Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din Franța cu elicopterul

Un cuplu din a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în ziua în care și-a unit destinele. Tinerii au avut parte de o nuntă impresionantă despre care se vorbește în multe colțuri ale lumii. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia care s-a desfășurat în Franța cu elicopterul.

Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova

Doi tineri originari din Republica Moldova au dorit să se bucure de un eveniment uimitor. Au decis să se căsătorească departe de casă, după ce povestea de dragoste a început în Coreea. I-au avut aproape pe toți cei dragi.

Au intrat în atenția oamenilor datorită nunții impresionante. Cuplul și-a unit destinele la Château de Saint Martin du Tertre, în Franța, relatează . Locația de vis nu a fost singura care a furat privirile invitaților, ci și evenimentele care s-au desfășurat aici.

Mireasa și tatăl său au ajuns la cununia religioasă cu un elicopterul. Acesta a aterizat direct pe pajiștea din fața palatului, scena fiind una demnă de un film romantic. În plus, mirii au pășit pe un covor moale și lucios înainte de a-și rosti jurămintele de iubire.

De asemenea, un alt moment impresionant a fost legat de primirea invitaților. Încă de la intrarea în locație aceștia au descoperit că mesele unde urmau să stea sunt marcate pe panouri imense. Meniul a fost unul inedit.

Evenimentul, prezentat de o moderatoare din Republica Moldova

Preparatele culinare au fost pregătite de un bucătar din Paris. Tortul a fost inedit la rândul său, atingând o lungime de 2 metri. Orchestra care a întreținut atmosfera de la a fost adusă tocmai din Germania.

Mai mult, nunta a fost prezentată de o moderatoare renumită din Republica Moldova. Evenimentul a fost moderat de Lilu Ojovan, în vârstă de 38 de ani, una dintre cele mai cunoscute știriste de peste Prut. Aceasta a debutat în 2008 în calitate de reporter și prezentator la Muz TV.

Mai târziu, a devenit producătoarea emisiunilor „Pro News” și „Teascul Muzical”. Vedeta este autoarea unei cărți care ghidează fetele în ceea ce privește menstruația. Totodată, este mama a două fete de care este tare mândră.

„O nuntă ca în filme. Recunoscătoare mirilor că m-au ales să le fiu aproape în acestă zi. Și bravo lor că pot organiza un așa eveniment”, a scris Lilu Ojovan, pe , legat de nunta cuplului din Republica Moldova.

Cum au reacționat internauții

Cuplul din Republica Moldova a stârnit numeroase comentarii pe social media. Ceremonia organizată în Franța a împărțit lumea în două, deși mirii nu au uitat complet de tradiții. Ei au servit a doua zi după eveniment zeamă de găină, după obicei.

Unii oameni i-au felicitat pentru ceremonia fabuloasă și pentru îndrăzneala de care au dat dovadă. Aceștia au descris ziua cea mare ca una fermecătoare, desprinsă dintr-un basm. În schimb, au fost și persoane care au criticat fastul.

Așa se face că unii au fost de părere că cei doi tineri au exagerat cu opulența, începând de la locație până la meniu. „Fală moldovenească” sau „prostie moldovenească” sunt o mică parte dintre comentariile negative primite de cuplu.

„Chiar și așa prea pompos… mă rog când sunt bani prea mulți sigur că poftele sunt mari și se exagerează… fac totul pompos și pe urmă divorț. Cred că modestia a rămas în urmă, acum totul e pompos și multă fală”, a notat o altă persoană pe social media.