News

Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din Franța cu elicopterul

Eveniment uimitor pentru doi tineri din Republica Moldova. Mireasa și tatăl său au ajuns la cununia religioasă cu elicopterul.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 14:30
Nunta impresionanta pentru un cuplu din Republica Moldova Mireasa si socrul mic au venit la ceremonia din Franta cu elicopterul
Nuntă uimitoare pentru un cuplu din Republica Moldova. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Un cuplu din Republica Moldova a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în ziua în care și-a unit destinele. Tinerii au avut parte de o nuntă impresionantă despre care se vorbește în multe colțuri ale lumii. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia care s-a desfășurat în Franța cu elicopterul.

ADVERTISEMENT

Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova

Doi tineri originari din Republica Moldova au dorit să se bucure de un eveniment uimitor. Au decis să se căsătorească departe de casă, după ce povestea de dragoste a început în Coreea. I-au avut aproape pe toți cei dragi.

Au intrat în atenția oamenilor datorită nunții impresionante. Cuplul și-a unit destinele la Château de Saint Martin du Tertre, în Franța, relatează protv.ro. Locația de vis nu a fost singura care a furat privirile invitaților, ci și evenimentele care s-au desfășurat aici.

ADVERTISEMENT

Mireasa și tatăl său au ajuns la cununia religioasă cu un elicopterul. Acesta a aterizat direct pe pajiștea din fața palatului, scena fiind una demnă de un film romantic. În plus, mirii au pășit pe un covor moale și lucios înainte de a-și rosti jurămintele de iubire.

De asemenea, un alt moment impresionant a fost legat de primirea invitaților. Încă de la intrarea în locație aceștia au descoperit că mesele unde urmau să stea sunt marcate pe panouri imense. Meniul a fost unul inedit.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Evenimentul, prezentat de o moderatoare din Republica Moldova

Preparatele culinare au fost pregătite de un bucătar din Paris. Tortul a fost inedit la rândul său, atingând o lungime de 2 metri. Orchestra care a întreținut atmosfera de la nuntă a fost adusă tocmai din Germania.

ADVERTISEMENT
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în...
Digisport.ro
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii

Mai mult, nunta a fost prezentată de o moderatoare renumită din Republica Moldova. Evenimentul a fost moderat de Lilu Ojovan, în vârstă de 38 de ani, una dintre cele mai cunoscute știriste de peste Prut. Aceasta a debutat în 2008 în calitate de reporter și prezentator la Muz TV.

ADVERTISEMENT

Mai târziu, a devenit producătoarea emisiunilor „Pro News” și „Teascul Muzical”. Vedeta este autoarea unei cărți care ghidează fetele în ceea ce privește menstruația. Totodată, este mama a două fete de care este tare mândră.

„O nuntă ca în filme. Recunoscătoare mirilor că m-au ales să le fiu aproape în acestă zi. Și bravo lor că pot organiza un așa eveniment”, a scris Lilu Ojovan, pe Instagram, legat de nunta cuplului din Republica Moldova.

Cum au reacționat internauții

Cuplul din Republica Moldova a stârnit numeroase comentarii pe social media. Ceremonia organizată în Franța a împărțit lumea în două, deși mirii nu au uitat complet de tradiții. Ei au servit a doua zi după eveniment zeamă de găină, după obicei.

Unii oameni i-au felicitat pentru ceremonia fabuloasă și pentru îndrăzneala de care au dat dovadă. Aceștia au descris ziua cea mare ca una fermecătoare, desprinsă dintr-un basm. În schimb, au fost și persoane care au criticat fastul.

Așa se face că unii au fost de părere că cei doi tineri au exagerat cu opulența, începând de la locație până la meniu. „Fală moldovenească” sau „prostie moldovenească” sunt o mică parte dintre comentariile negative primite de cuplu.

„Chiar și așa prea pompos… mă rog când sunt bani prea mulți sigur că poftele sunt mari și se exagerează… fac totul pompos și pe urmă divorț. Cred că modestia a rămas în urmă, acum totul e pompos și multă fală”, a notat o altă persoană pe social media.

Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin...
Fanatik
Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin nu vrea doar un armistițiu”
China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din...
Fanatik
China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume! Cum arată construcția futuristică și ce o să găsească pasagerii aici
Vocea ta, primul semnal de alarmă în depistarea cancerului! Cum o simplă înregistrare...
Fanatik
Vocea ta, primul semnal de alarmă în depistarea cancerului! Cum o simplă înregistrare vocală poate salva vieți
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!