Sport

Nunta lui Cristiano Ronaldo, o secretomanie totală! Ce conține contractul prenupțial pe care l-a semnat Georgina

Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a afla toate detaliile despre contractul pe care l-au semnat Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez înainte de nuntă.
Dragos Petrescu
16.08.2026 | 06:20
Nunta lui Cristiano Ronaldo o secretomanie totala Ce contine contractul prenuptial pe care la semnat Georgina
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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat contract prenupțial // FOTO: colaj FANATIK
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodriguez (32) s-au căsătorit pe 11 august, în apropierea orașului Lisabona. Nunta a fost una extrem de restrânsă, doar copiii lor și alți patru martori fiind prezenți la ceremonie. Subiectul care a stârnit numeroase reacții în mediul online a fost reprezentat însă de contractul prenupțial pe care cei doi miri l-au semnat cu o zi înaintea marelui eveniment. Rămâi pe FANATIK pentru a afla cum au fost separate bunurile.

Un contract prenupțial de lux! Ce protejează Cristiano Ronaldo și ce primește Georgina

Potrivit publicațiilor Correio da Manhã, El Español, Marca și revistei argentiniene Caras, contractul prenupțial semnat de Cristiano și Georgina este unul dintre cele mai elaborate din lumea sportului. Conform surselor menționate anterior, acest documentul ar include:

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  • Dreptul de proprietate al Georginei asupra unei vile din La Finca (Madrid), evaluată la aproximativ 10 milioane de euro;
  • O pensie anuală garantată, în cazul unei despărțiri, estimată între 100.000 și 150.000 de euro pe lună;
  • Custodia comună asupra celor doi copii biologici ai cuplului, Eva și Mateo, plus recunoașterea rolului parental al Georginei față de ceilalți copii ai lui Ronaldo;
  • Acces pe viață la flota de mașini a lui Ronaldo, cu restricții doar asupra vehiculelor de colecție;
  • Clauză de confidențialitate absolută, care îi interzice Georginei să publice cărți, documentare sau interviuri despre viața privată a lui Ronaldo fără acordul acestuia.

De asemenea, surse din Portugalia susțin că Ronaldo a cerut ca anumite proprietăți, în special cele din Madeira și vila din Cascais (evaluată la 30 de milioane de euro), să rămână exclusiv în patrimoniul său, fiind considerate „bunuri de familie”. În schimb, Georgina ar fi obținut garanții financiare solide, dar și protecție juridică în cazul unor atacuri mediatice sau litigii. În plus, fotomodelul nu va prelua numele de familie al lui Cristiano (Aveiro).

Mama și frații lui Cristiano Ronaldo nu au fost prezenți la nuntă!

Printre martorii prezenți la nuntă s-au numărat Miguel Paixao, prieten din copilărie al lui Cristiano Ronaldo, încă din perioada în care acesta evolua pentru juniorii lui Sporting Lisabona, Ivana Rodriguez, sora Georginei, respectiv bijutierul spaniol Jose Rodriguez Sangil alături de soția sa, Monica Gonzalez Martinez.

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De asemenea, la ceremonie au luat parte și cei 5 copii ai cuplului, însă unul dintre detaliile surprinzătoare ale evenimentului a fost reprezentat de lipsa familiei fotbalistului. Nici mama (Maria Dolores), nici surorile (Elma, Katia) și nici fratele său (Hugo) nu au fost prezenți.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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