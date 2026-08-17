Culisele nunții lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez! Ceremonie în sufragerie și detalii intime uluitoare dezvăluite de Vogue. Video

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au reușit imposibilul: să organizeze cea mai mediatizată nuntă a anului fără ca presa să afle ceva până după ceremonie. Într-o lume în care fiecare mișcare a superstarului portughez este urmărită la milimetru, cei doi au ales să se căsătorească în sufrageria vilei lor din Cascais, într-o ceremonie intimă, minimalistă, dar încărcată de simbolism. Vogue a publicat în exclusivitate primele imagini și toate detaliile, iar presa internațională a explodat. Acum, FANATIK îți prezintă toate informațiile despre nunta secretă a lui CR7.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit pe 11 august, o dată cu un simbolism profund!

Potrivit publicației Vogue, Cristiano și Georgina au ales să-și unească destinele pe 11 august 2026 pentru că este data la care s-au cunoscut, în urmă cu exact 10 ani, în magazinul Gucci de pe Calle Serrano din Madrid. Georgina era angajată acolo, iar Ronaldo a intrat în magazin însoțit de fiul său, Cristiano Jr. În august 2016, avea 31 de ani și se afla în apogeul carierei, iar viitoarea sa soție nu trebuia să lucreze în ziua respectivă, dar „destinul”, așa cum povestește chiar ea, a făcut ca o colegă să nu poată ajunge la serviciu, iar Georgina i-a ținut locul.

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„A fost o conexiune instantanee și a reprezentat momentul care mi-a schimbat viața”, a povestit Georgina, iar din acel moment, 11 august a devenit data lor. Tocmai de aceea, ceremonia civilă a fost gândită tocmai ca o celebrare a unui deceniu de relație. Cristiano și-a amintit de momentul în care a zărit-o pentru prima dată și a spus: „Ochii ni s-au întâlnit și, din acel moment, a fost un vis. Am știut că ea este iubirea vieții mele”.

Mai mult decât atât, la zece ani distanță de la întâlnirea din magazinul Gucci din Madrid, brandul italian a devenit parte din ziua nunții. Georgina a purtat un costum alb din mătase, format din fustă și sacou, completat de o pereche de pantofi din satin cu celebrul detaliu Horsebit. De cealaltă parte, Cristiano a ales un costum din bumbac, într-o nuanță deschisă de bej, și mocasini, iar copiii au purtat ținute în aceleași culori.

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Ceremonie în sufragerie! Ronaldo și Georgina au vrut intimitate totală

Înaintea nunții, internetul a fost asaltat de zvonuri privind data ceremoniei, invitații și locul în care urma să aibă loc marele eveniment. În realitate însă, planurile celor doi au fost mult mai simple. Georgina a mărturisit că, în copilărie, visa la o nuntă fastuoasă, într-un castel, cu trăsuri, o rochie cu trenă și o coroană plină cu diamante.

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Totuși, după zece ani alături de CR7 și după ce au construit împreună o familie numeroasă, aceasta a explicat că își dorește exact opusul: „Mi-am dorit ceva intim, cu partenerul meu și copiii noștri, acasă”, spune ea. Tocmai de aceea, ceremonia a avut loc în sufrageria vilei din Cascais, construcție care a costat aproximativ 30 de milioane de euro, locul în care cei doi și copiii lor obișnuiesc să servească masa „într-o zi liniștită”.

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De asemenea, pentru frumoasa brunetă, faptul că și-au rostit jurămintele într-un loc atât de obișnuit face că momentul să devină și mai valoros. Aceasta a mărturisit că, în imaginația ei, peste treizeci de ani, copiii lor vor privi respectiva masă și își vor aminti că acolo s-a întâmplat ceva minunat. Ulterior, Cristiano a profitat de moment pentru a glumi cu soția lui: „Probabil că nu va fi aceeași masă, s-ar putea să mai schimbăm decorul”.

Wedding day. 🤩❤️💍 — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews)

Cristiano Ronaldo și Georgina, alături de copiii lor în ziua cea mare

Pentru Cristiano și Georgina, cei cinci copii (Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana și Bella) nu joacă un rol important doar în viața de zi cu zi. Aceștia au fost în prim-plan și la nuntă: „Copiii știu că timpul nostru le aparține în totalitate”, a precizat Georgina.

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De asemenea, aceasta a mai făcut referire cu lacrimi în ochi și la tragedia prin care familia lor a trecut în anul 2022, atunci când Cristiano și Georgina au așteptat nașterea gemenilor Bella și Angel. Din păcate însă, doar Bella a supraviețuit, în timp ce Angel a murit la naștere: „Viața nu este întotdeauna dreaptă”.

Celebrul Juergen Teller, fotograf la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Fotografiile oficiale au fost realizate de celebrul Juergen Teller, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi în lumea modei. Georgina spune că l-a ales pe el tocmai pentru că nu și-a dorit un album de nuntă obișnuit: „Fotografiile lui sunt artă. Nu voiam un album de familie plictisitor. Am vrut unul artistic, care să dureze pentru totdeauna”.

Imaginile de la ceremonie au scos în evidență atmosferă intimă, naturală și foarte diferită de estetica elaborată a marilor nunți ale starurilor mondiale. După aceea, Cristiano și Georgina au mers la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fatima, aflat la aproximativ o oră distanță. În locul respectiv, cei doi au primit binecuvântarea preotului într-un spațiu ferit de public. Pentru Ronaldo, alegerea unui loc retras a fost una extrem de firească, deoarece popularitatea lui ar fi făcut dificilă o ceremonie într-un spațiu deschis.

Ce va face Cristiano Ronaldo după ce se va retrage din fotbal

În interviul acordat celor de la Vogue, . Superstarul lusitan a precizat faptul că actuala stagiune ar putea fi ultima pentru el în sportul de performanță și că își dorește să lase în urmă o moștenire spectaculoasă.

„Probabil că acesta este ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă. Am tot viitorul deja stabilit. Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat, încât e greu să-ți spun doar unul. Pentru că fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți ocupi timpul în mai multe feluri, nu doar într-unul singur.

Și, de asemenea, vreau să mă distrez mai mult, să călătoresc mai mult, să urmăresc și să joc padel, care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am câștigat, de ceea ce am câștigat împreună cu familia. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu foarte multe sacrificii”, a explicat Cristiano.

Cristiano și Georgina nu exclud posibilitatea de a-și mări familia în viitor!

În finalul interviului, celebrul cuplu a fost întrebat dacă există planuri în ceea ce privește extinderea familiei (n.r – să mai apară copii), iar Cristiano nu a exclus această posibilitate: „Niciodată să nu spui niciodată”.

De cealaltă parte, Georgina a răspuns într-un ton ironic, explicând că, pentru moment, un alt copil ar însemna „overbooking” acasă. Totuși, proaspătă soție a lui CR7 nu a negat definitiv idea: „Este adevărat că nu mă pot imagina fără copii mici, așa că vom vedea”, spune Georgina.