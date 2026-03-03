Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo

ADVERTISEMENT

Charles Leclerc și iubita sa, Alexandra Saint Mleux, au fost protagoniștii unui eveniment remarcabil. Au vrut să fie discreți, însă s-au bucurat de o nuntă fastuoasă care nu a fost trecută cu vederea pe străzile din Monte Carlo.

Ceremonie grandioasă pentru un pilot de la Ferrari

După aproape 3 ani de relație, s-a însurat. Charles Leclerc, în vârstă de 28 de ani, a făcut pasul cel mare la scurtă vreme după ce și-a cerut iubita în căsătorie. Inelul de logodnă este unul superb.

La un cost de aproape 450.000 de euro, bijuteria a cucerit-o pe Alexandra Saint Mleux. Frumoasa șatenă a spus „Da”, într-o ceremonie civilă care s-a desfășurat pe data de 28 februarie 2026. Evenimentul a fost unul ferit de ochii curioșilor.

Cei doi îndrăgostiți au vrut să fie discreți, doar că au ieșit în evidență datorită modului în care au apărut ulterior. Cunoscutul sportiv a fost surprins la volanul unui autoturism retro, fabricat în anul 1957. Acesta este un Ferrari, vopsit în culoarea sa specifică, roșu.

Charles Leclerc și aleasa inimii sale au făcut furori pe străzile din Monte Carlo. Mai mult, cei doi au fost escortați de motocicliști care s-au asigurat că se bucură de o zi de neuitat. De asemenea, au fost imortalizați în imagini speciale.

Mesajul transmis de pilot după cununie

Alexandra Saint Mleux, care este mai mică cu 5 ani decât celebrul pilot, a strălucit într-o rochie de mireasă elegantă. Ținuta cu mâneci lungi i-a pus în valoare silueta impecabilă, lăsându-i umerii goi la vedere.

Rochia franțuzească a fost realizată de un celebru creator de modă pe numele său Paolo Sebastian. Designerul a transmis că ținuta a fost confecționată din dantelă Chantilly cu un decolteu scalopat, împodobit delicat cu flori.

Mai mult, a avut fluturi tridimensionali, fiind finisată cu inițiale. Ele au fost brodate la comandă, împreună cu data nunții lor. Pentru a-și scoate în evidență frumusețea, tânăra și-a prins părul într-un coc elegant. La gât a purtat o bijuterie rafinată, accesorizată cu un inel.

Pe de altă parte, sportivul care a purtat un costum deschis la culoare. A fost felicitat de compania pentru care lucrează și care îl plătește cu un salariu de milioane de dolari.

„O zi pe care o vom ține minte pentru totdeauna. Prima parte s-a încheiat, iar partea a doua va avea loc anul viitor, împreună cu toți cei dragi”, a scris Charles Leclerc, pe contul de Instagram.

Cine este soția pilotului de la Ferrari

Alexandra Saint Mleux, cea care i-a devenit soție pilotului de la Ferrari, are 23 de ani. Frumoasa influenceriță s-a născut pe 19 iunie 2002, în Italia, dar este originară din Monaco. A studiat la prestigioasa L’École du Louvre.

Tânăra este specializată în istoria artei din secolul XX. Are o pasiune uriașă pentru artă, care nu a rămas doar la nivel teoretic. Actuala parteneră de viață a lui Charles Leclerc a lucrat ca asistent de artă la Hôtel Des Ventes De Monte-Carlo.

De asemenea, șatena a activat în domeniul relațiilor publice pentru Monaco Art Week. În plus, duce acest hobby mai departe prin intermediul unui cont de Instagram dedicat artei. Pe această pagină publică imagini și impresii de la expoziții și evenimente importante.

Printre cele mai cunoscute sunt cele organizate de Art Basel, Hauser & Wirth sau la Fondation Louis Vuitton. Alexandra Saint Mleux este activă în social media. Pe contul personal, internauții se delectează cu imagini din lumea modei.

Mai mult decât atât, nu lipsesc aparițiile elegante și fotografiile din vacanțele de lux petrecute alături de Charles Leclerc. Cu toate că are o comunitate mare în mediul online, aceasta vrea să se focuseze pe domeniul artistic.