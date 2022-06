Nuntă în lumea bună! Pavarotti de România s-a căsătorit. Milionarul Ovidiu Tender și soția au fost nași. Foto

Tenorul Alin Stoica, zis și Pavarotti de România, s-a cununat religios cu aleasa inimii lui, soprana Mădălina Stephanie Radu. Evenimentul a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capitală, unde slujește duhovnicul artistului, părintele paroh Emil Cărămizaru, iar

Tenorul Alin Stoica, cunoscut ca Pavarotti de România, s-au căsătorit civil în februarie 2021, dar, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, a amânat nunta. Sâmbătă, 4 iunie, Alin Stoica și soția lui, soprana Mădălina Radu, au ajuns și în fața altarului.

iar luxul și opulența sunt cuvintele care caracterizează cel mai bine evenimentul.

În timp ce nașul Ovidiu Tender a purtat un costum scump, dar lejer, fără cravată sau papion, nașa Nicole a optat pentru o rochie verde, accesorizată cu paiete, creată special pentru ea. Soția milionarului a afișat o atitudine relaxată și nu a ieșit în evidență nici cu machiajul sau hair styling-ul care au fost extrem de naturale.

Invitații au fost răsfățați cu mâncăruri și băuturi scumpe de la aperitive cu somon și brânzeturi fine, la friptură și tradiționalele sarmale.

”Ne-am cununat civil anul trecut pe data de 12 februarie, dar era foarte important pentru noi să ne unim și în fața lui Dumnezeu. Până acum nu am putut pentru că au fost probleme cu pandemia și cu restricțiile.

Între timp a venit pe lume și băiețelul nostru, Nicholas Alin Stoica. Am făcut cununia religioasă la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București. Nașii noștri au fost Nicole și Ovidiu Tender”, a declarat pentru FANATIK, tenorul Alin Stoica.

Mireasa, buchet special din cale negre

Mireasa Mădălina Radu a avut un buchet de mireasă special, care a fost realizat din cale de culoare neagră. La eveniment, soprana a purtat două rochii spectaculoase.

Voalul pentru care a optat a fost confecționat în stilul Reginei Maria, iar costumul lui Alin Stoica a fost realizat după propriile sale idei, de un croitor care face și haine pe comandă pentru operă.

”Buchetul Mădălinei a fost din cale negre. Puțin știu că această floare este un talisman al fericirii și simbol al regalității. Calele albe sunt de înmormântare. Mădălina a purtat două rochii de mireasă, una pentru biserică, cu o trenă lungă și alta pentru petrecere.

Voalul Mădălinei a fost făcut în stilul Reginei Maria. Iar costumul pe care l-am îmbrăcat la cununie a fost o creție proprie, făcut pe comandă la un croitor pe care-l cunosc foarte bine și se ocupă și de costume de operă”, a declarat, pentru FANATIK, tenorul Alin Stoica, Pavarotti de România.

Tenorul Alin Stoica și soprana Mădălina Radu sunt împreună din 2015

Tenorul Alin Stoica și soprana Mădălina Radu se cunosc de ani de zile, dar alcătuiesc un cuplu din 2015. Cei doi artiști au împreună un băiețel de toată frumusețea, pe nume Nicholas Alin Stoica. Artistul a cerut-o de soție pe o melodie a celebrului Elvis Presley. Așa că, la nuntă, dansul mirilor a fost pe ritmul piesei Can’t Help Falling in Love, a celebrului cântăreț american. Mireasa a fost furată și, în schimbul ei, tenorul a fost nevoit să le cânte nuntașilor, deși inițial nu și-a dorit acest lucru.

”Ne știm de foarte mulți ani. Mai întâi a fost o prietenie frumoasă între noi. Din 2015 alcătuim un cuplu. Dansul mirilor a fost melodia lui Elvis Presley, Can’t Help Falling in Love… Nici nu se putea să fie alta. Ea are o semnificație aparte. Am cerut-o de soție cu această piesă. I-am cântat melodia lui Elvis, m-am pus îngenunchi și am cerut-o de soție.

Mireasa a fost furată. Și, pentru că nu am vrut să le cânt deloc la petrecere, mi s-a cerut să le cânt ceva. La nuntă am avut 150 de persoane, colgi, prieteni și rude. Noi i-am primit mai întâi pe terasă și abia apoi am mers la sala Rondă. Crina Matei s-a numărat printre invitați și a ținut să ne facă un cadou muzical”, ne-a mai spus tenorul Alin Stoica, supranumit Pavarotti de România.

Tenorul Alin Stoica, premiat de văduva lui Pavarotti

Tenorul cu voce de aur de la Opera Naţională Bucureşti, Alin Stoica, are 34 de ani și o poveste de viaţă impresionantă. Mama sa a murit când avea doar 6 ani, iar tatăl său l-a părăsit. Alin Stoica a fost crescut de bunici, cei pe care i-a considerat toată viața adevăraţii părinţi. În urmă cu trei ani, tenorul Alin Stoica a cântat în finala naţională Eurovision, alături de trupa rock Trooper.

În 2017, Alin Stoica a primit Marele Premiu Lician Pavarotti în Italia. Distincția i-a fost oferită chiar de văduva celebrului tenor. Printre altele, premiul a constat și într-o invitație, aceea de a participa în programul artistic omagial cu ocazia celor 10 ani de la dispariția regretatului artist din același an de la Arena di Verona. Alin Stoica a apărut în compania unor legende precum Jose Carreras și Placido Domingo.