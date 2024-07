Nuntă că în basme pentru Adriana, fiica cea mică a lui Adrian Minune. Gestul făcut de manelist în timpul valsului mirilor

Adriana, fiica cea mică a lui Adrian Minune, s-a măritat și a avut parte de o nuntă ca în povești. Nu doar că a arătat precum o prințesă, dar sora și tatăl ei au răsfățat-o inclusiv în timpul valsului mirilor.

Adriana, tratată ca o prințesă de Adrian Minune în ziua nunții

Pe 14 iulie 2024. a fost petrecere mare în familia lui Adrian Minune. , alesul inimii sale. Toată nunta a fost una de vis, cu decoruri desprinse din basme.

Iar tânăra a arătat exact ca o prințesă. Coroana imensă de pe cap și rochia superbă au întregit imaginea. La eveniment au participat și au întreținut atmosfera maneliști de seamă, colegi de breaslă ai tatălui său.

În plus, de departe, unul dintre cele mai emoționante momente a fost valsul mirilor. Karmen și Adrian Minune au cântat live melodia pe care Adrian și Nicu au dansat, iar fiica cea mare a lui Adrian Minune și-a stăpânit cu greu lacrimile.

Artistul nu s-a uitat deloc la bani când a venit vorba de fetița lui. Astfel că, a scos din buzunar teancul cu bani și a arunci peste Adriana și ginerele său, în aplauzele tuturor invitaților.

Au făcut nuntă și botez în aceeași zi

Decizia de a face ambele evenimente în aceeași zi a fost una spontană. Căci, s-au gândit că evenimentele trebuie să fie grandioase, astfel că cel mai bine este să le îmbine.

Conform imaginilor distribuite în mediul online, mirii și-au atins scopul. La nunta Adrianei, toată familia lui Adrian Minune a fost emoționată, dar distracția a fost în toi, iar petrecăreții s-au simțit extraordinar.

„Am vrut să fac o petrecere mare, fastuoasă, mai ales că este primul meu copil, ea este cea mai importantă. Îți dai seama că am vrut să fie ceva wow. Dacă fac acum botezul și e wow, nunta cum o să fie?

Ea trebuie să fie mai importantă ca mine, dar în același timp eu nu am cum să fac o nuntă mică. Sub nicio formă, nici dacă îmi doresc. Atunci am zis hai să le lipim și să facem o petrecere mare, la care să ne simțim bine cu toții”, a declarat Adriana Minune, conform