecat la FCSB în vara lui 2021.

Ștefan și Loredana Târnovanu au făcut ședința foto în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, primul teatru din România. Cei doi au avut sâmbăta trecută și cununia religioasă, la Biserica Sfântul Nectarie din Iași. La cele două evenimente au participat doar familia și un cerc restrâns de prieteni.

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Cine e așteptat la petrecere

La petrecerea de la Iași au fost invitați fotbaliști importanți ai naționalei României, de la FCSB, dar și foști colegi ai lui Târnovanu de la alte cluburi. De altfel, și nașul proaspeților căsătoriți, Andrei Dumiter, de la FC Botoșani, este fost coechipier cu mirele.

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Ștefan și Loredana Târnovanu au o relație încă de pe vremea când fotbalistul juca la Poli Iași, iar proaspăta soție era studentă la Universitatea de Științețe Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Cei doi s-au mutat împreună în 2021, după ce FCSB a plătit 200.000 de euro Politehnicii Iași pentru achiziționarea celui care a ajuns ulterior și la națională.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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