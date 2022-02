Nuntă în showbiz-ul românesc! DJ Morris s-a căsătorit: ”Am simțit că este sufletul meu pereche”

De-a lungul ultimilor ani, după o serie de experiențe neplăcute în viața personală, DJ Morris a devenit unul dintre cei mai discreți artiști când venea vorba despre relațiile pe care le avea. Cu toate acestea, acum, la câteva ore de la căsătoria cu iubita lui, Emilia, DJ Morris a publicat prima fotografie cu el în calitate de bărbat însurat.

DJ Morris s-a căsătorit cu Emilia după 10 luni de relație

DJ Morris, pe numele lui adevărat Marius Iancu, este unul dintre primii artiști de muzică house de la noi din țară, iar de-a lungul timpului a lansat mai multe hit-uri, colaborarea sa cu Play&Win fiind una de maxim succes.

Acum, ajuns la 45 de ani, DJ Morris a decis să se așeze la casa lui. Așa că, astăzi, 19 februarie 2022, alături de Emilia, el a spus un ”Da” răspicat în fața ofițerului stării civile, cei doi căsătorindu-se după o relație discretă care durează de zece luni.

”Suntem împreună de 10 luni, dar am simțit că ea este sufletul meu pereche. Așa că nu am mai așteptat prea mult și am decis ă ne căsătorim. Era cazul, oricum, pentru mine să fac și acest pas, nu avea rost să mai aștept, mai ales că amândoi știam că suntem potriviți unul pentru celălalt”, a spus DJ Morris, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, cei doi și-au făcut planuri pentru viitor, ca și cuplu. ”Ne dorim, așa cum e și normal și cum cred că este și rostul vieții, să avem copii. Să sperăm că vor apărea, sunt nerăbdător să aflu și eu ce înseamnă să te trezești din două în două ore și să nu fii deloc supărat (râde, n.red.)

Sunt fericit și vreau să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului așa că, atunci când va dori Dumnezeu, vor apărea și copiii pe care îi dorim amândoi, și eu, și Emilia”, ne-a mai spus, în exclusivitate, DJ Morris.

DJ Morris: ”Urmează și nunta religioasă”

DJ Moris a dezvăluit, pentru FANATIK, că urmează să facă și nunta religioasă după ce, astăzi, pe 19 februarie 2022, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii civile. ”Normal, urmează și nunta religioasă, și o petrecere așa cum se cuvine.

Evenimentul va avea loc la vară, atunci când nu vor mai fi restricții. Acum, după cununia civilă facem o masă, o mică agapă pentru că, așa cum e legal, la 10 seara trebuie toată lumea să fie acasă. E adevărat, asta însemnă și o noapte a nunții mai lungă (râde, n. red.), dar nu va fi o petrecere de pomină.

Oricum, momentan mai avem de făcut anumite aranjamente pentru evenimentul de la vară. Vrem să fie ceva de neuitat, pe măsura iubirii noastre”, a mai explicat DJ Morris pentru FANATIK.

DJ Morris a trecut printr-o adevărată dramă acum șase ani

Acum aproape șase ani, DJ Morris, implicat într-o altă relație, trecea printr-o adevărată dramă. Mai exact, povestea el la acea vreme, logodnica lui, însărcinată cu tripleți, a fost nevoită să facă o întrerupere de sarcină.

La acea vreme, artistul a trăit o adevărată dramă alături de logodnica lui. ”Ţi-e foarte greu să alegi şi mi-a fost foarte greu, pentru că ea mi-a zis să ducem sarcina mai departe, dar am zis nu. Medicul a fost foarte deschis şi ne-a spus clar că avem de ales.

Am stat şi ne-am gândit şi a doua zi am fost împreună şi am renunţat la sarcină. Ne-a întrebat de trei ori. A fost foarte greu şi cel mai greu a fost când a luat acele pastile de întrerupere de sarcină. Sunt pastile care îţi provoacă un avort spontan. Au fost trei copii. A luat pastilele seara, trebuia să le ia dimineaţa, dar a vrut să scape mai repede. Am fost acolo şi am văzut. Nu aş vrea să treacă nimeni prin aşa ceva”, povestea DJ Morris pentru emisiunea Wowbiz de la Kanal D.