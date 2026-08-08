Sport

Sute de oameni au fost păcăliți! Ce s-a întâmplat, de fapt, la Catedrala din Funchal, unde Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez urmau să se căsătorească. Reacția hilară a starului portughez. Update

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla toate informațiile despre nunta anului, unde protagoniști sunt Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Sute de oameni au fost păcăliți!
Dragos Petrescu
08.08.2026 | 21:41
Sute de oameni au fost pacaliti Ce sa intamplat de fapt la Catedrala din Funchal unde Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez urmau sa se casatoreasca Reactia hilara a starului portughez Update
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Sute de oameni s-au adunat la Catedrala din Funchal pentru nunta lui Cristiano Ronaldo, însă au avut parte de o mare surpriză // FOTO: colaj FANATIK
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Nunta lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) cu Georgina Rodriguez (32) se află într-o secretomanie totală, dat fiind faptul că celebrul fotbalist a restricționat la maximum accesul presei la marele eveniment. Totuși, mai multe publicații importante au dezvăluit care este programul întregii nunți, care se zvonea că avea loc astăzi, exact în ziua în care a murit tatăl marelui rival al portughezului, Lionel Messi. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat, de fapt, și care a fost reacția lui CR7 în mediul online.

UPDATE: Reacția hilară a lui Cristiano Ronaldo în mediul online, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Catedrala din Funchal

La scurt timp după ce presa locală din Madeira a publicat pe Instagram imaginile cu sutele de oameni care îi așteptau pe Ronaldo și Georgina la Catedrala din Funchal, superstarul portughez a ținut să reacționeze, iar mesajul său a fost unul cât se poate de sugestiv.

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Zvonurile conform cărora CR7 și partenera sa de 9 ani urmau să se căsătorească sâmbătă s-au dovedit a fi false. Sute de oameni s-au adunat la Catedrala din Funchal pentru a-i întâmpina și fotografia pe cei doi celebri miri, însă aceștia au avut parte de o surpriză de proporții, dat fiind faptul că la ora respectivă, un alt cuplu lua parte la slujba religioasă. Văzând imaginile hilare, Cristiano Ronaldo s-a amuzat copios, postând un comentariu în care apar mai multe emoticoane de râs.

UPDATE: Sute de oameni s-au adunat la Catedrala din Funchal pentru nunta lui Cristiano Ronaldo, însă au avut parte de o mare surpriză!

Multiple publicații internaționale de renume au anunțat în ultimele zile că nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez va avea loc sâmbătă, 8 august 2026, iar ceremonia religioasă se va ține la Catedrala din Funchal, dar în cele din urmă, se pare că informația a fost una falsă.

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Momentul care a pus capăt speculațiilor a apărut în după-amiaza zilei de sâmbătă, în jurul orei 17:00 (ora României), atunci când celebrul cuplu era așteptat la biserică pentru cununia religioasă. Sute de oameni s-au aduat în incinta și în jurul Catedralei din Funchal, așteptând să-l vadă pe CR7, însă totul s-a transformat într-o situație comică. Într-adevăr, respectiva biserica a găzduit cununia religioasă a unui cuplu, însă acolo nu erau prezenți Ronaldo și Georgina, ci doi tineri portughezi stabiliți în Franța, Diogo și Nicole, care s-au reîntors în țara natală pentru a-și unii destinele.

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Cristiano Ronaldo se căsătorește în ziua în care a murit tatăl lui Lionel Messi?

Nunta lui Cristiano Ronaldo reprezintă, cu siguranță, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din această vară, însă contrar tuturor așteptărilor, cuvântul care caracterizează legământul celebrului fotbalist portughez este discreția. Potrivit informațiilor din mediul online, accesul la nunta lui CR7 cu Georgina Rodriguez a fost restricționat la maximum, urmând ca la cununia religioasă și la petrecerea ulterioară să participe doar membrii familiei și prietenii apropiați ai celor doi miri.

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De asemenea, există și informații potrivit cărora nunta ar putea inclusiv să nu aibă loc astăzi, dat fiind faptul că până în momentul de față, au fost speculate mai multe posibile date ale evenimentului, iar niciuna dintre acestea nu s-a concretizat. Cele mai multe surse spun însă că 8 august 2026 este ziua în care Cristiano și Georgina își vor unii destinele.

Dacă acest lucru se va confirma, înseamnă că asistăm la o coincidență extrem de macabră, având în vedere că tot astăzi, tatăl lui Lionel Messi a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Astfel, Cristiano ar urma să celebreze unul dintre cele mai importante momente din viața lui exact în ziua în care marele său rival l-a pierdut pe omul care i-a fost alături pe tot parcursul carierei.

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Cum arată programul nunții lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Potrivit informațiilor din presa internațională, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar urma să participe la cununia religioasă astăzi, în Madeira, locul în care s-a născut CR7, de la 15:00 ora locală (ora 17:00 în România), la Catedrala din Funchal, care are o capacitate maximă de 800 de persoane. Ulterior, mirii și invitații lor se vor deplasa la Savoy Palace, locul în care va avea loc petrecerea.

Locația de seară dispune de nu mai puțin de șase piscine, un centru SPA, multiple restaurante de lux și vederi panoramice superbe. De asemenea, englezii de la The Sun au anunțat că Ronaldo și Georgina vor fi cazați la The Reserve, un hotel situat la etajele superioare ale clădirii, unde prețul unei nopți de cazare este de 1.100 de euro pe noapte.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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